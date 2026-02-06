Захист неба повинен бути кращим: Зеленський анонсував зміни у Повітряних силах

Зеленський наголосив, що компонент малої ППО має працювати результативніше.

Кадрові зміни у Повітряних силах

Головне із заяви Зеленського:

У підрозділах Повітряних сил відбудуться кадрові зміни

Ситуація із захистом неба на різних напрямках є неоднаковою

Успішні кейси знищення "Шахедів" повинні стали стандартом

В низці областей України у підрозділах Повітряних сил ЗСУ відбудуться кадрові зміни. Головною метою рішень є зміцнення малої ППО та підвищення ефективності протидії російським ударним безпілотникам. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, компонент малої протиповітряної оборони має працювати значно результативніше, щоб не допускати існуючих проблем.

Він додав, що наразі ситуація із захистом неба на різних напрямках є неоднаковою.

"На частині напрямків рубежі захисту побудовані краще, на частині напрямків треба ще попрацювати, і значно попрацювати. Важливо, що міністр оборони України займається цією тематикою, командувач Повітряних сил отримав додаткові доручення", - наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що Сили оборони мають достатньо ресурсів та досвіду для ефективної протидії БпЛА, проте ці напрацювання необхідно впроваджувати системно по всій країні.

"Все те, що працює реально на тому чи іншому напрямку, на тому чи іншому рівні, повинно застосовуватись усюди, де результатів поки що менше. І кожен день має значення. Всі рішення повинні впроваджуватись максимально оперативно", - додав він.

Президент також зауважив, що наразі посиленням протидії дронам спільно займаються Міністерство оборони та командування Повітряних сил.

"Головне завдання — зробити так, щоб успішні кейси знищення "Шахедів" стали стандартом для всіх підрозділів, незалежно від регіону їхнього базування", - підсумував глава держави.

Вечірнє звернення Зеленського – відео:

Новий спосіб боротьби з дронами

Авіаційний експерт Костянтин Криволап говорив, що Україна планує розвивати "малу" протидронову протиповітряну оборону, щоб боротися з дронами типу "Шахед" країни-агресорки Росії.

За його словами, Міноборони України вже запропонувало створити суцільне радіолокаційне поле з радарами, розроблене штучним інтелектом.

"ШІ доведеться прораховувати, де в певний момент може перебувати ворожий "Шахед", після чого туди націлюватимуться українські дрони-перехоплювачі", - зауважив він.

Дрон "Шахед"

Посилення української ППО - що відомо

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський говорив, що пріоритетним напрямком у взаємодії з міжнародними партнерами залишається забезпечення українських військових ракетами для протиповітряної оборони та прискорення виконання невиконаних запитів.

8 січня Великобританія підтвердила поставку Україні 13 систем протиповітряної оборони Raven і двох прототипів систем Gravehawk. Незабаром має прибути ще кілька одиниць Gravehawk.

Україна та Франція підписали історичну угоду, у межах якої Україна отримає системи ППО SAMP/T, розробка якої ще триває. Ця система отримає оновлену систему ППО з посиленими характеристиками.

