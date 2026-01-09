Понад 13 годин без світла: з'явились нові графіки відключень для Запоріжжя на 10 січня

Про що йдеться у матеріалі:
- В Запорізькій області 10 січня будуть діяти графіки відключення світла
- Для промисловості графіи обмеження потужності діятимуть в повному обсязі (5 черг).
Завтра, 10 січня в Запорізькій області за розспорядженням НЕК "Укренерго", будуть діяти графіки погодинних відключень світла для населення. Про це повідомляє Запоріжжяобленерго.
"Відповідно до команди НЕК "Укренерго", з метою стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі, 10 січня по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ)", - йдеться у повідомленні.
Також упродовж усього дня з 00:00 до 24:00 діятимуть повні графіки обмеження потужності (ГОП), що охоплюватимуть п’ять черг.
Відключення світла 10 січня Запорізька область черга 1.1
1.1: 04:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Відключення світла 10 січня Запорізька область черга 1.2
1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00
Відключення світла 10 січня Запорізька область черга 2.1
2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 17:00 – 22:00
Відключення світла 10 січня Запорізька область черга 2.2
2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Відключення світла 10 січня Запорізька область черга 3.1
3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Відключення світла 10 січня Запорізька область черга 3.2
3.2: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Відключення світла 10 січня Запорізька область черга 4.1
4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Відключення світла 10 січня Запорізька область черга 4.2
4.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Відключення світла 10 січня Запорізька область черга 5.1
5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Відключення світла 10 січня Запорізька область черга 5.2
5.2: 04:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Відключення світла 10 січня Запорізька область черга 6.1
6.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Відключення світла 10 січня Запорізька область черга 6.2
6.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Як знайти свою групу відключень Запорізька область
Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.
Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя
Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.
Як знайти групу відключень Запорізький район
Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.
Чому немає світла Запоріжжя
Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Полтавщині з 10 січня планували змінити підхід до погодинних відключень електроенергії, однак 9 січня під час сесії Полтавської обласної ради депутати підтримали звернення до Кабінету Міністрів України та Полтавської ОВА з вимогою не запроваджувати нові графіки.
Крім того, 9 січня в Києві після ворожого обстрілу були застосовані екстрені відключення електроенергії. За інформацією ДТЕК, енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання.
Водночас в Україні прогнозують різке погіршення погоди. За словами прем’єр-міністра Юлії Свириденко, циклон зайде на територію країни через Чернівецьку та Івано-Франківську області близько четвертої години ранку, а через налипання снігу на лінії електропередач можливі перебої зі світлом.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
