РФ готує масований удар: перекидає ракетоносці та носії Калібрів

В акваторію Чорного моря виведені 2 надводні носії Калібрів, сумарний залп – 16 ракет.

Головне:

В акваторію Чорного моря виведені 2 надводні носії "Калібрів"

Починається передислокація бортів Ту-95МС, після оснащення крилатими ракетами

Стали відомі нові подробиці підготовки країни-агресора РФ до нанесення нового масованого удару по Україні.

Як повідомляє профільний ресурс єРадар, відзначено передислокацію стратегічних ракетоносців, а також виведення в море кораблів, оснащених ракетами "Калібр".

В акваторію Чорного моря виведені 2 надводних носіїв "Калібрів". Сумарний залп – 16 ракет типу "Калібр", вказується в повідомленні.

Видання також пише про передислокацію стратегічного ракетоносця Ту-160 з аеродрому "Українка" на Борисоглібський аеродром (Казань).

"Починається передислокація бортів Ту-95МС, з аеродрому Енгельс на аеродром Оленя після оснащення крилатими ракетами. Це ранкові борти, що прибули з Далекого Сходу", - зазначає ресурс.

Як додають профільні ресурси, також зафіксована активність голосової мережі стратегічної авіації ворога на бойових частотах.

Про цілі російських ударів по енергетиці: погляд фахівця

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев заявив, що удари РФ по підстанціях і ключових лініях електропередачі підривають стабільність української енергосистеми і обмежують можливості перекидання електроенергії між регіонами. За його словами, в таких умовах тимчасові відключення світла стають вимушеним заходом, що дозволяє утримати систему від більш серйозних збоїв.

Раніше повідомлялося про те, що армія країни-терориста Росії завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Кількість постраждалих зросла.

Як повідомляв Главред, країна-агресор РФ атакувала Україну дронами і ракетами. У ряді регіонів прогриміли вибухи. У повітрі фіксували велику кількість БПЛА.

Під ударами ворога - об'єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини і житло мирних людей. У Білоцерківському районі в результаті ворожої атаки загинула жінка.

