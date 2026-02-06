В низці областей України перестали діяти графіки відключень світла - причина

У обленерго пояснили причину раптових змін.

Аварійні відключення почали діяти у багатьох областях України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне:

У 7 областях України застосовано аварійні відключення електроенергії

Укренерго віддало наказ щодо превентивних знеструмлень

Диспетчери Укренерго сьогодні, 6 лютого, віддали команду щодо запровадження превентивних знеструмлень енергооб'єктів. Про це повідомили місцеві обленерго. Там зазначили, що відключення без попередження запроваджуються за крайньою необхідністю, щоб зберегти енергосистему від значних технологічних руйнувань.

Через це, станом на 13:20, графіки відключень електроенергії перестали діяти у Чернівецькій, Житомирській, Сумській, Хмельницькій, Миколаївській та Чернігівській областях.

У ДТЕК також повідомили, що екстрені відключення застосовано в Одеській та Дніпропетровській областях.

"Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - йдеться у повідомленні.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Експерт назвав найпроблемніші регіони без тепла і світла

Главред писав, що за словами експерта з питань енергетики Геннадія Рябцева, сьогодні у прифронтових регіонах, серед яких і Одещина та Харківщина, ситуація найгірша.

Водночас, незважаючи на те, що по Києву наносяться численні удари, забезпечення столиці відрізняється від більшості інших міст. У Києві теж буде непросто, але він забезпечується необхідним краще, ніж інші населені пункти.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що РФ не планує зупинятися у своїх терористичних спробах знищити українську енергетику, яка забезпечує теплом десятки тисяч житлових будинків. Тому у найближчий час можна очікувати нового удару, після якого частина українців залишиться без світла і тепла на деякий час.

Напередодні стало відомо, що ситуація із відключеннями електроенергії для українців погішиться. Складні умови будуть тривати доти, доки триватимуть сильні морози.

Раніше Юрій Корольчук попередив, що не можна повністю виключати повторення масових відключень світла та системних аварій в Україні у майбутньому.

