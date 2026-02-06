Негода накриє Житомирщину на вихідні: про яку небезпеку попереджають синоптики

Житомирський обласний центр з гідрометеорології наголошує, що цими вихідними на дорогах буде ожеледиця.

Вихідні дні у Житомирській області будуть сніжними / Коллаж: Главред, фото: місцеві Telegram-канали

Вихідними Житомирщину накриють снігопади та ожеледиця

температура триматиметься в межах −3…−9°

На початку наступного тижня морози посиляться до −21°

Жителів Житомира та області чекають по-справжньому зимові вихідні. За даними обласного гідрометцентру, 7–8 лютого регіон опиниться під впливом холодної повітряної маси, яка принесе снігопади різної інтенсивності та стійку ожеледицю, пише сайт Житомир.info.

Субота, 7 лютого. У Житомирі протягом доби зберігатиметься суцільна хмарність. Вночі очікується помірний сніг, удень - слабший. На дорогах слизько. Північно-східний вітер 3–8 м/с. Температура: вночі −6…−8°, удень −3…−5°. По області - схожа ситуація: невеликий, місцями помірний сніг і стабільний мороз у межах −3…−8°.

Неділя, 8 лютого. Хмарна погода з періодичними снігопадами триватиме. Вночі можливий помірний сніг, удень - локальні слабкі опади. Вітер посилиться до 5–10 м/с, напрямок - північний. Температура добова: −4…−9°.

Понеділок, 9 лютого. Погода дещо проясниться, але стане значно холодніше. Істотних опадів не прогнозують, проте ожеледиця залишиться. Вітер змінюватиме напрямок із північного на південно-східний, 5–10 м/с. Нічні морози посиляться до −16…−21°, удень - −7…−12°.

Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич заявляв, що у другій половині тижня у західних областях, а у вихідні на більшій частині території країни пройде сніг, місцями з дощем.

Раніше повідомлялося, що у вихідні Дніпро опиниться під впливом мінливих погодних процесів. Після кількох морозних днів у місті очікується потепління, висока хмарність та суттєві коливання температури.

Як писав Главред, 6 лютого погода в Тернопільській області буде хмарною. Вдень очікується невеликий дощ. Синоптики зазначають, що вітер трішки послабиться та буде південно-східного напрямку, 9 – 14 м/с.

