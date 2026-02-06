Дрібний дощ і сніг: синоптики оголосили в Харкові перший рівень небезпеки

Водіїв і пішоходів просять бути уважними та обережними 7 лютого.

Синоптики оголосили в Харкові перший рівень небезпеки / колаж: Главред, фото: objectiv.tv

Коротко:

Харкову 7 лютого присвоїли I рівень небезпеки, жовтий

У Харкові 8 лютого піде дрібний дощ

У Харкові та Харківській області на суботу, 7 лютого, оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. У неділю, 8 лютого, синоптики прогнозують у Харкові дрібний дощ. Про це повідомляє Харківськийрегіональний центр з гідрометеорології.

Відзначається, що Харкову 7 лютого присвоїли I рівень небезпеки, жовтий. Водіїв і пішоходів просять бути уважними та обережними.

"Протягом доби по місту і області очікується ожеледиця, вдень туман, видимість 200-500 м. На дорогах ожеледиця", - зазначили синоптики .

Вранці 7 лютого в Харкові йтиме сніг з дощем. Вдень буде туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° морозу.

У неділю, 8 лютого, синоптики прогнозують у Харкові хмарну погоду та опади. Вночі місцями туман. Ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби від 4° морозу до 1° тепла.

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові 7 лютого протягом усього дня буде хмарна погода.

"З ранку і до самого вечора небо в Харкові буде приховане за хмарами. Вранці очікується сильний сніг, вдень і ввечері - дрібний дощ", - йдеться в повідомленні.

Вітер південно-східний, 3, 7 м/с. Температура повітря вдень буде -2° ... +2°.

Фото: sinoptik.ua

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові 8 лютого піде дрібний дощ.

"Хмарна погода триматиметься в Харкові до самого вечора. Невеликий дощ, який йтиме вранці, після полудня зміниться снігом. До вечора він поступово ослабне", - йдеться в повідомленні.

Вітер північний, 5, 3 м/с. Температура повітря вдень буде +2° ... -7°.

Фото: sinoptik.ua

