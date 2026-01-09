'До кінця місяця': Зеленський розкрив два варіанти угоди з РФ щодо територій

Зеленський повідомив, що створення спеціальної вільної економічної зони із відведенням військ обома сторонами може стати компромісним рішенням.

Зеленський розкрив два варіанти угоди з РФ щодо територій / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що сказав Зеленський:

Існує два рішення щодо українських територій за підсумками мирних переговорів

Україна розраховує отримати відповідь Москви щодо 20 пунктів мирної угоди до кінця місяця

Україна вивчає ініціативу США щодо створення спеціальної вільної економічної зони, яка у разі можливого перемир’я могла б бути лінією розмежування між українськими та російськими військами. Про це президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю Bloomberg.

Зеленський зазначив, що йдеться не про масштабну угоду про вільну торгівлю між Києвом і Вашингтоном, а про локальне рішення для територій, де тривали бойові дії. За цією концепцією буферна смуга, що може виникнути після відведення сил, трансформується в простір із особливими правовими та податковими умовами, де дозволятиметься економічна діяльність і нормальне життя населення.

Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала свої зауваження щодо територіальних ініціатив американській стороні, яка має донести їх до російської делегації для подальшого розгляду, після чого відповіді можуть повернутися до Києва.

Президент також зазначив, що розраховує отримати реакцію Росії на запропонований 20-пунктний план ще до фінального погодження з Дональдом Трампом питань безпекових гарантій і програми відновлення, що може відбутися наприкінці місяця. Крім того, він висловив сподівання на особисту зустріч із Трампом — або у Сполучених Штатах, або в Давосі під час Всесвітнього економічного форуму.

"Формат складний, але справедливий", – сказав президент України.

Зеленський зазначив, що реалізація такого підходу потребуватиме симетричних кроків з боку Росії та внутрішніх обговорень в Україні. Потенційно зона може з’явитися на окремих ділянках Донбасу й розглядатися як компроміс, за якого обидві сторони мають відвести війська на безпечну відстань для відновлення цивільного життя.

Він також окреслив альтернативний сценарій, який передбачає припинення бойових дій без зміни поточних позицій військ, а всі спірні питання пропонується вирішувати в дипломатичному форматі.

"Йдеться про замороження лінії зіткнення, а не конфлікту", – сказав Зеленський, додавши, що таку домовленість було б простіше реалізувати та контролювати за участі міжнародних партнерів.

Президент наголосив, що поведінка Росії свідчить про її небажання вести справжні переговори, і підкреслив, що Україна не визнає окуповані території російськими, навіть попри прагнення в майбутньому повністю відновити свій суверенітет.

Водночас Зеленський закликав Сполучені Штати до більш послідовної відповіді на російську агресію, зазначивши, що Київ досі не отримав усі обіцяні системи ППО Patriot та боєприпаси.

Коли може настати вікно для досягнення миру - думка експерта

Як писав Главред, військовий аналітик і колишній співробітник СБУ Іван Ступак, коментуючи заяву Кирила Буданова про можливе вікно для мирних домовленостей у лютому 2026 року, висловив іншу оцінку й припустив, що реальні шанси з’являться не швидше березня.

За його словами, до кінця березня Росія планує максимально бити по українській інфраструктурі, оскільки бачить її вразливість і вже скоригувала тактику атак. Якщо раніше удари завдавалися по різних регіонах одночасно, то тепер противник концентрується на одній області, намагаючись за одну ніч знищити якомога більше об’єктів. У результаті по окремій теплоелектростанції може прилітати десятки дронів і ракет, а не поодинокі засоби ураження, що перетворює атаки на масовані та надзвичайно жорсткі удари.

"Тож до кінця березня, поки тривають холоди, Росія не позбавить себе можливості знищити нашу енергетичну інфраструктуру. А ось після березня вже можна буде про щось говорити", - резюмує він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, питання українських територій і надалі є центральною темою у перемовинах між Києвом і Москвою. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не може просто відмовитися від цих земель, водночас окресливши можливий компромісний підхід щодо Донецької та Луганської областей.

Київський міжнародний інститут соціології у період з 26 листопада по 29 грудня 2025 року провів соціологічне опитування серед громадян України стосовно допустимості територіальних поступок.

Глава держави також зазначив, що саме територіальне питання є найважчим у переговорах про завершення війни і фактично залишається єдиною сферою, де позиції України та Росії кардинально не збігаються.

