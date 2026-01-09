Рус
"П'ятиповерхівка стане холодильником": названо терміни промерзання будинків без тепла

Олексій Тесля
9 січня 2026, 22:04
Якщо за три доби не відновити теплопостачання, то будинки почнуть промерзати, попередив Станіслав Ігнатьєв.
Опалення
Українців попередили про загрозу відключення опалення / Колаж: Главред, фото: freepik

Головне:

  • Будинки без централізованого опалення ризикують швидко промерзнути
  • У будинків, які отримують тепло з котелень, проблем не буде

Після ударів РФ, в умовах стрімкого зниження температури, будинки без опалення ризикують промерзнути, заявив голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

У коментарі виданню УНІАН він висловив думку про те, що така ситуація може спровокувати "заморожування житлового фонду".

Терміни промерзання житлових будинків

"Наприклад, звичайна п'ятиповерхівка при таких морозах, які починаються в ніч на 10 січня, за добу перетвориться на холодильник. Якщо це дев'ятиповерхівка-панелька, де частина квартир утеплена, то півтори доби", - зазначив експерт.

За його словами, температура в нових житлових будинках 2015-2020 років за таких умов може триматися три доби. "Якщо за три доби ми не відновимо теплопостачання, то ці будинки також почнуть промерзати", - підкреслив експерт.

Кому не загрожує відключення опалення

При цьому він зазначив, що у будинків, які отримують тепло з котелень, проблем не буде.

"У нас є точкові котельні. Вони також забезпечують певні райони теплом. Головне, щоб працювала насосна група і була електрика", - підсумував Ігнатьєв.

Експерт назвав мету ударів РФ по Україні

Керівник Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що атаки з боку РФ на українську територію мають чітке стратегічне завдання — розхитати функціонування енергосистеми. На його думку, мова йде про спробу позбавити її керованості, спровокувати тривожні настрої серед населення і послабити соціальну стабільність. Такий вплив, підкреслив експерт, використовується як спосіб тиску — одночасно військового і психологічного — на керівництво України.

Удари РФ по Україні — новини за темою

Раніше були названі терміни відновлення подачі тепла в Києві. Час для атаки РФ вибрала не випадково, оскільки йде істотне зниження температури повітря.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали масованих ударів по Києву та інших регіонах України. Під ударами опинилися критична інфраструктура та житлові будинки. Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на цю атаку.

Як писав Главред, в КМДА зазначили, що злив води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі. Водночас це не означає тривалу відсутність тепла.

Про персону: Станіслав Ігнатьєв

Асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього", доктор технічних наук, кандидат географічних наук, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", Голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики, засновник Харківського енергетичного кластеру, Голова Наглядової ради громадської спілки "Інститут сталого розвитку".

Спеціалізується на питаннях функціонування енергосистеми України, електропостачання, роботи генерації та енергетичної безпеки. Регулярно коментує ситуацію в енергетичному секторі, зокрема вплив обстрілів, дефіцит потужностей, графіки відключень та роботу критичної інфраструктури.

