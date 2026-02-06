Світла буде більше: у двох районах Києва запроваджують нові графіки

Відключати світло менше будуть не у всіх будинках.

Лише 6 годин на добу не буде світла у багатьох мешканців Києва / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що повідомили в ДТЕК:

У киян, в яких немає тепла, буде більше годин зі світлом

У будинках Дніпровського і Дарницького районів світло вимикатимуть двічі на день

Енергетики у столиці зробили неможливе і збільшили можливість подачі світла до будинків окремої категорії мешканців Києва. Про це повідомили у Telegram ДТЕК.

Мова йде про будинки у Дніпровському та Дарницькому районах столиці, які залишилися без теплопостачання після останнього обстрілу країни-агресорки Росії.

Як вимикатимуть світло мешканцям Києва, що залишились без тепла

Відтепер у будинках без теплопостачання у двох районах Києва світло вимикатимуть лише двічі на день - вранці та ввечері по три години. Електроенергії не буде з 08:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:00.

"Мережі зараз дуже перевантажені. Коли всі одночасно вмикають бойлери й обігрівачі - можуть траплятися аварії. Тому просимо: вмикайте потужні прилади по черзі", - йдеться у повідомленні.

Як зігрітися без опалення / Інфографіка: Главред

Коли відключення світла знову стануть суворішими - думка експерта

Главред писав, що за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, українська енергосистема поступово виходить з важкого енергетичного періоду, але це покращення буде недовгим.

Попереду вітчизняну енергетику неминуче чекає ремонтна кампанія атомної генерації та сезонний літній пік споживання, що знову може випробувати енергосистему на міцність.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що диспетчери Укренерго сьогодні, 6 лютого, віддали команду щодо запровадження превентивних знеструмлень енергооб'єктів у низці регіонів України.

Раніше повідомлялося, що у Дарницькому та Дніпровському районах Києва виникла складна ситуація з опаленням після удару Росії по Дарницькій ТЕЦ. Енергетики працювали над забезпеченням стабільного електропостачання для будинків, які залишилися без тепла.

Напередодні стало відомо, що, незважаючи на те, що по Києву наносяться численні удари, забезпечення столиці відрізняється від більшості інших міст, тому там ситуація зі світлом не найскладніша.

