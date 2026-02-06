Українці попередили про штормове похолодання: коли зміниться погода

Погода в Сумах буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до -8 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 7 лютого / Фото: facebook.com/nashemistodnipro/photos

Погода в Україні 7 лютого буде теплішою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У центральних та східних областях буде ожеледь та ожеледиця.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 7 лютого / фото: ventusky

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що на вихідних в Україні не буде сильних морозів. Вночі температура повітря опуститься до -8 градусів, а вдень підвищиться до +10 градусів.

8 лютого буде холодніше. Температура повітря увечері може опуститись до -9 градусів. У цей день очікується мокрий сніг та дощ. На дорогах та тротуарах буде утворюватись справжня ковзанка. Також очікується туман з видимістю 300-500 м.

9-11 лютого Україну знову накриє нова хвиля похолодання. А вже 12 лютого очікується потепління.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 7 лютого

В Україні 7 лютого буде хмарно. Синоптики у цей день прогнозують сніг та сніг з дощем. Водночас на дорогах буде ожеледиця. На Прикарпатті, Закарпатті, у південних та східних областях буде туман. Вітер буде південно-західний з переходом на північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"У північній частині сніг; температура вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу. На півдні країни опади переважно в вигляді дощу; температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла; в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°. На решті території сніг та дощ, у центральних та східних областях ожеледь; температура протягом доби від 4° морозу до 1° тепла (вдень на Закарпатті 3-8° тепла)", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -8

За даними meteoprog, 7 лютого в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+8 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря опуститься до -8...-2 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 7 лютого / фото: meteoprog

Погода 7 лютого у Києві

У Києві 7 лютого буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 6-8° морозу, вдень 2-4° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 7 лютого / фото: meteoprog

Як повідомляв Главред, перший тиждень лютого в Україні буде холодним із різкими коливаннями температур та незначними опадами. Метеоролог Ігор Кібальчич зазначив, що найближчими днями більшість регіонів перебуватиме під впливом арктичного антициклону.

Також 2 лютого в Одесі збережеться холодна та вітряна погода без істотних опадів. Вночі -10…-12 °C, вдень -8…-10 °C, через вітер мороз відчуватиметься до -17 °C.

Крім цього, 3 лютого на Полтавщині збережеться морозна погода без опадів. Вночі очікується -22…-27°, вдень -11…-16°. У Полтаві - -20…-22° вночі та -13…-15° вдень.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

