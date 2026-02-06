РФ готує масований удар: перекидає ракетоносці та носії Калібрів

Головне:
- В акваторію Чорного моря виведені 2 надводні носії "Калібрів"
- Починається передислокація бортів Ту-95МС, після оснащення крилатими ракетами
Стали відомі нові подробиці підготовки країни-агресора РФ до нанесення нового масованого удару по Україні.
Як повідомляє профільний ресурс єРадар, відзначено передислокацію стратегічних ракетоносців, а також виведення в море кораблів, оснащених ракетами "Калібр".
В акваторію Чорного моря виведені 2 надводних носіїв "Калібрів". Сумарний залп – 16 ракет типу "Калібр", вказується в повідомленні.
Видання також пише про передислокацію стратегічного ракетоносця Ту-160 з аеродрому "Українка" на Борисоглібський аеродром (Казань).
"Починається передислокація бортів Ту-95МС, з аеродрому Енгельс на аеродром Оленя після оснащення крилатими ракетами. Це ранкові борти, що прибули з Далекого Сходу", - зазначає ресурс.
Як додають профільні ресурси, також зафіксована активність голосової мережі стратегічної авіації ворога на бойових частотах.
Про цілі російських ударів по енергетиці: погляд фахівця
Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев заявив, що удари РФ по підстанціях і ключових лініях електропередачі підривають стабільність української енергосистеми і обмежують можливості перекидання електроенергії між регіонами. За його словами, в таких умовах тимчасові відключення світла стають вимушеним заходом, що дозволяє утримати систему від більш серйозних збоїв.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що армія країни-терориста Росії завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Кількість постраждалих зросла.
Як повідомляв Главред, країна-агресор РФ атакувала Україну дронами і ракетами. У ряді регіонів прогриміли вибухи. У повітрі фіксували велику кількість БПЛА.
Під ударами ворога - об'єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини і житло мирних людей. У Білоцерківському районі в результаті ворожої атаки загинула жінка.
О ресурсе: ЄРадар
"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на:
- моніторингу повітряної обстановки;
- попередженнях про ракетні та дронові атаки;
- аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;
- оперативних зведеннях під час масових атак.
Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело.
Підписники: близько 300 тисяч осіб.
