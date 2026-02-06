Ціна перескочила 150 гривень і буде рости ще: базовий продукт швидко дорожчає

Ситуація на ринку навряд чи покращиться до кінця зими.

https://glavred.net/ukraine/cena-pereskochila-150-griven-i-budet-rasti-dalshe-bazovyy-produkt-bystro-dorozhaet-10738610.html Посилання скопійоване

Як змінилися ціни на огірки / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що повідомили аналітики:

В Україні дорожчають огірки

Через відсутність конкуренції на ринку ціни на овочі і далі будуть підвищуватись

Сьогодні огірки на більш як 50% дорожчі, ніж минулого року

В Україні знову ростуть ціни на тепличні огірки. Це зростання вартості популярних овочів пов'язують з активізацією попиту на тлі низької пропозиції продукції.

Як пишуть аналітики EastFruit, станом на сьогодні, 6 лютого, тепличні огірки надходять у продаж по 135-165 гривні за кілограм, що в середньому на 12% дорожче, ніж тижнем раніше.

відео дня

Що буде з цінами на тепличні овочі далі

Імпортери попереджають, що тепличні овочі й надалі дорожчатимуть, при цьому зростання цін триватиме, як мінімум, до кінця лютого. Причиною такого прогнозу є те, що імпортна продукція практично не має конкурентів на ринку, адже сезон продажів у більшості українських тепличних комбінатів ще не розпочався.

"Зазначимо, що на сьогоднішній день тепличні огірки в Україні вже надходять у продаж у середньому на 54% дорожче, ніж на початку лютого 2025 року", - додали аналітики.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Що буде з цінами на крупи і олію - прогноз експерта

Главред писав, що за словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, попри те, що і крупи, і олія швидко не псуються, вони все рівно мають свої технологічні процеси зберігання. Зокрема сировина для макаронів і гречки зберігається на елеваторах.

Протягом останнього місяця ціни на крупи та олію в Україні залишаються відносно стабільними, але якщо відбудуться будь-які зміни у роботі елеваторів чи логістики, це швидко відобразиться на ринку.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ціни на тепличні помідори в Україні вкотре зросли. Їх вартість підскочила через скорочення пропозиції на внутрішньому ринку.

Раніше стало відомо, що пачка кави популярного в Україні виробника у порівнянні із середньомісячними показниками за січень поточного року, коштує на 75,60 гривні більше.

Напередодні стало відомо, що в Україні спостерігається тенденція подорожчання столових буряків. Зростанню цін сприяє помітне підвищення торговельної активності у сегменті даних коренеплодів.

Інші новини:

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред