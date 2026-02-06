Нищівний удар по Росії: в ЄС представили 20-й пакет санкцій, деталі

Єврокомісія пропонує посилити тиск на фінансовий сектор Росії.

Єврокомісія підготувала 20-й пакет санкцій проти країни-агресора Росії. Його можуть схвалити до четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Відомо, що нові обмеження мають ще сильніше підірвати нафтові доходи Москви. Заходи, які запропонувала Єврокомісія, включають:

повну заборону на морські послуги для російської сирої нафти (у координації з G7);

санкції проти ще 43 суден "тіньового флоту" (загальна кількість у списку становитиме 640);

заборона на обслуговування СПГ-танкерів і криголамів, яка б'є по газових експортних проєктах РФ.

"Фіскальні доходи Росії від нафти і газу 2025 року скоротилися на 24% порівняно з попереднім роком - це найнижчий рівень із 2020 року, що розширило дефіцит бюджету. Доходи від нафти і газу в січні будуть найнижчими з початку війни", - йдеться у заяві.

Також Єврокомісія пропонує посилити тиск на фінансовий сектор, який фон дер Ляєн назвала "слабким місцем" Росії. Зокрема, до санкційного списку увійдуть 20 регіональних банків РФ.

Крім того, плануються заходи проти криптовалютних компаній і платформ, що допомагають обходити санкції. Під санкції мають потрапити і банки третіх країн, що сприяють незаконній торгівлі.

Урсула фон дер Ляєн додала, що новий пакет також включає експортні обмеження на товари (від тракторів до послуг кібербезпеки) на суму понад 360 млн євро та імпортні заборони на метали і мінерали на 570 млн євро.

"Я закликаю держави-члени оперативно схвалити ці нові санкції. Це стане потужним сигналом напередодні похмурої 4-ї річниці цієї війни: наша прихильність до вільної та суверенної України непохитна", - підсумувала президентка Єврокомісії.

Можливість зняття санкцій з РФ

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що після закінчення війни в Україні США мають намір йти на послідовне зняття американських санкцій проти Росії.

"Ми не бачимо зняття санкцій у цій угоді між Україною та Америкою, але ми розуміємо, що Америка буде йти після закінчення війни на послідовне зняття санкцій. І тут питання вже - наскільки сильними можуть бути європейці", - зауважив він.

Санкції проти РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, міністр фінансів США Скотт Бессент говорив, що Вашингтон розгляне можливість посилення санкцій проти Росії. Запровадження подальших обмежень залежатиме від перебігу мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

Раніше говорилось, що Європейський Союз розглядає можливість заборони імпорту російської міді та металів платинової групи у рамках нового пакета санкцій проти Москви через війну в Україні.

