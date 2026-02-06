Нова хвиля морозів накриє Україну - синоптик назвала дату

Ви дізнаєтеся:
- Якими будуть вихідні в Україні
- Коли чекати "нову порцію" морозів
На зміну лютим морозам пришли мокрий сніг та дощ. У суботу та неділю (7-8 лютого) в Україні місцями очікується +10°C. Однак після короткочасного потепління морози повернуться. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Погода 7 лютого
Вночі 7 лютого очікується -3...-8 °C, на заході 0...-4°C., на півдні близько нуля.
У денні години температура повітря коливатиметься від 0 до -4 °C, на заході близько 0 °C, на півдні +2…+5 °C, у Криму +6…+10 °C.
Можливі також опади у вигляді мокрого снігу чи дощу.
У суботу прогнозується туман, очікується зниження видимості до 300-500 метрів і нижче.
Погода 8 лютого
У неділю, 8 лютого, вдень почне заходити холодніше повітря і на півночі надвечір вже може бути -6...-9°C.
Опади періодично випадатимуть впродовж дня.
"Відповідно, танутиме лід на дорогах та тротуарах, льодяна каша створюватиме непрості ситуації, будьте дуже обережними і за кермом", - пише Діденко.
Погода у Києві на вихідні
У Києві 7 лютого очікується туман, періодично мокрий сніг або сніг протягом вихідних.
Найближчої ночі температура становитиме -5…-7 °C, завтра вдень -2…-4 °C.
У неділю, 8 лютого, вночі та вдень стовпчики термометрів показуватимуть -4...-7°C, ввечері у неділю похолоднішає до -9°C.
Коли в Україну повернуться морози
Діденко попереджає, що 9-11 лютого в Україну знову "зайде нова порція морозів". Похолодання "завітає" ненадовго.
З 12 лютого в Україні очікується потепління.
Погода в Україні - новини за темою
Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич заявляв, що у другій половині тижня у західних областях, а у вихідні на більшій частині території країни пройде сніг, місцями з дощем.
Раніше повідомлялося, що у вихідні Дніпро опиниться під впливом мінливих погодних процесів. Після кількох морозних днів у місті очікується потепління, висока хмарність та суттєві коливання температури.
Як писав Главред, 6 лютого погода в Тернопільській області буде хмарною. Вдень очікується невеликий дощ. Синоптики зазначають, що вітер трішки послабиться та буде південно-східного напрямку, 9 – 14 м/с.
Читайте також:
- Погода готує різкий кульбіт: які природні примхи чекають Дніпро на вихідних
- На Полтавщину тепло повернеться разом з опадами: синоптики назвали дати
- Парасольки не знадобляться: якою буде погода в Одесі на вихідних 7-8 лютого
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред