Понад 13 годин без світла: з'явились нові графіки відключень для Запоріжжя на 10 січня

У Запорізькій області 10 січня запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії для стабілізації сиутації в енергосистемі України.

Відключення світла Запоріжжя - графіки відключень для Запоріжжя на 10 січня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

В Запорізькій області 10 січня будуть діяти графіки відключення світла

Для промисловості графіи обмеження потужності діятимуть в повному обсязі (5 черг).

Завтра, 10 січня в Запорізькій області за розспорядженням НЕК "Укренерго", будуть діяти графіки погодинних відключень світла для населення. Про це повідомляє Запоріжжяобленерго.

"Відповідно до команди НЕК "Укренерго", з метою стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі, 10 січня по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ)", - йдеться у повідомленні.

Також упродовж усього дня з 00:00 до 24:00 діятимуть повні графіки обмеження потужності (ГОП), що охоплюватимуть п’ять черг.

Коли не буде світла 10 січня Запорізька область / Скріншот

Відключення світла 10 січня Запорізька область черга 1.1

1.1: 04:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 10 січня Запорізька область черга 1.2

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00

Відключення світла 10 січня Запорізька область черга 2.1

2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 17:00 – 22:00

Відключення світла 10 січня Запорізька область черга 2.2

2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 10 січня Запорізька область черга 3.1

3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 10 січня Запорізька область черга 3.2

3.2: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 10 січня Запорізька область черга 4.1

4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 10 січня Запорізька область черга 4.2

4.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 10 січня Запорізька область черга 5.1

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 10 січня Запорізька область черга 5.2

5.2: 04:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 10 січня Запорізька область черга 6.1

6.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 10 січня Запорізька область черга 6.2

6.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Полтавщині з 10 січня планували змінити підхід до погодинних відключень електроенергії, однак 9 січня під час сесії Полтавської обласної ради депутати підтримали звернення до Кабінету Міністрів України та Полтавської ОВА з вимогою не запроваджувати нові графіки.

Крім того, 9 січня в Києві після ворожого обстрілу були застосовані екстрені відключення електроенергії. За інформацією ДТЕК, енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання.

Водночас в Україні прогнозують різке погіршення погоди. За словами прем’єр-міністра Юлії Свириденко, циклон зайде на територію країни через Чернівецьку та Івано-Франківську області близько четвертої години ранку, а через налипання снігу на лінії електропередач можливі перебої зі світлом.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

