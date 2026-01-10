Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Новий прогноз щодо долара: чи чекати різкого стрибка валюти і коли

Олексій Тесля
10 січня 2026, 00:50
15
Рішення щодо валюти варто приймати, виходячи з особистих цілей, а не емоцій.
Новий прогноз щодо долара: чи чекати різкого стрибка валюти і коли
З'явився новий прогноз валютного курсу / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Головне:

  • Не варто намагатися заробити на різких коливаннях курсу валют
  • Рішення щодо валюти варто приймати, виходячи з особистих цілей

Фінансовий консультант Надія Байор радить не піддаватися паніці і не намагатися заробити на різких коливаннях курсу валют.

На її думку, рішення щодо валюти варто приймати, виходячи з особистих цілей, а не емоцій, повідомляє Канал 24.

відео дня

Для запланованих витрат у гривні краще використовувати гривневі інструменти, а для валютних накопичень — діяти регулярно і без поспіху, поступово купуючи валюту.

Оптимальною стратегією вона називає диверсифікацію: розподіляти заощадження між гривнею, доларом і євро, з невеликою перевагою на користь євро. В цілому, експерт не очікує різких курсових потрясінь найближчим часом.

"Як підсумок, особливих причин для паніки немає. Навіть після січневого підйому динаміка курсу в 2026 році, за прогнозами, буде поступовою", - додала вона.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

Прогноз аналітиків щодо нового валютного курсу

Експерти інвесткомпанії ICU відзначили, що останнє зміцнення гривні не стало несподіванкою і було забезпечено продуманою політикою НБУ, який системно підтримував ринок за допомогою валютних операцій.

За їхнім прогнозом, у перспективі Національний банк може діяти менш активно, допускаючи більш відчутні рухи курсу і поступово переходячи до помірної і керованої девальвації національної валюти.

Курс долара - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, коли курс долара може підскочити до 46 гривень. В Україні очікується сезонне збільшення попиту на іноземну валюту.

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що нова торговельна угода між США і Євросоюзом накладає істотні фінансові зобов'язання на ЄС і має негативний характер щодо європейської валюти.

Нагадаємо, обміняти долари більше не так легко - які купюри конфіскують безповоротно. За послугу інкасо банки стягують комісію, яка зазвичай становить 7-10% від суми транспортується іноземної валюти.

Читайте також:

Що відомо про долар?

Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

долар курс долара
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Києві гудуть вибухи: РФ масово атакує ударними дронами

У Києві гудуть вибухи: РФ масово атакує ударними дронами

23:30Україна
"До кінця місяця": Зеленський розкрив два варіанти угоди з РФ щодо територій

"До кінця місяця": Зеленський розкрив два варіанти угоди з РФ щодо територій

22:53Війна
Орєшнік годиться лише для залякування, Путін вкотре довів свою неадекватність - Криволап

Орєшнік годиться лише для залякування, Путін вкотре довів свою неадекватність - Криволап

21:35Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на січень і лютий 2026: на кого чекає час таємниць і великих грошей

Гороскоп на січень і лютий 2026: на кого чекає час таємниць і великих грошей

Гороскоп Таро на завтра, 10 січня: Овнам — зростання, Скорпіонам — справедливість

Гороскоп Таро на завтра, 10 січня: Овнам — зростання, Скорпіонам — справедливість

Українців попереджають про подорожчання раніше доступного білкового продукту

Українців попереджають про подорожчання раніше доступного білкового продукту

Китайський гороскоп на завтра, 10 січня: Козлам - втрати, Мавпам - штрафи

Китайський гороскоп на завтра, 10 січня: Козлам - втрати, Мавпам - штрафи

Удар "Орєшніком" по Львівській області - в Reuters назвали ціль і наслідки атаки

Удар "Орєшніком" по Львівській області - в Reuters назвали ціль і наслідки атаки

Останні новини

01:43

Пил зникає як за помахом чарівної палички: один спосіб — і будинок сяє тижнями

00:50

Новий прогноз щодо долара: чи чекати різкого стрибка валюти і коли

09 січня, п'ятниця
23:30

У Києві гудуть вибухи: РФ масово атакує ударними дронами

23:06

Коли РФ може завдати нового удару Орєшніком: названо ймовірні терміни

23:06

"Технічно він уже не наш": експерт сказав, чи вдасться ЗСУ втримати Покровськ

Орєшнік годиться лише для залякування, Путін вкотре довів свою неадекватність - КриволапОрєшнік годиться лише для залякування, Путін вкотре довів свою неадекватність - Криволап
22:53

"До кінця місяця": Зеленський розкрив два варіанти угоди з РФ щодо територій

22:18

Забувати не можна: що потрібно зробити з колесами авто після 160 км пробігу

22:04

"П'ятиповерхівка стане холодильником": названо терміни промерзання будинків без тепла

21:39

Син Бекхемів поставив дику умову своїм батькам: що відбувається

Реклама
21:10

Не лише красиві, але й унікальні: які прізвища мають особливе українське коріння

20:46

P. Diddy написав листа президенту США з проханням про помилування: що відповів Трамп

20:36

Понад 13 годин без світла: з'явились нові графіки відключень для Запоріжжя на 10 січня

20:20

Росія хоче "вимкнути" міста: Зеленський заявив про нові виклики для світуВідео

20:18

Світло вимикатимуть весь день: графік відключень для Черкас і області на 10 січня

20:12

Водіїв закликали покласти лимон на авто - несподіваний, але робочий лайфхак

20:02

Тисячі будинків без опалення: названо терміни відновлення подачі тепла в Києві

19:51

Люди, народжені в ці місяці, відрізняються унікальною уважністю - хто вони

19:33

Кіркоров розповів про самогубство: чому він вирішив піти

19:29

Шмигаль та Федоров йдуть з посад, склад Ставки змінили - що відомо

19:19

Канікули продовжать не всюди: як проходитиме навчання у школах Тернополя

Реклама
19:08

"Атака на Данію або захоплення Гренландії": розкрито ймовірний сценарій Трампа

19:06

Удар "Орєшніком" по Львівській області - в Reuters назвали ціль і наслідки атакиФото

19:01

Очищення влади від впливу Єрмака є неповним без перезавантаження НБУ, - журналіст

18:55

Тараса Цимбалюка захейтили за фото з Дар'єю Петрожицькою

18:47

Чому коти всюди ходять за своїми господарями: названо несподівані причиниВідео

18:34

Легендарна Атлантида була в Україні – вчені знайшли унікальний скарб в Чорному моріВідео

18:30

Собаки-генії існують: вони освоюють людську мову і вчать нові слова

18:23

В Україні розбушується циклон: названо області, куди прийде справжній холод

18:19

Війна завела Росію в економічний глухий кут, прогноз для Путіна невтішнийПогляд

18:09

Вдарить мороз до -20°C: українців попередили про екстремальну погоду

18:08

РФ цинічно атакувала два цивільні судна в порту Одещині: є загиблий та пораненіФото

17:55

Для трьох знаків зодіаку найважче вже позаду: їм тепер судиться тільки успіх

17:30

Про кордони 2022 року не йдеться: сумний сценарій закінчення війни в Україні

17:22

Пік подорожчання близько: ціна на один фрукт вдарить по гаманцях українців

17:09

Долар шалено підскочив і побив новий рекорд: курс валют на 12 січня

17:08

Світло вимикатимуть усім: в Укренерго повідомили, як діятимуть графіки 10 січня

17:05

Франція розгляне вихід з НАТО - що стало причиною

17:03

Олену Мозгову терміново госпіталізували - що вона повідомила

16:45

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні кролика за 85 секунд

16:41

Швидка піца без тіста: рецепт шикарної страви за 10 хвилин

Реклама
16:32

Щоденник як привід для конфлікту: чи обов'язково його вести

16:32

"Орєшніком по Леніну": розкрито перші наслідки атаки по Львову та справжню ціль ударуФотоВідео

16:31

Чи залишить скандальний легіонер Динамо: в Румунії зробили несподівану заяву

16:25

Відключення світла стануть тривалішими: нардеп попередив українців

15:55

"Жах": зірка "Сватів" розповіла про новий "приліт" біля її будинку

15:54

Українська школа без вчителів: чому система втрачає кадри

15:52

Жило з іменем ката 55 років: яке місто України називалося на честь друга Сталіна

15:50

"Всі ми любили колишніх": Головчук розкрила, заради кого її кинув Цимбалюк

15:41

Сильні морози накриють Рівненщину: синоптики попередили про різке похолодання

15:40

Сніг та різке похолодання вже на порозі: як зміниться погода у Дніпрі на вихідних

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Новини Києва
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
ПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийФіліп Кіркоров
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти