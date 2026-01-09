Кіркоров несподівано розповів дивні подробиці свого життя.

https://glavred.net/starnews/kirkorov-rasskazal-o-samoubiystve-pochemu-on-reshil-uyti-10730942.html

Філіп Кіркоров і його "таємниці"/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, розповів про те, що збирався накласти на себе руки.

Як пишуть російські пропагандисти, у 2005 році Кіркоров був у такому відчаї, що не хотів жити. Його навіть відвідували найчорніші думки.

Цікаво, яким способом Філіп Кіркоров збирався вбити себе / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

"Сиджу вдома в новорічну ніч один. Зовсім один! Сиджу біля телевізора, а в голові такі дурні думки, найгірші. Я кажу: "Господи, дай хоч якийсь знак, що все вийде". А ще в сейфі миші бігають - залишився без усього..." - поскаржився путініст.

Філіп Кіркоров збирався накласти на себе руки/ фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Кіркоров повідомив, що від фатального кроку його врятував дзвінок подруги. Вона зателефонувала від імені заможного замовника і запропонувала Кіркорову виступити на корпоративі. Задоволений Кіркоров подвоїв суму свого гонорару. І, на його подив, замовник погодився все оплатити.

"Я був на якомусь незрозумілому кайфі і так виступив, що вони сказали: „Давай ще! Ми подвоюємо ціну!" Уявляєш?! Коротше, я повертаюся додому і з 1 січня починаю нове життя. Воно у мене розділилося на дві частини: до січня 2005-го і після", - згадує "бідний" артист.

Що Пугачова говорила про Кіркорова

Відзначимо, що в своєму рідкісному інтерв'ю Пугачова зазначила, що допомогла Кіркорову в розвитку його музичної кар'єри виключно заради його хворої на рак матері Вікторії. Примадонна показала, що Кіркоров був посередньою знаменитістю, поки вона сама не взялася за розвиток його кар'єри.

Про особу: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але в 2023 році був формально позбавлений його через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, в тому числі і "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів в країні-окупанті.

