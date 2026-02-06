"Від голоду і холоду": трагічно помер легендарний український кінооператор

Кінооператор провів останні дні в бідності.

Павло Лойко працював над відомими фільмами / колаж: Главред, фото: соцмережі, pixabay.com/

У Ворзелі помер Павло Лойко

Останні роки кінооператор провів у бідності

Український кінооператор Павло Лойко помер у віці 83 років і, за словами вдови композитора Ігоря Поклада Світлани, останні тижні він з дружиною голодували і жили в холоді.

Як повідомила Світлана Поклад на своїй сторінці у Facebook, останнім часом Лойко був у дуже скрутному матеріальному становищі і разом з дружиною повноцінно не харчувалися.

"Вночі помер сусід. І тепер найстрашніше - він помер від голоду і холоду... Сім'я - він і дружина, більше нікого. На жаль, вони були відлюдниками, нікого в своє життя не пускали. Максимум - добрий день, добрий вечір. А так ділянка, город і вік 80+. Тільки сьогодні вдова розповіла, що вже два тижні вони сиділи на воді, бо не було грошей на їжу. Вчора серце чоловіка зупинилося, не витримало", - поділилася Світлана.

Також Лідія Лойко не змогла самостійно організувати похорон чоловіка через відсутність грошей.

Поклад звернулася до українців і закликала їх бути уважними один до одного.

"Будь ласка, озирніться навколо себе. Згадайте, можливо, десь поруч з вами замерзає літня людина... Можливо, мама не може вийти з дитиною зі свого 5-10-25 поверху! А їй потрібно вийти хоч у магазин! Об'єднуйтеся! Не проходьте повз, не будьте байдужими, будь ласка! Я пам'ятаю, як ми це робили в окупації і вже після евакуації в нашому київському будинку!" – додала Світлана.

Павло Лойко – що відомо

Павло Лойко народився 8 липня 1943 року. Здобув освіту у Всеросійському державному інституті кінематографії імені Сергія Герасимова, після чого багато років працював на Національній кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка. Брав участь у створенні низки відомих стрічок, зокрема "Пропала грамота" і "Ральфе, здрастуй".

