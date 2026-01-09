Тараса Цимбалюка захейтили за фото з Дар'єю Петрожицькою

Користувачі накинулися на Тараса Цимбалюка за звичайне фото.

Петрожицька і Цимбалюк показали спільне фото / Колаж Главред, фото Instagram/taras.tsymbaliuk

Українські актори Дар'я Петрожицька і Тарас Цимбалюк поділилися новим фото, яке вони опублікували на своїх сторінках у соціальній мережі Instagram.

На фото пара виглядає неймовірно елегантною і стильною. "Знімемося в одній сцені у вашому повнометражному фільмі. Дорого", - жартують артисти.

Тим часом, незважаючи на яскраве фото, в коментарях полився хейт на Тараса Цимбалюка, який нещодавно завершив зйомки в проєкті "Холостяк", де він обрав дівчину Надін.

Цимбалюк і Петрожицька продемонстрували елегантні образи / Фото Instagram/petrozhitskaya

"Як вирізати Тараса з цього кадру?", "Після "Холостяка" не можу навіть дивитися на цього актора. Відбив бажання до всіх фільмів з його участю!", "Краще, ніж в "Холостяку", вже не зіграє", - нервують небайдужі підписники, які залишилися незадоволені особистим вибором чоловіка.

Цимбалюк і Петрожицька продемонстрували елегантні образи / Фото Instagram/petrozhitskaya

Однак, є і хороші коментарі, де підписники хвалять одних з найпопулярніших акторів. "Улюблений актор і улюблена актриса будуть в одній сцені? Я в раю", "Які ж класні", "Оооо буде на що сходити і подивитися", "Класні", "Які красиві", - пишуть фоловери.

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

