Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ вдарила по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини: пошкоджено елеватор

Дар'я Пшеничник
27 грудня 2025, 11:21
90
Постраждалих та загиблих у регіоні, за даними ОВА, немає.
ГСЧС
Удари РФ по Одесі 26 та 27 грудня / Колаж: Главред, фото: Управління ДСНС в Одеській області

Головне з новини:

  • РФ атакувала промислову й портову інфраструктуру Одещини, пошкоджено зерновий елеватор
  • Постраждалих немає, більшість дронів збито силами ППО

відео дня

У п'ятницю, 26 грудня, та в ніч на суботу, 27 грудня, війська РФ здійснили дроново-бомбові удари по промислових і портових об’єктах Одеської області. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки пошкоджено обладнання для транспортування зерна на території одного з елеваторів. Один із дронів упав на територію підприємства з виробництва рослинної олії, але серйозних наслідків вдалося уникнути. Повідомляється, що постраждалих та загиблих немає.

Сили протиповітряної оборони збили більшість безпілотників, які атакували регіон. Це дозволило мінімізувати шкоду для критичної інфраструктури.

Глава військової адміністрації міста Сергій Лисак повідомив, що ніч у самій Одесі пройшла спокійно. Усі ключові системи функціонують, але тимчасово призупинено роботу електротранспорту.

Атака на Одещину вкотре підтвердила цілеспрямованість ударів по економічно важливих об’єктах, зокрема зерновій інфраструктурі, яка має стратегічне значення для України та світу.

РФ змінила тактику масованих обстрілів - експерт

Російська армія змінила підхід до нанесення ударів по Україні, вважає військовий аналітик Олег Жданов.

"Росія змінила тактику - тепер вони беруть окремий район і завдають туди масового удару. Коли вони руйнують сили по всій території України, у нас є можливість більш ефективно відбиватися. А коли йде зосередження на окремі райони, їм вдається перевантажувати нашу ППО, яка не настільки розвинена, як нам хотілося б і як необхідно для забезпечення належного рівня безпеки", - зазначив Жданов.

Удари РФ по Україні - новини за темою

У ніч і вранці 27 грудня російська армія атакувала Київ та область дронами і ракетами. Відомо про поранених та численні руйнування.

Як повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, наслідки атаки фіксуються у шести районах Київщини.

Також у ніч на 27 грудня країна-агресор Росія атакувала енергетичу інфраструктуру України. Через це в Києві, Бориспільському та Броварському районах Київщини запровадженні екстрені відключення світла.

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Одеса обстріли війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський їде до Трампа: у WSJ розкрили ключові питання зустрічі

Зеленський їде до Трампа: у WSJ розкрили ключові питання зустрічі

12:23Політика
Майже 500 дронів та 40 ракет: Зеленський зробив заяву на тлі удару по Україні

Майже 500 дронів та 40 ракет: Зеленський зробив заяву на тлі удару по Україні

10:56Україна
Росія атакувала енергетику України – почались екстрені відключення світла

Росія атакувала енергетику України – почались екстрені відключення світла

10:23Україна
Реклама

Популярне

Більше
Що таке "празник" в українській мові - несподівана і маловідома відповідь

Що таке "празник" в українській мові - несподівана і маловідома відповідь

Три знаки зодіаку незабаром радикально змінять життя: щастя не за горами

Три знаки зодіаку незабаром радикально змінять життя: щастя не за горами

Чи будуть українці зі світлом у новорічну ніч: у ВР озвучили неочікуваний прогноз

Чи будуть українці зі світлом у новорічну ніч: у ВР озвучили неочікуваний прогноз

Фіналістка "Холостяка" проговорилася, що покинула проєкт - що вона сказала

Фіналістка "Холостяка" проговорилася, що покинула проєкт - що вона сказала

На кого чекають трансформації та доленосні зміни: гороскоп на 2026 рік

На кого чекають трансформації та доленосні зміни: гороскоп на 2026 рік

Останні новини

12:31

"Перша фотографія": переможниця "Холостяка" вийшла на зв'язок після фіналу

12:23

Зеленський їде до Трампа: у WSJ розкрили ключові питання зустрічі

11:50

Масована атака РФ по Києву: є загиблий, кількість постраждалих різко зрослаФото

11:30

Крила матом і розбила підлогу: дружини Остапчука розв'язали новий конфлікт

11:21

РФ вдарила по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини: пошкоджено елеватор

Авто реєструють на родичів та знайомих: Бучацький - про наслідки повернення ПДВ на електрокариАвто реєструють на родичів та знайомих: Бучацький - про наслідки повернення ПДВ на електрокари
10:56

Майже 500 дронів та 40 ракет: Зеленський зробив заяву на тлі удару по УкраїніФото

10:46

Морози до -30: які рослини в саду постраждають першими і як їх врятувати

10:25

Інна Бєлєнь звернулася до фіналістки "Холостяка": "Особисте життя налагоджується"

10:23

Росія атакувала енергетику України – почались екстрені відключення світла

Реклама
10:16

РФ масовано атакувала Київ та область, є жертви та поранені: усі наслідки

09:46

Удар РФ по Київщині: загинула жінка, під атакою – інфраструктура та будинкиФотоВідео

09:31

Війська РФ поступаються: Путін відкрито назвав перевагу України на фронті

09:14

Астрологи назвали п'ять найхаризматичніших жінок за знаком зодіаку

08:59

Трамп заявив про "хороші шанси" на мир перед зустріччю із Зеленським

08:52

У частині Києва діють екстрені відключення світла, а третина Києва без опалення

08:38

Віддав життя за Україну: на фронті загинув командир РДК Денис Капустін

08:10

Як Медведєв зганьбився і розкрив проблеми окупантівПогляд

07:30

РФ усю ніч і ранок масовано атакує Київ та область: горять житлові будинки, є пораненіФотоВідео

06:10

Боротьба із символами шляхом знесення пам'ятників марнаПогляд

06:00

"Дзвонив багато разів": Рибчинський розкрив позицію путініста Малініна про війну

Реклама
05:30

Як правильно приготувати Мімозу: п'ять варіацій легендарного коктейлю

05:02

Як закрити вже відкриту консервну банку за кілька секунд: крутий трюк

04:30

Всесвіт їх почув: які знаки зодіаку стануть на шлях багатства до кінця грудня

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці велосипедиста за 19 секунд

03:33

Гороскоп на завтра 28 грудня: Дівам - зміни, Скорпіонам - хороші новини

03:05

Скільки варити куряче філе: розкрито головний секрет приготування мʼяса

01:45

Більше, ніж людей: знаки зодіаку, які обожнюють тварин

01:36

Україну атакують Калібри, Кинджали і балістика: над Києвом гримлять вибухи

01:12

"Найвищий відсоток": економіст назвав найкращу валюту для заощаджень у 2026 році

00:09

Авіація і Шахеди в повітрі: РФ готова до обстрілу України

26 грудня, п'ятниця
23:16

Трамп про мирну угоду: у Зеленського нічого не буде, поки я це не схвалю

23:08

Хто став переможницею "Холостяка" - Цимбалюк приголомшив своїм вибором

22:59

Чи буде долар по 50 гривень: зʼявився неочікуваний прогноз на 2026 рік

22:53

"Вийшла переможницею": Мережа гуде через слова Ірочки після вильоту з Холостяка

21:55

НАТО раптово знадобилася допомога України: про що просить у нас Альянс

21:40

Шовкопляс приголомшила ефектним схудненням за три тижні: "Пішло дуже багато"

21:20

Проби у фільм жахів: дружина Цекало налякала новою фотосесією

21:11

Шість знаків китайського зодіаку купатимуться в грошах увесь 2026 рік - хто вони

21:10

Що не можна зливати в раковину: експерти назвали 5 речей, які викликають засмічення

21:01

"Останній ривок": у Росії зробили заяву про закінчення війни з Україною

Реклама
20:39

Ціни на незамінний овоч перед Новим роком рвонули вгору

20:24

Улюблениця шанувальників "Холостяка": Цимбалюк несподівано відправив учасницю додому

20:04

Консорціум банків прокредитує ОПК на 21,5 млрд. гривень, - Голова НБУ Пишний

19:55

"Чорноморець" достроково розірвав контракт із головним тренером - деталі

19:36

Гороскоп для Стрільців на 2026 рік: тотальне перезавантаження та яскраве коханняВідео

19:31

Сильні снігопади накриють Україну: у які регіони "увірветься" негода

19:29

Яким буде курс долара після Нового року: експерт здивував прогнозом

19:13

Залужний і Буданов демонструють найвищий електоральний потенціал, — соціологія

19:10

Чому вибори під час війни погана ідеяПогляд

18:53

"У нас поповнення": Melovin розповів про зміни в житті з бойфрендом

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти