"Атака на Данію або захоплення Гренландії": розкрито ймовірний сценарій Трампа

Олексій Тесля
9 січня 2026, 19:08
47
Для США питання Гренландії зараз навряд чи є гострим у практичному плані, вважає Максим Розумний.
Гренландія, Данія, Трамп
Дональд Трамп висловлює претензії щодо Гренландії / Колаж: Главред, фото: Facebook Д.Трампа, csis.org

Важливе із заяв Розумного:

  • Для США питання Гренландії зараз навряд чи є гострим у практичному плані
  • Навряд чи в США "трампізм" утвердиться так само, як путінізм у Росії

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний прокоментував питання гучних територіальних претензій президента США Дональда Трампа щодо Гренландії.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, для США питання Гренландії зараз навряд чи є гострим у практичному плані.

відео дня

"У мене є для цього два аргументи. По-перше, Трамп говорив про Гренландію ще під час своєї першої каденції, і з тих пір, по суті, мало що змінилося. Це скоріше його постійна риторика, яку він зараз знову актуалізував на хвилі політичної ейфорії", - говорить експерт.

Він також зазначив, що в Венесуелі ситуація ще не прояснилася до кінця, тому є ймовірність, що Сполучені Штати "застрягнуть" у цій проблемі, і їм буде не до Гренландії найближчим часом.

"Тим більше, виглядає так, що найбільш системним і ефективним менеджером цих американських проектів є Марко Рубіо, а для нього безперечними пріоритетами залишаються Карибський басейн, Венесуела і Куба. Тому, я думаю, до Гренландії черга дійде нескоро. У найближчій перспективі це протистояння буде поступово викристалізовуватися, чітко вербалізуватися, але не перейде в практичну площину", - зазначив співрозмовник.

При цьому він висловив припущення про те, що навряд чи в США "трампізм" утвердиться так само, як путінізм в Росії.

"Тим більше, що для Сполучених Штатів атака на Данію або захоплення Гренландії - при всіх відмінностях між цими кейсами - також стала б червоною лінією у відносинах з Європою, Канадою і в цілому з вільним світом і традиційними союзниками США. Тому навіть якби Америка рухалася до такого рішення поступово, це все одно зайняло б кілька років. Водночас у США все ж є демократія, а отже, можливі зміни курсу і зміни адміністрації", - додав Розумний.

Плани США щодо Гренландії: думка аналітиків

Несподівані дії США у Венесуелі, пов'язані з арештом президента Ніколаса Мадуро і його дружини, викликали тривожну реакцію серед європейських політиків. За даними Politico, в країнах ЄС все частіше лунають побоювання, що подібний сценарій у майбутньому може торкнутися і інших регіонів — зокрема, Гренландії.

Видання підкреслює, що ці побоювання підживлюються заявами Дональда Трампа, який раніше прямо говорив про те, що Сполученим Штатам необхідний контроль над Гренландією.

Як повідомляв Главред, раніше Трамп у своєму різдвяному привітанні натякнув на можливість "приєднання" до США Гренландії, Канади та Панамського каналу. Що стосується Гренландії, Трамп акцентував увагу на важливості острова для американської національної безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Трамп хоче купити Гренландію, щоб розширити історичну спадщину США, написали журналісти Reuters. За їхньою інформацією, Трамп не має наміру використовувати для цього військову силу.

Раніше в США не виключили силовий сценарій приєднання Гренландії. Представник Білого дому поставив під сумнів легітимність контролю Данії над Гренландією.

Про персону: Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

