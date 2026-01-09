У Києві гудуть вибухи: РФ масово атакує ударними дронами

У столиці працюють сили ППО, ворожі БПЛА заходять на Київ з півночі.

РФ атакує безпілотниками

Головне:

Київ масово атакують російські ударні безпілотники

У Києві чути вибухи, працюють сили ППО

Київ масово атакують російські ударні безпілотники в ніч на суботу, 10 січня.

Про роботу сил ППО повідомив у Telegram мер української столиці Віталій Кличко.

За його даними, ворожі БПЛА атакують Київ з північного напрямку.

"У столиці працюють сили ППО. Ворожі БПЛА заходять на Київ з півночі", - написав Кличко.

Атаку російських безпілотників також підтвердив глава КГВА Тимур Ткаченко.

"У Києві повітряна тривога, лунають вибухи. Будь ласка, залишайтеся в укриттях до відбою тривоги", - написав він.

Раніше в Повітряних силах Збройних сил України попередили про загрозу для Києва через атаку безпілотниками РФ.

"Ворожі безпілотники над містом Київ, перебувайте в безпечних місцях", - зазначили у ВС.

Загроза нових атак РФ: прогноз експерта

Колишній заступник голови Генштабу ЗСУ генерал Ігор Романенко заявив, що противник і далі збільшує арсенали ракет і дронів. За його словами, така динаміка може вказувати на підготовку до чергової хвилі масштабних атак.

Удари РФ по Україні: новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ цинічно атакувала два судна в порту Одеської області. РФ завдала удару по двох цивільних суднах, одне з яких прямувало до порту Чорноморськ, інше - до Одеси.

Нагадаємо, що пізно ввечері 8 січня у Львові та області після оголошення повітряної тривоги прогриміла серія вибухів. В ОВА зазначили, що під ударом перебував об'єкт критичної інфраструктури. Повідомлялося, що окупанти, можливо, завдали удару "Орешником".

Нагадаємо, Главред писав, що в ніч на 9 січня армія РФ завдала масованого комбінованого удару по Києву. Пошкодження зафіксовані в Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському та Шевченківському районах.

Інші новини:

Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

