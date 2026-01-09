Вдарить мороз до -20°C: українців попередили про екстремальну погоду

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки на Львівщині.

Прогноз погоди для Львова на 10 і 11 січня / Фото: ua.depositphotos.com

Погода у Львові та області на вихідних, 10 та 11 січня, буде морозяною через надходження холодних повітряних мас з півночі. Температура вночі сягатиме екстремальних позначок. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

За прогнозом синоптиків, 10 січня істотних опадів не буде, а 11 січня можливий невеликий сніг. Упродовж вихідних вітер північно-західний, помірний (5-10 м/с).

Температура повітря вночі знижуватиметься до 14-20° морозу, вдень становитиме 7-13° морозу.

Через екстремальні погодні умови синоптики оголосили I рівень небезпечності (жовтий). На території Львівської області та в обласному центрі 10-11 січня зберігатиметься ожеледиця на дорогах.

Для любителів активного відпочинку в Карпатах також є застереження. Протягом 10-12 січня у горах Львівської області зберігається помірна сніголавинна небезпека (2 рівень).

Погода у Львові

У Львові 10 січня буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують.

Температура вночі впаде до 15-17° морозу, а вдень становитиме 9-11° морозу.

Погода в Україні 10 січня / Фото: Укргідрометцентр

Коли й де вдарять найсильніші морози

Як розповіла Наталя Птуха у коментарі Главреду, вже 10-11 січня температура в Україні стрімко знизиться, насамперед у нічні години.

Найвідчутніші морози очікуються на заході та півночі, а також у Вінницькій і Черкаській областях. Вночі повітря охолоджуватиметься до -14…-20 °C, місцями - до -23 °C, удень триматиметься в межах -9…-15 °C.

Погода в регіонах України - останні новини

Як повідомляв Главред, на Рівненщині 10-12 січня очікується посилення морозів, невеликий сніг і місцями хуртовини. На дорогах прогнозують ожеледицю, оголошено жовтий рівень небезпечності.

Також у Дніпрі 10-11 січня очікується різке похолодання через арктичне повітря. У суботу буде хмарно, без істотних опадів.

Крім цього, на Тернопільщині 9 січня хмарно з проясненнями та невеликий сніг. Температура по області −8…−13°, у Тернополі −8…−10°. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

