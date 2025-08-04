Переговори Зеленського, Трампа і Путіна можливі: посол вказав на нюанс

Одна з країн вже проводить підготовку до потенційних переговорів на рівні лідерів.

https://glavred.net/war/peregovory-zelenskogo-trampa-i-putina-vozmozhny-posol-ukazal-na-nyuans-10686974.html Посилання скопійоване

Потенційне місце зустрічі лідерів готове / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Що сказав Джелял:

Туреччина може стати посередницею у переговорах України і РФ на рівні лідерів

На заваді зустрічі на найвищому рівні стоїть Росія

Туреччина готова гарантувати безпеку Путіну під час переговорів

Україна вважає, що саме Туреччина є найкращою країною-посередницею для організації переговорів за участі президентів Володимира Зеленського, Дональда Трампа та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Однак, як повідомив в інтерв'ю РБК-Україна посол України в Анкарі Наріман Джелял, на заваді переговорам стає країна-агресорка Росія. В той час як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган активно просуває ідею проведення зустрічі на найвищому рівні, ключовим бар'єром залишається небажання РФ провести переговори хоча б у телефонному режимі.

відео дня

"Наш президент готовий до такої зустрічі давно. Президент США також демонстрував відкритість. Але Росія не хоче. Вона наполягає, що спершу мають працювати експертні групи, і лише якщо побачить для себе вигідну перспективу, тоді говоритиме про перемир’я", - наголосив посол.

Україна, натомість, пропонує оголосити перемир'я, провести роботу переговорних груп, після чого провести зустріч лідерів, що не дозволить Росії затягувати процес і надалі.

Водночас Туреччина у будь-якому випадку готова гарантувати безпеку кремлівському диктатору, адже на неї не поширюються зобов'язання ордеру Міжнародного кримінального суду на його арешт.

Можливість прямих переговорів Зеленського і Путіна - останні новини

Раніше в МЗС України заявили, що шанси на зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна зростають.

Напередодні Валерій Клочок заявив, що імовірність потенційної зустрічі президента України Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна низька через відсутність відповідних передумов.

Нагадаємо, Главред писав, що речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков висловив сумніви щодо можливих прямих перемовин Зеленського та кремлівського лідера.

Інші новини:

Про персону: Наріман Джелял Наріман Джелял — надзвичайний та повноважний посл України в Турецькій Республіці, український кримськотатарський політик, викладач, політолог та журналіст. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу (з 2013 року), керівник інформаційно-аналітичного підрозділу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред