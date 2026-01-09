Рус
В Україні розбушується циклон: названо області, куди прийде справжній холод

Марія Николишин
9 січня 2026, 18:23
Синоптик попередив, що на дорогах очікується ожеледиця та сніговий накат.
Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода на вихідних
  • Де температура впаде до -19 градусів

Погода в Україні на вихідних, 10 та 11 січня, буде нестійкою та холодною у більшості областей. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Він підкреслив, що внаслідок розвитку циклонічної діяльності, у наступні дві доби характер погоди в країні очікується нестійким, з коливаннями атмосферного тиску, зниженням температури повітря та опадами різної інтенсивності.

За його словами, найбільш холодна погода прогнозується у західних та північних областях, а на крайньому південному сході температурний фон коливатиметься близько 0 градусів.

Погода в Україні 10 січня

У суботу в західних областях буде переважно без опадів, місцями можливий туман. На дорогах ожеледиця, сніговий накат. Температура повітря вночі становитиме -14...-19 градусів, вдень -7...-12 градусів.

У північній частині країни очікується хмарна погода, з проясненнями, місцями пройде невеликий сніг. Температура повітря вночі становитиме -9...-14 градусів, вдень -6...-11 градусів.

У центральних регіонах України вночі без істотних опадів, місцями туман. Вдень буде йти сніг, у Дніпропетровській області з дощем. Температура повітря вночі очікується в межах -3...-8 градусів, вдень -3...+2 градуси.

У південній частині країни вночі без істотних опадів, місцями туман. Зранку та вдень буде йти сніг, у Криму та Приазов'ї дощ. Температура повітря вночі становитиме -4...+1 градус, вдень -2...+4 градуси.

У східних регіонах вночі без істотних опадів, вдень та ввечері очікується сніг. Температура повітря вночі становитиме -3...-8 градусів, вдень -2...+3 градуси.

Погода 10 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні 11 січня

У неділю в західній частині країни очікується невеликий сніг. Температура повітря вночі становитиме -13...-18 градусів, вдень -6...-11 градусів.

У північних областях істотних опадів не очікується. Температура повітря в нічний час буде в межах -11…-16 градусів, вдень -7…-12 градусів.

У центральних регіонах України вночі без опадів, вдень очікується сніг, слабка хуртовина. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -5...-13 градусів, вдень -6...-11 градусів.

У південній частині під впливом чергового південного циклону пройдуть опади у вигляді дощу із переходом у сніг. Місцями очікується ожеледь, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Температура повітря протягом доби коливатиметься від -5...-10 градусів.

У східній частині країни очікується нестійкий характер погоди з опадами у вигляді снігу та дощу. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах -6…+2 градуси.

Погода 11 січня / фото: meteoprog

Коли в Україну прийдуть морози

Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала, що з 10 січня в Україні буде переважно без опадів, але прийдуть сильні морози.

За її словами, вночі очікується від -14…-20 градусів, а місцями навіть до -23 градусів.

"Ми очікуємо на морози саме 10-11 січня, але надалі тенденції можуть зберігатися. Якогось різкого підвищення температури, зміни синоптичної ситуації, принаймні до середини січня, тобто до 15-го числа ми не очікуємо", - підсумувала синоптикиня.

Наталія Птуха / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на Рівненщині упродовж 10-12 січня очікується посилення морозів. Синоптики попереджають про невеликий сніг та хуртовини.

Водночас, Дніпро 10–11 січня накриє справжня зима. Місто потрапить під вплив арктичного повітря, тож мороз і сніг стануть головними героями погоди.

А погода у Львові та області на вихідних, 10 та 11 січня, буде морозною через надходження холодних повітряних мас з півночі. Температура вночі сягатиме екстремальних позначок.

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

