РФ вдарила по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини: пошкоджено елеватор

Постраждалих та загиблих у регіоні, за даними ОВА, немає.

https://glavred.net/ukraine/rf-udarila-po-portovoy-i-promyshlennoy-infrastrukture-odesskoy-oblasti-povrezhden-elevator-10727459.html Посилання скопійоване

Удари РФ по Одесі 26 та 27 грудня / Колаж: Главред, фото: Управління ДСНС в Одеській області

Головне з новини:

РФ атакувала промислову й портову інфраструктуру Одещини, пошкоджено зерновий елеватор

Постраждалих немає, більшість дронів збито силами ППО

відео дня

У п'ятницю, 26 грудня, та в ніч на суботу, 27 грудня, війська РФ здійснили дроново-бомбові удари по промислових і портових об’єктах Одеської області. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки пошкоджено обладнання для транспортування зерна на території одного з елеваторів. Один із дронів упав на територію підприємства з виробництва рослинної олії, але серйозних наслідків вдалося уникнути. Повідомляється, що постраждалих та загиблих немає.

Сили протиповітряної оборони збили більшість безпілотників, які атакували регіон. Це дозволило мінімізувати шкоду для критичної інфраструктури.

Глава військової адміністрації міста Сергій Лисак повідомив, що ніч у самій Одесі пройшла спокійно. Усі ключові системи функціонують, але тимчасово призупинено роботу електротранспорту.

Атака на Одещину вкотре підтвердила цілеспрямованість ударів по економічно важливих об’єктах, зокрема зерновій інфраструктурі, яка має стратегічне значення для України та світу.

РФ змінила тактику масованих обстрілів - експерт

Російська армія змінила підхід до нанесення ударів по Україні, вважає військовий аналітик Олег Жданов.

"Росія змінила тактику - тепер вони беруть окремий район і завдають туди масового удару. Коли вони руйнують сили по всій території України, у нас є можливість більш ефективно відбиватися. А коли йде зосередження на окремі райони, їм вдається перевантажувати нашу ППО, яка не настільки розвинена, як нам хотілося б і як необхідно для забезпечення належного рівня безпеки", - зазначив Жданов.

Удари РФ по Україні - новини за темою

У ніч і вранці 27 грудня російська армія атакувала Київ та область дронами і ракетами. Відомо про поранених та численні руйнування.

Як повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, наслідки атаки фіксуються у шести районах Київщини.

Також у ніч на 27 грудня країна-агресор Росія атакувала енергетичу інфраструктуру України. Через це в Києві, Бориспільському та Броварському районах Київщини запровадженні екстрені відключення світла.

Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред