Тараса Цимбалюка захейтили за фото з Дар'єю Петрожицькою

Коротко:
- Що пишуть користувачі
- На кого вони розлютилися
Українські актори Дар'я Петрожицька і Тарас Цимбалюк поділилися новим фото, яке вони опублікували на своїх сторінках у соціальній мережі Instagram.
На фото пара виглядає неймовірно елегантною і стильною. "Знімемося в одній сцені у вашому повнометражному фільмі. Дорого", - жартують артисти.
Тим часом, незважаючи на яскраве фото, в коментарях полився хейт на Тараса Цимбалюка, який нещодавно завершив зйомки в проєкті "Холостяк", де він обрав дівчину Надін.
"Як вирізати Тараса з цього кадру?", "Після "Холостяка" не можу навіть дивитися на цього актора. Відбив бажання до всіх фільмів з його участю!", "Краще, ніж в "Холостяку", вже не зіграє", - нервують небайдужі підписники, які залишилися незадоволені особистим вибором чоловіка.
Однак, є і хороші коментарі, де підписники хвалять одних з найпопулярніших акторів. "Улюблений актор і улюблена актриса будуть в одній сцені? Я в раю", "Які ж класні", "Оооо буде на що сходити і подивитися", "Класні", "Які красиві", - пишуть фоловери.
Раніше Главред повідомляв, що переможниця романтичного реаліті "Холостяк 14" Надін Головчук несподівано розповіла про те, що її зґвалтували.
Напередодні стало відомо, що учасниця "Дитячого Євробачення-2025" від України Софія Нерсесян, яка посіла 2 місце на конкурсі, розповіла про черговий злочин терористичної армії РФ.
Про реаліті-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".
