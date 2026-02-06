Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Українці попередили про штормове похолодання: коли зміниться погода

Ангеліна Підвисоцька
6 лютого 2026, 19:09
252
Погода в Сумах буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до -8 градусів.
Погода, Зима, Днепр
Прогноз погоди в Україні на 7 лютого / Фото: facebook.com/nashemistodnipro/photos

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 7 лютого
  • Коли температура повітря опуститься до -11 градусів
  • У яких регіонах буде сніг

Погода в Україні 7 лютого буде теплішою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У центральних та східних областях буде ожеледь та ожеледиця.

відео дня

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

погода 7 февраля
Прогноз погоди в Україні на 7 лютого / фото: ventusky

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що на вихідних в Україні не буде сильних морозів. Вночі температура повітря опуститься до -8 градусів, а вдень підвищиться до +10 градусів.

8 лютого буде холодніше. Температура повітря увечері може опуститись до -9 градусів. У цей день очікується мокрий сніг та дощ. На дорогах та тротуарах буде утворюватись справжня ковзанка. Також очікується туман з видимістю 300-500 м.

9-11 лютого Україну знову накриє нова хвиля похолодання. А вже 12 лютого очікується потепління.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 7 лютого

В Україні 7 лютого буде хмарно. Синоптики у цей день прогнозують сніг та сніг з дощем. Водночас на дорогах буде ожеледиця. На Прикарпатті, Закарпатті, у південних та східних областях буде туман. Вітер буде південно-західний з переходом на північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"У північній частині сніг; температура вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу. На півдні країни опади переважно в вигляді дощу; температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла; в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°. На решті території сніг та дощ, у центральних та східних областях ожеледь; температура протягом доби від 4° морозу до 1° тепла (вдень на Закарпатті 3-8° тепла)", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -8

За даними meteoprog, 7 лютого в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+8 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря опуститься до -8...-2 градусів.

погода 7 февраля
Прогноз погоди в Україні на 7 лютого / фото: meteoprog

Погода 7 лютого у Києві

У Києві 7 лютого буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 6-8° морозу, вдень 2-4° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 7 февраля
Прогноз погоди в Україні на 7 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, перший тиждень лютого в Україні буде холодним із різкими коливаннями температур та незначними опадами. Метеоролог Ігор Кібальчич зазначив, що найближчими днями більшість регіонів перебуватиме під впливом арктичного антициклону.

Також 2 лютого в Одесі збережеться холодна та вітряна погода без істотних опадів. Вночі -10…-12 °C, вдень -8…-10 °C, через вітер мороз відчуватиметься до -17 °C.

Крім цього, 3 лютого на Полтавщині збережеться морозна погода без опадів. Вночі очікується -22…-27°, вдень -11…-16°. У Полтаві - -20…-22° вночі та -13…-15° вдень.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ готує масований удар: перекидає ракетоносці та носії Калібрів

РФ готує масований удар: перекидає ракетоносці та носії Калібрів

19:27Україна
Українці попередили про штормове похолодання: коли зміниться погода

Українці попередили про штормове похолодання: коли зміниться погода

19:09Синоптик
Нищівний удар по Росії: в ЄС представили 20-й пакет санкцій, деталі

Нищівний удар по Росії: в ЄС представили 20-й пакет санкцій, деталі

17:41Світ
Реклама

Популярне

Більше
Три знаки зодіаку ось-ось відкриють канал багатства: кого обрала фортуна

Три знаки зодіаку ось-ось відкриють канал багатства: кого обрала фортуна

Оптична ілюзія: знайдіть серед будинків заховану кішку за 30 секунд

Оптична ілюзія: знайдіть серед будинків заховану кішку за 30 секунд

"Сталося справжнє диво": з полону повернувся воїн, якого вважали загиблим

"Сталося справжнє диво": з полону повернувся воїн, якого вважали загиблим

Мирні переговори України, РФ і США зайшли в глухий кут: в NYT розкрили деталі

Мирні переговори України, РФ і США зайшли в глухий кут: в NYT розкрили деталі

Київ нібито хоче гарантій ненападу на одне місто: російські ЗМІ дізналися подробиці переговорів в ОАЕ

Київ нібито хоче гарантій ненападу на одне місто: російські ЗМІ дізналися подробиці переговорів в ОАЕ

Останні новини

20:26

Олімпійські ігри 2026 - розклад на 7 лютого

19:45

Сильні тумани та ожеледь: на Тернопільщині скоро погіршиться погода

19:27

РФ готує масований удар: перекидає ракетоносці та носії Калібрів

19:20

Чому цукерки "Пташине молоко" мають таку назву: хто насправді є автором десерту

19:09

Українці попередили про штормове похолодання: коли зміниться погода

Трамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - КуликТрамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - Кулик
18:50

Лінива вечеря на сім'ю з пів кілограма фаршу: рецепт простіше простого

18:48

Над одним напрямком нависла серйозна загроза: де росіяни посилюють тиск

18:35

Жорстка позиція Терехова допомогла вирішити проблему з приватною ТЕЦ-5, - експерт

18:33

Зняв шпалери в старому будинку — і остовпів: знахідка на стінах збентежила господаряВідео

Реклама
18:27

Як виховати успішних дітей: мільярдер Баффет поділився простим секретом

18:17

Чи можна тримати ноутбук постійно на зарядці: відповідь здивує багатьох

18:11

В Україні пройшов конкурс колядок для освітніх закладів, - Гнат Коробко

18:01

Ціна перескочила 150 гривень і буде рости ще: базовий продукт швидко дорожчає

17:41

Нищівний удар по Росії: в ЄС представили 20-й пакет санкцій, деталі

17:26

"Не найкращий варіант": розкрито найгірший сценарій угоди про завершення війни

17:26

Точно відреагує: науковці назвали найефективніший спосіб покликати кішку

17:14

Зрадник України: "Редіс" розповів про генерала РФ, на якого скоїли замах

17:05

"Чортівня це все": репер-путініст звинуватив у розпаді своєї сім'ї карти таро

16:57

Долар та євро йдуть у круте піке: озвучено курс валют на 9 лютого

16:45

"Молюся": Костянтин Грубич повідомив про проблеми зі здоров'ям і операцію

Реклама
16:29

Українцям розповіли, що покласти під ліжко, щоб у домі стало відчутно тепліше

16:28

Заборона на ім'я: як не дозволяють називати дітей у різних країнах світу

16:20

Автор "Чорнобиля" створить для HBO серіал за мотивами популярної гри

16:09

Вирішальний фактор для завершення війни: командир пояснив, чого потребує УкраїнаВідео

15:52

Світла буде більше: у двох районах Києва запроваджують нові графіки

15:49

"Від голоду і холоду": трагічно помер легендарний український кінооператор

15:31

Чи допомагає режим польоту зарядити телефон швидше: відповідь вас здивує

15:31

Негода накриє Житомирщину на вихідні: про яку небезпеку попереджають синоптики

15:23

Дрібний дощ і сніг: синоптики оголосили в Харкові перший рівень небезпеки

15:17

Складний період: відомо, коли відключення світла знову стануть суворішими

15:15

Щоб закінчити війну: Мерц назвав умову для переговорів ЄС та Росії

15:06

Шлюб з 14 років: у Раді зробили заяву про одруження неповнолітніх

14:50

Чому в СРСР будували саме 5‑ і 9‑поверхівки: архітектор розкрив логіку

14:15

Чому 7 лютого не можна одягати одяг зеленого кольору: яке церковне свято

14:14

Прем’єра серіалу "Повернення" — з 21 лютого ексклюзивно на Київстар ТБ

14:04

З 14:00 до 18:00 - найбільш небезпечний період: у Нацполіції попередили українців

14:00

Літій, титан і безпека: чому США роблять ставку на українські надра

13:54

Гороскоп Таро на завтра, 7 лютого: Козерогу перемога, Тельцю - неминучість

13:49

В низці областей України перестали діяти графіки відключень світла - причина

13:48

Вчені назвали 9 звичок, що свідчать про високий рівень IQ

Реклама
13:39

"Це було б неможливо": Jerry Heil назвала вартість участі в Євробаченні

13:38

Нова хвиля морозів накриє Україну - синоптик назвала дату

13:31

Чи варто Україні підписувати мирну угоду з РФ: Мамулашвілі вказав на нюанс

13:08

"Противник успіху не має": Сирський розповів про ситуацію на фронті

12:47

Багато загиблих та поранених: росіяни рознесли притулок для тварин у Запоріжжі

12:46

Парасольки не знадобляться: якою буде погода в Одесі на вихідних 7-8 лютого

12:31

На Полтавщину тепло повернеться разом з опадами: синоптики назвали дати

12:30

"Треба продовжити задоволення": шикарний Галкін заінтригував фото в плавках

12:26

Російські окупанти близькі до перезапуску Запорізької АЕС - ISW

12:07

Гора популярного печива з дитинства за 20 хвилин: знадобиться 4 продукти

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена Зеленська
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти