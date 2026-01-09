У Києві гудуть вибухи: РФ масово атакує ударними дронами

Головне:
- Київ масово атакують російські ударні безпілотники
- У Києві чути вибухи, працюють сили ППО
Київ масово атакують російські ударні безпілотники в ніч на суботу, 10 січня.
Про роботу сил ППО повідомив у Telegram мер української столиці Віталій Кличко.
За його даними, ворожі БПЛА атакують Київ з північного напрямку.
"У столиці працюють сили ППО. Ворожі БПЛА заходять на Київ з півночі", - написав Кличко.
Атаку російських безпілотників також підтвердив глава КГВА Тимур Ткаченко.
"У Києві повітряна тривога, лунають вибухи. Будь ласка, залишайтеся в укриттях до відбою тривоги", - написав він.
Раніше в Повітряних силах Збройних сил України попередили про загрозу для Києва через атаку безпілотниками РФ.
"Ворожі безпілотники над містом Київ, перебувайте в безпечних місцях", - зазначили у ВС.
Загроза нових атак РФ: прогноз експерта
Колишній заступник голови Генштабу ЗСУ генерал Ігор Романенко заявив, що противник і далі збільшує арсенали ракет і дронів. За його словами, така динаміка може вказувати на підготовку до чергової хвилі масштабних атак.
Удари РФ по Україні: новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що РФ цинічно атакувала два судна в порту Одеської області. РФ завдала удару по двох цивільних суднах, одне з яких прямувало до порту Чорноморськ, інше - до Одеси.
Нагадаємо, що пізно ввечері 8 січня у Львові та області після оголошення повітряної тривоги прогриміла серія вибухів. В ОВА зазначили, що під ударом перебував об'єкт критичної інфраструктури. Повідомлялося, що окупанти, можливо, завдали удару "Орешником".
Нагадаємо, Главред писав, що в ніч на 9 січня армія РФ завдала масованого комбінованого удару по Києву. Пошкодження зафіксовані в Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському та Шевченківському районах.
Інші новини:
- Понад 25 років рятував життя людей: у Києві росіяни вбили медика Сергія Смоляка
- Удар "Орешником" по Львівщині: у Повітряних силах розкрили цинічну тактику РФ
- Жителів Києва закликають виїжджати з міста: мер пояснив, на скільки і чому
Про персону: Віталій Кличко
Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред