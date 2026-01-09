Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Тисячі будинків без опалення: названо терміни відновлення подачі тепла в Києві

Олексій Тесля
9 січня 2026, 20:02
142
Станом на вечір п'ятниці без тепла в Києві в результаті масованої атаки РФ залишалися 5,8 тис. багатоквартирних будинків.
Київтеплоенерго
У Києві відновлюють теплопостачання після ударів РФ / Колаж: Главред, фото: Facebook/kyivteploenergo

Головне:

  • Часткове відновлення теплопостачання в Києві очікується протягом доби
  • У Києві без опалення залишаються 5,8 тис. багатоквартирних будинків
  • Теплопостачання вже відновили в частині будинків після атаки РФ

Часткове відновлення теплопостачання в Києві очікується протягом доби, повідомив заступник міністра розвитку громад і територій України Костянтин Ковальчук.

Для решти будинків, де ситуація складніша, знадобиться більше часу, можливо, доба, сказав він журналістам під час брифінгу.

відео дня

"Ми обережно очікуємо протягом доби часткового відновлення теплопостачання в Києві. Що стосується інших – там, де ситуація дещо складніша, потрібно трохи більше часу. Можливо, це дві доби. Тобто мова йде про дуже обережні певні терміни для певної частини міста", – підкреслив чиновник.

За його словами, більше половини будинків у Києві з опаленням, тому мова не йде про надзвичайну ситуацію.

"Більше половини будинків, понад 6 тис., з теплом. Тобто точно немає підстав говорити про тотальну катастрофу", – зазначив заступник міністра.

Він також підкреслив, що з обережністю ставився б до радикальних закликів.

"З огляду на все це, я б дуже обережно ставився до будь-яких радикальних закликів. Закликав би зберігати спокій, довіряти офіційній інформації, спілкуватися один з одним і робити те, чого не любить ворог, – залишатися сильними і згуртованими", – резюмував Ковальчук.

Опалювальна інфраструктура під ударом РФ

Станом на 17:00 п'ятниці без тепла в Києві в результаті масованої атаки РФ залишаються 5,8 тис. багатоквартирних будинків, уточнив Ковальчук.

"У понад 6 тис. будинків не було тепла вранці. Станом на зараз маємо 5,8 тис. будинків без тепла, і, відповідно, безперервно триває робота для того, щоб максимально швидко подати магістральними мережами теплоносій", – сказав він.

Він підкреслив, що на цьому максимально зосереджена увага всіх відповідних служб.

Ковальчук зазначив, що час для атаки РФ обрала не випадково, оскільки відбувається істотне зниження температури повітря.

"Не випадково обрано час – ми стоїмо на порозі істотного зниження температурного режиму, тому маємо такі наслідки. Героїчні зусилля ППО мінімізували їх, але удари призвели до значного погіршення систем життєдіяльності Києва", – пояснив заступник міністра.

Тисячі будинків без опалення: названо терміни відновлення подачі тепла в Києві
/ Главред

Відновлення теплопостачання в Києві

Як уточнив мер Києва Віталій Кличко, теплопостачання вже повернули в частину будинків, які залишилися без послуги через ворожу атаку.

"Опалення відновили мешканцям 1083 житлових будинків у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах. (Нагадаю, загалом після масового обстрілу минулої ночі без тепла залишилися майже 6 тисяч багатоповерхівок)", – написав він.

Мер Києва уточнив, що фахівці "Київтеплоенерго" працюють у режимі надзвичайної ситуації, щоб відновити подачу тепла в будинки киян.

Наразі працівники "Київтеплоенерго" спільно з керуючими житлових будинків та іншими службами теплопостачальних компаній здійснюють налаштування внутрішньобудинкових систем опалення, щоб подати тепло безпосередньо в квартири.

Ліквідація наслідків обстрілів у столиці триває. Комунальники роблять все, щоб якомога швидше відновити надання послуг мешканцям Києва, додав він.

Що відомо про роботу систем водопостачання

Системи водовідведення та водопостачання в Києві працюють у штатному режимі, в певних точках ще триває донаповнення водою після її втрат, повідомив Ковальчук.

"Після атаки спочатку була вирішена проблема з водовідведенням – ця система працює в штатному режимі. Потім активно впроваджувалася система водопостачання, яка зараз відновлена в повному обсязі. Десь точково, з урахуванням втрат в мережах, ще триває дозаправка, але в цілому вона функціонує", – додав він.

Мета ударів РФ по Україні: думка експерта

Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, що удари РФ по Україні спрямовані на підрив роботи енергосистеми. За його словами, мета – зробити її нестабільною і викликати тиск на суспільство через паніку і підрив соціальної стабільності, що використовується як інструмент військового і психологічного впливу на українську владу.

Удари РФ по Києву: новини по темі

Раніше жителів Києва закликали виїжджати з міста після обстрілу РФ. Кличко підкреслив, що на даний момент саме сьогоднішня атака росіян на столицю завдала найбільшої шкоди об'єктам критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали масованих ударів по Києву та інших регіонах України. Під ударами опинилися критична інфраструктура та житлові будинки. Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на цю атаку.

Як писав Главред, в КМДА зазначили, що злив води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі. Водночас це не означає тривалу відсутність тепла.

Більше новин:

Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва Віталій Кличко опалення Відключення опалення у Києві
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія хоче "вимкнути" міста: Зеленський заявив про нові виклики для світу

Росія хоче "вимкнути" міста: Зеленський заявив про нові виклики для світу

20:20Війна
Тисячі будинків без опалення: названо терміни відновлення подачі тепла в Києві

Тисячі будинків без опалення: названо терміни відновлення подачі тепла в Києві

20:02Україна
Шмигаль та Федоров йдуть з посад, склад Ставки змінили - що відомо

Шмигаль та Федоров йдуть з посад, склад Ставки змінили - що відомо

19:29Україна
Реклама

Популярне

Більше
Масло і олія в минулому: з яким інгредієнтом яєчня вийде в рази смачнішою

Масло і олія в минулому: з яким інгредієнтом яєчня вийде в рази смачнішою

Гороскоп на січень і лютий 2026: на кого чекає час таємниць і великих грошей

Гороскоп на січень і лютий 2026: на кого чекає час таємниць і великих грошей

Ветеринар остовпів: жінка привела кота, у вік якого важко повірити

Ветеринар остовпів: жінка привела кота, у вік якого важко повірити

Гороскоп Таро на завтра, 10 січня: Овнам — зростання, Скорпіонам — справедливість

Гороскоп Таро на завтра, 10 січня: Овнам — зростання, Скорпіонам — справедливість

Українців попереджають про подорожчання раніше доступного білкового продукту

Українців попереджають про подорожчання раніше доступного білкового продукту

Останні новини

21:10

Не лише красиві, але й унікальні: які прізвища мають особливе українське коріння

20:46

P. Diddy написав листа президенту США з проханням про помилування: що відповів Трамп

20:36

Понад 13 годин без світла: з'явились нові графіки відключень для Запоріжжя на 10 січня

20:20

Росія хоче "вимкнути" міста: Зеленський заявив про нові виклики для світуВідео

20:18

Свытло вимикатимуть весь день: графік відключень для Черкас і області на 10 січня

Путін хоче добити Україну до березня, головною метою РФ буде Запоріжжя: Ступак – про війну в 2026-уПутін хоче добити Україну до березня, головною метою РФ буде Запоріжжя: Ступак – про війну в 2026-у
20:12

Водіїв закликали покласти лимон на авто - несподіваний, але робочий лайфхак

20:02

Тисячі будинків без опалення: названо терміни відновлення подачі тепла в Києві

19:51

Люди, народжені в ці місяці, відрізняються унікальною уважністю - хто вони

19:33

Кіркоров розповів про самогубство: чому він вирішив піти

Реклама
19:29

Шмигаль та Федоров йдуть з посад, склад Ставки змінили - що відомо

19:19

Канікули продовжать не всюди: як проходитиме навчання у школах Тернополя

19:08

"Атака на Данію або захоплення Гренландії": розкрито ймовірний сценарій Трампа

19:06

Удар "Орєшніком" по Львівській області - в Reuters назвали ціль і наслідки атакиФото

19:01

Очищення влади від впливу Єрмака є неповним без перезавантаження НБУ, - журналіст

18:55

Тараса Цимбалюка захейтили за фото з Дар'єю Петрожицькою

18:47

Чому коти всюди ходять за своїми господарями: названо несподівані причиниВідео

18:34

Легендарна Атлантида була в Україні – вчені знайшли унікальний скарб в Чорному моріВідео

18:30

Собаки-генії існують: вони освоюють людську мову і вчать нові слова

18:23

В Україні розбушується циклон: названо області, куди прийде справжній холод

18:19

Війна завела Росію в економічний глухий кут, прогноз для Путіна невтішнийПогляд

Реклама
18:09

Вдарить мороз до -20°C: українців попередили про екстремальну погоду

18:08

РФ цинічно атакувала два цивільні судна в порту Одещині: є загиблий та пораненіФото

17:55

Для трьох знаків зодіаку найважче вже позаду: їм тепер судиться тільки успіх

17:30

Про кордони 2022 року не йдеться: сумний сценарій закінчення війни в Україні

17:22

Пік подорожчання близько: ціна на один фрукт вдарить по гаманцях українців

17:09

Долар шалено підскочив і побив новий рекорд: курс валют на 12 січня

17:08

Світло вимикатимуть усім: в Укренерго повідомили, як діятимуть графіки 10 січня

17:05

Франція розгляне вихід з НАТО - що стало причиною

17:03

Олену Мозгову терміново госпіталізували - що вона повідомила

16:45

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні кролика за 85 секунд

16:41

Швидка піца без тіста: рецепт шикарної страви за 10 хвилин

16:32

Щоденник як привід для конфлікту: чи обов'язково його вести

16:32

"Орєшніком по Леніну": розкрито перші наслідки атаки по Львову та справжню ціль ударуФотоВідео

16:31

Чи залишить скандальний легіонер Динамо: в Румунії зробили несподівану заяву

16:25

Відключення світла стануть тривалішими: нардеп попередив українців

15:55

"Жах": зірка "Сватів" розповіла про новий "приліт" біля її будинку

15:54

Українська школа без вчителів: чому система втрачає кадри

15:52

Жило з іменем ката 55 років: яке місто України називалося на честь друга Сталіна

15:50

"Всі ми любили колишніх": Головчук розкрила, заради кого її кинув Цимбалюк

15:41

Сильні морози накриють Рівненщину: синоптики попередили про різке похолодання

Реклама
15:40

Сніг та різке похолодання вже на порозі: як зміниться погода у Дніпрі на вихідних

15:37

США затримали п'ятий нафтовий танкер "тіньового флоту" РФ - WSJ

15:34

Переможниця "Холостяка" Головчук заявила про зґвалтуванняВідео

15:09

У Полтаві лікарні, школи і будинки можуть залишитися без води і тепла: яка причина

14:58

Випадкова зустріч змінить долі: 1+1 Україна презентує новий серіал "Скарби"

14:46

Як зігрітися в квартирі без опалення: де взяти тепло в умовах блекаутуВідео

14:43

Що краде тепло в оселі: простий крок, який підвищує ефективність обігріву

14:36

У Києві зливають воду з труб після атаки: ситуація складна

14:23

"Орєшнік" спалив твори Леніна: "Флеш" висміяв удар суперзброєю РФ по ЛьвівщиніФото

14:17

Освіта за кордоном у 2026-му: як підготуватися і не втратити шанс

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Новини Києва
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
СалатиНапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десерти
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні Лорак
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти