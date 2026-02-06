Багато загиблих та поранених: росіяни рознесли притулок для тварин у Запоріжжі

Наразі поранених тварин намагаються доставити до ветеринарних клінік.

Внаслідок російської атаки пошкоджено притулок для собак / Колаж: Главред, фото: Запорізька міська рада

Основне:

Росіяни пошкодили притулок у Запоріжжі

Внаслідок удару загинули тварини

Російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок удару пошкоджено притулок для собак. Є жертви серед тварини, також постраждала працівниця притулку. Про це повідомила секретарка міської ради Регіна Харченко.

"Внаслідок російської атаки було пошкоджено собачий притулок. Багато постраждалих песиків. Жахливий терор", — йдеться в повідомленні.

За даними "Суспільного", вибухова хвиля та уламки значно пошкодили інфраструктуру закладу.

У результаті атаки загинули вісім тварин, ще понад 20 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Також поранена працівниця притулку.

Наразі постраждалих тварин направляють до ветеринарних клінік, де їм надають необхідну допомогу.

Волонтерка притулку "Дай лапу, друже" Наталя Клименко розповіла, що удар стався сьогодні близько 10-ї ранку.

"Там, де ми стоїмо зараз, були вольєри. Собаки загинули. ​ Багато — поранені... Багато собак позбивало замки та порозбігалися. Волонтери наразі їх шукають. Одного собаку знайшли без... лапи, вона відірвана... Його вже доставили в клініку", - поділилася деталями атаки Клименко.

Як писав Главред, у пʼятницю, 6 лютого, росіяни масовано атакували Кропивницький. Місто здигалося від вибухів.

Нагадаємо, у ніч на 6 лютого армія РФ атакувала Україну дронами. У місті Вільнянськ Запорізької області внаслідок удару російського безпілотника загинуло подружжя.

Крім цього, пізно вночі, 6 лютого, російські дрони атакували Україну, внаслідок чого вибухи пролунали в Харкові та Запоріжжі, місцеві служби оцінюють наслідки.

