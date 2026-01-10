Новий прогноз щодо долара: чи чекати різкого стрибка валюти і коли

Рішення щодо валюти варто приймати, виходячи з особистих цілей, а не емоцій.

З'явився новий прогноз валютного курсу / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Головне:

Не варто намагатися заробити на різких коливаннях курсу валют

Рішення щодо валюти варто приймати, виходячи з особистих цілей

Фінансовий консультант Надія Байор радить не піддаватися паніці і не намагатися заробити на різких коливаннях курсу валют.

На її думку, рішення щодо валюти варто приймати, виходячи з особистих цілей, а не емоцій, повідомляє Канал 24.

Для запланованих витрат у гривні краще використовувати гривневі інструменти, а для валютних накопичень — діяти регулярно і без поспіху, поступово купуючи валюту.

Оптимальною стратегією вона називає диверсифікацію: розподіляти заощадження між гривнею, доларом і євро, з невеликою перевагою на користь євро. В цілому, експерт не очікує різких курсових потрясінь найближчим часом.

"Як підсумок, особливих причин для паніки немає. Навіть після січневого підйому динаміка курсу в 2026 році, за прогнозами, буде поступовою", - додала вона.

Прогноз аналітиків щодо нового валютного курсу

Експерти інвесткомпанії ICU відзначили, що останнє зміцнення гривні не стало несподіванкою і було забезпечено продуманою політикою НБУ, який системно підтримував ринок за допомогою валютних операцій.

За їхнім прогнозом, у перспективі Національний банк може діяти менш активно, допускаючи більш відчутні рухи курсу і поступово переходячи до помірної і керованої девальвації національної валюти.

Раніше повідомлялося про те, коли курс долара може підскочити до 46 гривень. В Україні очікується сезонне збільшення попиту на іноземну валюту.

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що нова торговельна угода між США і Євросоюзом накладає істотні фінансові зобов'язання на ЄС і має негативний характер щодо європейської валюти.

Нагадаємо, обміняти долари більше не так легко - які купюри конфіскують безповоротно. За послугу інкасо банки стягують комісію, яка зазвичай становить 7-10% від суми транспортується іноземної валюти.

Що відомо про долар? Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

