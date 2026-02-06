Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Щоб закінчити війну: Мерц назвав умову для переговорів ЄС та Росії

Анна Косик
6 лютого 2026, 15:15
155
Німецький канцлер назвав формат переговорів, який ЄС точно не підтримає.
Мерц, Путин
ЄС готовий полегшувати шлях України до встановлення миру / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Що сказав Мерц:

  • ЄС готовий до переговорів з Росією
  • Країни Європейського Союзу не будуть відкривати паралельні канали зв'язку

Європейський Союз готовий почати переговори з країною-агресоркою Росією, щоб припинити війну в Україні. Однак є важливий нюанс. Про це сьогодні, 6 лютого, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Як пише Reuters, за словами німецького високопосадовця, Євросоюз не погодиться "відкривати жодних паралельних каналів зв'язку" з Російською Федерацією.

відео дня

Він наголосив, що країни ЄС готові зробити свій внесок у скоординовані переговори, щоб підвищити шанси на їх успіх та покращити шлях до встановлення миру.

"Ми це зробимо. Але ми не відкриватимемо жодних паралельних каналів зв'язку", - додав він.

Чи варто Україні підписувати мирну угоду з РФ

Главред писав, що за словами командира Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі, спроби США схилити Україну до підписання домовленостей за умов Росії – це абсолютно неправильна тактика.

Він вважає, що Україна не повинна погоджуватися ні на що, окрім своїх власних умов. В Україну вторглися і частину її територій окупували, тому ніхто жодна країна не має права диктувати Україні умови та схиляти її до капітуляції.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що протягом 4–5 лютого делегації США, України та Росії провели в Абу-Дабі другі тристоронні переговори, спрямовані на просування ініціатив щодо припинення війни в Україні. Обговорення були конструктивними та зосереджені на пошуку шляхів для створення умов тривалого миру.

Раніше повідомлялося, що за даними пропагандистських ЗМІ, під час цих тристоронніх переговорів, Київ нібито заявляв про необхідність гарантій безпеки для Одеси.

Напередодні стало відомо, що попри дипломатичні зусилля адміністрації президента Дональда Трампа, чи не єдиним результатом переговорів став обмін військовополоненими між сторонами.

Інші новини:

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Євросоюз війна в Україні мирні переговори Фрідріх Мерц
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар та євро йдуть у круте піке: озвучено курс валют на 9 лютого

Долар та євро йдуть у круте піке: озвучено курс валют на 9 лютого

16:57Економіка
Вирішальний фактор для завершення війни: командир пояснив, чого потребує Україна

Вирішальний фактор для завершення війни: командир пояснив, чого потребує Україна

16:09Війна
Складний період: відомо, коли відключення світла знову стануть суворішими

Складний період: відомо, коли відключення світла знову стануть суворішими

15:17Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Три знаки зодіаку ось-ось відкриють канал багатства: кого обрала фортуна

Три знаки зодіаку ось-ось відкриють канал багатства: кого обрала фортуна

"Сталося справжнє диво": з полону повернувся воїн, якого вважали загиблим

"Сталося справжнє диво": з полону повернувся воїн, якого вважали загиблим

Оптична ілюзія: знайдіть серед будинків заховану кішку за 30 секунд

Оптична ілюзія: знайдіть серед будинків заховану кішку за 30 секунд

Мирні переговори України, РФ і США зайшли в глухий кут: в NYT розкрили деталі

Мирні переговори України, РФ і США зайшли в глухий кут: в NYT розкрили деталі

Майже 700 гривень на ціннику: в Україні раптово подорожчав популярний продукт

Майже 700 гривень на ціннику: в Україні раптово подорожчав популярний продукт

Останні новини

17:05

"Чортівня це все": репер-путініст звинуватив у розпаді своєї сім'ї карти таро

16:57

Долар та євро йдуть у круте піке: озвучено курс валют на 9 лютого

16:45

"Молюся": Костянтин Грубич повідомив про проблеми зі здоров'ям і операцію

16:29

Українцям розповіли, що покласти під ліжко, щоб у домі стало відчутно тепліше

16:28

Заборона на ім'я: як не дозволяють називати дітей у різних країнах світу

Трамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - КуликТрамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - Кулик
16:20

Автор "Чорнобиля" створить для HBO серіал за мотивами популярної гри

16:09

Вирішальний фактор для завершення війни: командир пояснив, чого потребує УкраїнаВідео

15:52

Світла буде більше: у двох районах Києва запроваджують нові графіки

15:49

"Від голоду і холоду": трагічно помер легендарний український кінооператор

Реклама
15:31

Чи допомагає режим польоту зарядити телефон швидше: відповідь вас здивує

15:31

Негода накриє Житомирщину на вихідні: про яку небезпеку попереджають синоптики

15:23

Дрібний дощ і сніг: синоптики оголосили в Харкові перший рівень небезпеки

15:17

Складний період: відомо, коли відключення світла знову стануть суворішими

15:15

Щоб закінчити війну: Мерц назвав умову для переговорів ЄС та Росії

15:06

Шлюб з 14 років: у Раді зробили заяву про одруження неповнолітніх

14:50

Чому в СРСР будували саме 5‑ і 9‑поверхівки: архітектор розкрив логіку

14:15

Чому 7 лютого не можна одягати одяг зеленого кольору: яке церковне свято

14:14

Прем’єра серіалу "Повернення" — з 21 лютого ексклюзивно на Київстар ТБ

14:04

З 14:00 до 18:00 - найбільш небезпечний період: у Нацполіції попередили українців

14:00

Літій, титан і безпека: чому США роблять ставку на українські надра

Реклама
13:54

Гороскоп Таро на завтра, 7 лютого: Козерогу перемога, Тельцю - неминучість

13:49

В низці областей України перестали діяти графіки відключень світла - причина

13:48

Вчені назвали 9 звичок, що свідчать про високий рівень IQ

13:39

"Це було б неможливо": Jerry Heil назвала вартість участі в Євробаченні

13:38

Нова хвиля морозів накриє Україну - синоптик назвала дату

13:31

Чи варто Україні підписувати мирну угоду з РФ: Мамулашвілі вказав на нюанс

13:08

"Противник успіху не має": Сирський розповів про ситуацію на фронті

12:47

Багато загиблих та поранених: росіяни рознесли притулок для тварин у Запоріжжі

12:46

Парасольки не знадобляться: якою буде погода в Одесі на вихідних 7-8 лютого

12:31

На Полтавщину тепло повернеться разом з опадами: синоптики назвали дати

12:30

"Треба продовжити задоволення": шикарний Галкін заінтригував фото в плавках

12:26

Російські окупанти близькі до перезапуску Запорізької АЕС - ISW

12:07

Гора популярного печива з дитинства за 20 хвилин: знадобиться 4 продукти

12:06

Китайський гороскоп на завтра 7 лютого: Щурам - помста, Тиграм - втрати

12:00

Без кіно й інтернету: чому класика стала багатотомною

11:58

"Надзвичайно ускладнює оборону": РФ захопила панівні висоти у Мирнограді і Покровську

11:45

Обличчя скоро трісне: путіністка Бабкіна стала посміховиськом в мережі

11:31

Очистете себе від негативу: простий ритуал із сіллю від мольфараВідео

11:12

Хто фінансуватиме післявоєнні вибори в Україні - Корнієнко відповів

10:55

Стріляють один по одному: у росіян на фронті великі проблеми

Реклама
10:55

Хочуть перетворити Україну на "другу Білорусь": в ISW проаналізували меседжі Кремля

10:47

Син зрадниці Наташі Корольової покинув РФ - деталі

10:36

Почнеться "чорна смуга": що не можна робити у свято 7 лютого

10:26

РФ готує удар по Україні в найближчі 48 годин: яким містам готуватися

09:55

США і РФ відновлюють військові переговори на найвищому рівні - WP

09:45

Готує авіаудари по Україні: у Москві стріляли в генерал-лейтенанта ГРУ

09:25

Росіяни масовано атакують одне місто України - ворог запустив ракети та дрони

09:24

"Це наслідок": Jerry Heil видала правду про Євробачення

09:22

Київ нібито хоче гарантій ненападу на одне місто: російські ЗМІ дізналися подробиці переговорів в ОАЕ

08:56

США можуть посилити санкції проти РФ - чого чекає Вашингтон

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти