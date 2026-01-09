Тисячі будинків без опалення: названо терміни відновлення подачі тепла в Києві

Станом на вечір п'ятниці без тепла в Києві в результаті масованої атаки РФ залишалися 5,8 тис. багатоквартирних будинків.

У Києві відновлюють теплопостачання після ударів РФ / Колаж: Главред, фото: Facebook/kyivteploenergo

Головне:

Часткове відновлення теплопостачання в Києві очікується протягом доби

У Києві без опалення залишаються 5,8 тис. багатоквартирних будинків

Теплопостачання вже відновили в частині будинків після атаки РФ

Часткове відновлення теплопостачання в Києві очікується протягом доби, повідомив заступник міністра розвитку громад і територій України Костянтин Ковальчук.

Для решти будинків, де ситуація складніша, знадобиться більше часу, можливо, доба, сказав він журналістам під час брифінгу.

відео дня

"Ми обережно очікуємо протягом доби часткового відновлення теплопостачання в Києві. Що стосується інших – там, де ситуація дещо складніша, потрібно трохи більше часу. Можливо, це дві доби. Тобто мова йде про дуже обережні певні терміни для певної частини міста", – підкреслив чиновник.

За його словами, більше половини будинків у Києві з опаленням, тому мова не йде про надзвичайну ситуацію.

"Більше половини будинків, понад 6 тис., з теплом. Тобто точно немає підстав говорити про тотальну катастрофу", – зазначив заступник міністра.

Він також підкреслив, що з обережністю ставився б до радикальних закликів.

"З огляду на все це, я б дуже обережно ставився до будь-яких радикальних закликів. Закликав би зберігати спокій, довіряти офіційній інформації, спілкуватися один з одним і робити те, чого не любить ворог, – залишатися сильними і згуртованими", – резюмував Ковальчук.

Опалювальна інфраструктура під ударом РФ

Станом на 17:00 п'ятниці без тепла в Києві в результаті масованої атаки РФ залишаються 5,8 тис. багатоквартирних будинків, уточнив Ковальчук.

"У понад 6 тис. будинків не було тепла вранці. Станом на зараз маємо 5,8 тис. будинків без тепла, і, відповідно, безперервно триває робота для того, щоб максимально швидко подати магістральними мережами теплоносій", – сказав він.

Він підкреслив, що на цьому максимально зосереджена увага всіх відповідних служб.

Ковальчук зазначив, що час для атаки РФ обрала не випадково, оскільки відбувається істотне зниження температури повітря.

"Не випадково обрано час – ми стоїмо на порозі істотного зниження температурного режиму, тому маємо такі наслідки. Героїчні зусилля ППО мінімізували їх, але удари призвели до значного погіршення систем життєдіяльності Києва", – пояснив заступник міністра.

/ Главред

Відновлення теплопостачання в Києві

Як уточнив мер Києва Віталій Кличко, теплопостачання вже повернули в частину будинків, які залишилися без послуги через ворожу атаку.

"Опалення відновили мешканцям 1083 житлових будинків у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах. (Нагадаю, загалом після масового обстрілу минулої ночі без тепла залишилися майже 6 тисяч багатоповерхівок)", – написав він.

Мер Києва уточнив, що фахівці "Київтеплоенерго" працюють у режимі надзвичайної ситуації, щоб відновити подачу тепла в будинки киян.

Наразі працівники "Київтеплоенерго" спільно з керуючими житлових будинків та іншими службами теплопостачальних компаній здійснюють налаштування внутрішньобудинкових систем опалення, щоб подати тепло безпосередньо в квартири.

Ліквідація наслідків обстрілів у столиці триває. Комунальники роблять все, щоб якомога швидше відновити надання послуг мешканцям Києва, додав він.

Що відомо про роботу систем водопостачання

Системи водовідведення та водопостачання в Києві працюють у штатному режимі, в певних точках ще триває донаповнення водою після її втрат, повідомив Ковальчук.

"Після атаки спочатку була вирішена проблема з водовідведенням – ця система працює в штатному режимі. Потім активно впроваджувалася система водопостачання, яка зараз відновлена в повному обсязі. Десь точково, з урахуванням втрат в мережах, ще триває дозаправка, але в цілому вона функціонує", – додав він.

Мета ударів РФ по Україні: думка експерта

Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, що удари РФ по Україні спрямовані на підрив роботи енергосистеми. За його словами, мета – зробити її нестабільною і викликати тиск на суспільство через паніку і підрив соціальної стабільності, що використовується як інструмент військового і психологічного впливу на українську владу.

Удари РФ по Києву: новини по темі

Раніше жителів Києва закликали виїжджати з міста після обстрілу РФ. Кличко підкреслив, що на даний момент саме сьогоднішня атака росіян на столицю завдала найбільшої шкоди об'єктам критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали масованих ударів по Києву та інших регіонах України. Під ударами опинилися критична інфраструктура та житлові будинки. Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на цю атаку.

Як писав Главред, в КМДА зазначили, що злив води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі. Водночас це не означає тривалу відсутність тепла.

