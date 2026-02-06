Рус
Захист неба повинен бути кращим: Зеленський анонсував зміни у Повітряних силах

Марія Николишин
6 лютого 2026, 20:39
35
Зеленський наголосив, що компонент малої ППО має працювати результативніше.
Захист неба повинен бути кращим: Зеленський анонсував зміни у Повітряних силах
Кадрові зміни у Повітряних силах / колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне із заяви Зеленського:

  • У підрозділах Повітряних сил відбудуться кадрові зміни
  • Ситуація із захистом неба на різних напрямках є неоднаковою
  • Успішні кейси знищення "Шахедів" повинні стали стандартом

В низці областей України у підрозділах Повітряних сил ЗСУ відбудуться кадрові зміни. Головною метою рішень є зміцнення малої ППО та підвищення ефективності протидії російським ударним безпілотникам. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, компонент малої протиповітряної оборони має працювати значно результативніше, щоб не допускати існуючих проблем.

відео дня

Він додав, що наразі ситуація із захистом неба на різних напрямках є неоднаковою.

"На частині напрямків рубежі захисту побудовані краще, на частині напрямків треба ще попрацювати, і значно попрацювати. Важливо, що міністр оборони України займається цією тематикою, командувач Повітряних сил отримав додаткові доручення", - наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що Сили оборони мають достатньо ресурсів та досвіду для ефективної протидії БпЛА, проте ці напрацювання необхідно впроваджувати системно по всій країні.

"Все те, що працює реально на тому чи іншому напрямку, на тому чи іншому рівні, повинно застосовуватись усюди, де результатів поки що менше. І кожен день має значення. Всі рішення повинні впроваджуватись максимально оперативно", - додав він.

Президент також зауважив, що наразі посиленням протидії дронам спільно займаються Міністерство оборони та командування Повітряних сил.

"Головне завдання — зробити так, щоб успішні кейси знищення "Шахедів" стали стандартом для всіх підрозділів, незалежно від регіону їхнього базування", - підсумував глава держави.

Вечірнє звернення Зеленського – відео:

Захист неба повинен бути кращим: Зеленський анонсував зміни у Повітряних силах

Новий спосіб боротьби з дронами

Авіаційний експерт Костянтин Криволап говорив, що Україна планує розвивати "малу" протидронову протиповітряну оборону, щоб боротися з дронами типу "Шахед" країни-агресорки Росії.

За його словами, Міноборони України вже запропонувало створити суцільне радіолокаційне поле з радарами, розроблене штучним інтелектом.

"ШІ доведеться прораховувати, де в певний момент може перебувати ворожий "Шахед", після чого туди націлюватимуться українські дрони-перехоплювачі", - зауважив він.

Захист неба повинен бути кращим: Зеленський анонсував зміни у Повітряних силах
Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Посилення української ППО - що відомо

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський говорив, що пріоритетним напрямком у взаємодії з міжнародними партнерами залишається забезпечення українських військових ракетами для протиповітряної оборони та прискорення виконання невиконаних запитів.

8 січня Великобританія підтвердила поставку Україні 13 систем протиповітряної оборони Raven і двох прототипів систем Gravehawk. Незабаром має прибути ще кілька одиниць Gravehawk.

Україна та Франція підписали історичну угоду, у межах якої Україна отримає системи ППО SAMP/T, розробка якої ще триває. Ця система отримає оновлену систему ППО з посиленими характеристиками.

Читайте також:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
