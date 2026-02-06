Нова хвиля морозів накриє Україну - синоптик назвала дату

Короткочасне похолодання зміниться потеплінням.

Прогноз погоди на вихідні / фото: ua.depositphotos.com

Якими будуть вихідні в Україні

Коли чекати "нову порцію" морозів

На зміну лютим морозам пришли мокрий сніг та дощ. У суботу та неділю (7-8 лютого) в Україні місцями очікується +10°C. Однак після короткочасного потепління морози повернуться. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода 7 лютого

Вночі 7 лютого очікується -3...-8 °C, на заході 0...-4°C., на півдні близько нуля.

У денні години температура повітря коливатиметься від 0 до -4 °C, на заході близько 0 °C, на півдні +2…+5 °C, у Криму +6…+10 °C.

Можливі також опади у вигляді мокрого снігу чи дощу.

У суботу прогнозується туман, очікується зниження видимості до 300-500 метрів і нижче.

Прогноз погоди на 7 лютого / фото: meteoprog

Погода 8 лютого

У неділю, 8 лютого, вдень почне заходити холодніше повітря і на півночі надвечір вже може бути -6...-9°C.

Опади періодично випадатимуть впродовж дня.

"Відповідно, танутиме лід на дорогах та тротуарах, льодяна каша створюватиме непрості ситуації, будьте дуже обережними і за кермом", - пише Діденко.

Прогноз погоди на 8 лютого / фото: meteoprog

Погода у Києві на вихідні

У Києві 7 лютого очікується туман, періодично мокрий сніг або сніг протягом вихідних.

Найближчої ночі температура становитиме -5…-7 °C, завтра вдень -2…-4 °C.

У неділю, 8 лютого, вночі та вдень стовпчики термометрів показуватимуть -4...-7°C, ввечері у неділю похолоднішає до -9°C.

Коли в Україну повернуться морози

Діденко попереджає, що 9-11 лютого в Україну знову "зайде нова порція морозів". Похолодання "завітає" ненадовго.

З 12 лютого в Україні очікується потепління.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

