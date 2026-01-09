Рус
Свытло вимикатимуть весь день: графік відключень для Черкас і області на 10 січня

Юрій Берендій
9 січня 2026, 20:18оновлено 9 січня, 21:20
У Черкаській області 10 січня протягом дня діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності через наслідки ворожих атак.
Відключення світла Черкаси - графік відключень для Черкас і області на 10 січня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • У Черкаській області 10 січня будуть діяти графіки відключень світла
  • Відключення будуть діяти через наслідки ворожих ударів

Завтра, 10 січня, у Черкаській області протягом всього дня будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Про це повідомило Черкасиобленерго.

"Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 10 січня за командою НЕК "Укренерго" застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ)", - йдеться у повідомленні.

Також, за розпорядженням НЕК "Укренерго" 10 січня з 00:00 до 24:00 у Черкаській області для промислових підприємств та бізнесу запровадять графіки обмеження потужності (ГОП).

Коли не буде світла 10 січня в Черкаській області - графіки відключень Черкаська область

Відключення світла 10 січня Черкаська область черга 1.1

1.1 04:00 - 07:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

Відключення світла 10 січня Черкаська область черга 1.2

1.2 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00

Відключення світла 10 січня Черкаська область черга 2.1

2.1 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00

Відключення світла 10 січня Черкаська область черга 2.2

2.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 09:00, 13:00 - 15:00, 19:00 - 21:00

Відключення світла 10 січня Черкаська область черга 3.1

3.1 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 19:00

Відключення світла 10 січня Черкаська область черга 3.2

3.2 00:00 - 02:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 19:00 - 22:00

Відключення світла 10 січня Черкаська область черга 4.1

4.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 19:00 - 21:00

Відключення світла 10 січня Черкаська область черга 4.2

4.2 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 17:00, 23:00 - 24:00

Відключення світла 10 січня Черкаська область черга 5.1

5.1 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 23:00 - 24:00

Відключення світла 10 січня Черкаська область черга 5.2

5.2 09:00 - 11:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 23:00

Відключення світла 10 січня Черкаська область черга 6.1

6.1 02:00 - 04:00, 09:00 - 11:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 23:00

Відключення світла 10 січня Черкаська область черга 6.2

6.2 00:00 - 02:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахуном

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахуном у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварівних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Скільки триматимуть графіки відключень світла - прогноз експерта

Як писав Главред, українцям слід налаштовуватися на те, що графіки відключень електроенергії діятимуть щонайменше до початку весни. Помітного поліпшення ситуації в енергосистемі до завершення зими не прогнозують. Як зазначив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, поточний стан генерації та мереж не дозволяє очікувати швидкого зняття обмежень.

"На жаль, ситуація не може покращитися до кінця зими, до початку березня. Навіть якщо ракетні удари припиняться і навіть якщо буде спокійний час для більш системних ремонтів", — наголосив експерт в ефірі Ранок.Live.

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 січня по всій території України запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії, а також обмеження потужності для побутових і промислових споживачів. Про це повідомили в Укренерго.

Нічна атака Росії на Україну 9 січня, ймовірно, не матиме суттєвого впливу на тривалість відключень. Водночас можливе посилення обмежень через похолодання, зазначив народний депутат від фракції "Слуга народу", член енергетичного комітету Сергій Нагорняк.

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Віталія Зайченка, якщо температура кілька днів утримуватиметься на рівні близько –20 градусів, для збереження стабільності енергосистеми обмеження можуть бути посилені.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Росія хоче "вимкнути" міста: Зеленський заявив про нові виклики для світу

Росія хоче "вимкнути" міста: Зеленський заявив про нові виклики для світу

20:20Війна
Тисячі будинків без опалення: названо терміни відновлення подачі тепла в Києві

Тисячі будинків без опалення: названо терміни відновлення подачі тепла в Києві

20:02Україна
Шмигаль та Федоров йдуть з посад, склад Ставки змінили - що відомо

Шмигаль та Федоров йдуть з посад, склад Ставки змінили - що відомо

19:29Україна
Свытло вимикатимуть весь день: графік відключень для Черкас і області на 10 січня

