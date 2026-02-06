Складний період: відомо, коли відключення світла знову стануть суворішими

Експерт наголосив, що ризику повного блекауту в Україні наразі немає.

Відключення світла в Україні

Українська енергосистема поступово виходить з важкого енергетичного періоду, але це покращення буде недовгим. Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтервʼю Уніан.

"Найважчий період ми дійсно вже пройшли. Так, важко й боляче, але ми його пройшли, і далі крок за кроком ситуація буде йти в позитивному тренді", - сказав він. відео дня

За його словами, попереду вітчизняну енергетику неминуче чекає ремонтна кампанія атомної генерації та сезонний літній пік споживання, що знову може випробувати енергосистему на міцність.

"Я думаю, що буде доволі складний період в липні-серпні, там цілком можуть бути доволі суворі обмеження. Я не готовий казати про масштаб. Сподіваюся, що вони будуть м'якішими, ніж зараз", - наголосив експерт.

Він також додав, що ризику повного блекауту в енергетичній системі України наразі немає.

Харченко зауважив, що системні аварії, подібні до тієї, що сталася 31 січня, хоч і можуть повторюватися, але фахівці здатні швидко їх локалізувати.

Скільки триватимуть відключення світла

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев говорив, що не варто сподіватися, що з настанням нульових температур або трішки вищих за нуль відключення світла стануть коротшими або припиняться.

"З відключеннями світла ми будемо жити доти, доки не будуть виконані дві умови: по-перше, допоки в нас буде достатньо засобів ураження, щоб збивати всі російські дрони й ракети, які летять по наших енергетичних об’єктах, а, по-друге, допоки не буде приєднана нова генерація до Об’єднаної енергосистеми", - наголосив він.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, диспетчери Укренерго 6 лютого віддали команду щодо запровадження превентивних знеструмлень енергооб'єктів. Зазначається, що відключення без попередження запроваджуються за крайньою необхідністю, щоб зберегти енергосистему від значних технологічних руйнувань.

Експерт з питань енергетики Юрій Корольчук сказав, що не можна повністю виключати повторення масових відключень світла та системних аварій в Україні у майбутньому.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба говорив, що після відновлення електропостачання у будинках, де немає опалення світло відключати не будуть.

Про персону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

