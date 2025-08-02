РФ може масовано атакувати українські об'єкти: названо цілі

Російські окупанти можуть у великих кількостях запускати морські дрони. Постраждати можуть навіть цивільні об'єкти.

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Росіяни можуть здійснити масований наліт морських дронів / Колаж: Главред, фото: Сергій Бескрестнов

Російський Центр безпілотних систем "Рубікон" взяв на озброєння безпілотні ударні катери, що може завдати значної шкоди Україні. Про це заявив український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш".

Вже відомо, що ворог провів навчання та відпрацював певні сценарії. Ворог буде намагатися завдавати ударів по українській морській інфраструктурі.

"Також цей центр займається технологіями виявлення наших БЕКів з повітря та їх знищення ... Треба вже розробляти системи пошуку ударних катерів та їх знищення. FPV успішно справляються з цими завданнями, головне організація", - наголосив він.

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"Флеш" додав, що елітний центр безпілотних систем "Рубікон" може здійснити масований удар по українських портам, кораблям та всій морській інфраструктурі.

"Напишу більш зрозуміло. Елітний центр безпілотних систем "Рубікон" може атакувати (за аналогією з "Шахедами") в один день, наприклад, 400 катерами (підводними, надводними), всі порти, вишки, корабли, всю морську інфраструктуру. Навіть "вилетіти" катерами на пляжі з осколковими боєприпасами", - наголосив він.

Удар по Києву 31 липня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 31 липня російська окупаційна армія завдала ракетно-дронового удару по Києву. Один із ударів припав на житлову багатоповерхівку: зруйновано цілий під'їзд. Постраждали десятки людей.

Згодом стало відомо, що внаслідок ворожого удару в дев'ятиповерхівці загинув шестирічний хлопчик Матвій. За даними ЗМІ, протягом двох годин лікарі намагалися врятувати дитину, однак їм не вдалося створити диво.

З'ясувалося, що серед постраждалих була дівчина на ім’я Вероніка, яка вилетіла з дев’ятого поверху будинку і дивом залишилася живою. Наразі вона перебуває у лікарні.

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