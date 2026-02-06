Ціна перескочила 150 гривень і буде рости ще: базовий продукт швидко дорожчає

Що повідомили аналітики:
- В Україні дорожчають огірки
- Через відсутність конкуренції на ринку ціни на овочі і далі будуть підвищуватись
- Сьогодні огірки на більш як 50% дорожчі, ніж минулого року
В Україні знову ростуть ціни на тепличні огірки. Це зростання вартості популярних овочів пов'язують з активізацією попиту на тлі низької пропозиції продукції.
Як пишуть аналітики EastFruit, станом на сьогодні, 6 лютого, тепличні огірки надходять у продаж по 135-165 гривні за кілограм, що в середньому на 12% дорожче, ніж тижнем раніше.
Що буде з цінами на тепличні овочі далі
Імпортери попереджають, що тепличні овочі й надалі дорожчатимуть, при цьому зростання цін триватиме, як мінімум, до кінця лютого. Причиною такого прогнозу є те, що імпортна продукція практично не має конкурентів на ринку, адже сезон продажів у більшості українських тепличних комбінатів ще не розпочався.
"Зазначимо, що на сьогоднішній день тепличні огірки в Україні вже надходять у продаж у середньому на 54% дорожче, ніж на початку лютого 2025 року", - додали аналітики.
Що буде з цінами на крупи і олію - прогноз експерта
Главред писав, що за словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, попри те, що і крупи, і олія швидко не псуються, вони все рівно мають свої технологічні процеси зберігання. Зокрема сировина для макаронів і гречки зберігається на елеваторах.
Протягом останнього місяця ціни на крупи та олію в Україні залишаються відносно стабільними, але якщо відбудуться будь-які зміни у роботі елеваторів чи логістики, це швидко відобразиться на ринку.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що ціни на тепличні помідори в Україні вкотре зросли. Їх вартість підскочила через скорочення пропозиції на внутрішньому ринку.
Раніше стало відомо, що пачка кави популярного в Україні виробника у порівнянні із середньомісячними показниками за січень поточного року, коштує на 75,60 гривні більше.
Напередодні стало відомо, що в Україні спостерігається тенденція подорожчання столових буряків. Зростанню цін сприяє помітне підвищення торговельної активності у сегменті даних коренеплодів.
Інші новини:
- Тарифи на світло в Україні виростуть - коли і скільки доведеться платити
- Долар, євро і злотий стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 6 лютого
- Долар та євро йдуть у круте піке: озвучено курс валют на 9 лютого
Про джерело: EastFruit
EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред