Американська зброя від Нідерландів: що увійде в новий пакет допомоги Україні

Пакет озброєнь буде на суму 500 мільйонів євро.

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Військова допомога Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, US Army

Ключові тези:

Нідерланди нададуть військову допомогу Україні

У пакет увійдуть комплектуючі та ракети до систем Patriot

Терміни поставки військової допомоги невідомі

У понеділок, 4 серпня, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про нову військову допомогу Україні. Про це він написав в Х.

За його словами, Україна зараз "потребує посилення протиповітряної оборони та боєприпасів".

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Що важливо, до пакету допомоги увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.

"Нідерланди нададуть пакет американських озброєнь (включно з комплектуючими до систем Patriot та ракетами) на суму 500 мільйонів євро. Це допоможе Україні захистити себе та решту Європи від російської агресії", – наголосив він.

Водночас, міністр оборони Нідерландів не уточнив деталей та термінів поставки військової допомоги.

Зеленський подякував за допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Нідерландам за пакет допомоги.

За його словами, Україна, а отже, і вся Європа отримає більше захисту від російського терору.

"Щиро вдячний Нідерландам за суттєвий внесок у посилення українського повітряного щита – щойно обговорили це з Прем’єр-міністром Діком Схоофом. Пакет у 500 мільйонів євро – це американська зброя, зокрема ракети для "петріотів". Перший такий крок серед країн НАТО і в час, коли Росія намагається масштабувати свої удари. Це точно допоможе захистити життя наших людей", - написав він.

Президент також додав, що це рішення стало одним із практичних результатів саміту НАТО в Гаазі.

"Дякую Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за рішучість у зміцненні нашої оборони. Вдячний Діку Схоофу за сьогоднішнє рішення, і чекаємо з візитом в Україні", - підсумував Зеленський.

Передача систем Patriot Україні

Видання Reuters вже писало, що Німеччина передасть Україні два зенітні ракетні комплекси великої дальності Patriot. Найближчими днями Україна зможе отримати пускові установки Patriot, а через два-три місяці — інші елементи системи.

Важливо додати, що це стало можливим завдяки угоді Німеччини з США, за якою Берлін першим отримає новітні системи натомість.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Військова допомога - останні новини України

Як повідомляв Главред, 24 липня стало відомо, що Сполучені Штати Америки погодили два нові пакети військової допомоги Україні загальною вартістю понад 330 мільйонів доларів.

Також відомо, що уряд Німеччини схвалив бюджетний проєкт, що передбачає виділення 8,3 мільярда євро на військову допомогу Україні у 2025 році.

Крім того, колишній міністр оборони України Рустем Умєров говорив, що міжнародні партнери України зобов'язалися нинішнього року виділити на безпекову допомогу більше коштів, ніж було виділено в попередні роки повномасштабної війни РФ проти України.

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Про персону: Рубен Брекельманс Рубен Брекельманс - нідерландський політик, який обіймає посаду Міністр оборони Нідерландів з 2 липня 2024 року. Член консервативно-ліберальної Народної партії за свободу і демократію. Раніше він працював політичним помічником та державним службовцем у кількох урядових міністерствах, пише Вікіпедія.

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