Щоб закінчити війну: Мерц назвав умову для переговорів ЄС та Росії

Німецький канцлер назвав формат переговорів, який ЄС точно не підтримає.

https://glavred.net/war/chtoby-zakonchit-voynu-merc-nazval-uslovie-dlya-peregovorov-es-i-rossii-10738544.html Посилання скопійоване

ЄС готовий полегшувати шлях України до встановлення миру / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Що сказав Мерц:

ЄС готовий до переговорів з Росією

Країни Європейського Союзу не будуть відкривати паралельні канали зв'язку

Європейський Союз готовий почати переговори з країною-агресоркою Росією, щоб припинити війну в Україні. Однак є важливий нюанс. Про це сьогодні, 6 лютого, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Як пише Reuters, за словами німецького високопосадовця, Євросоюз не погодиться "відкривати жодних паралельних каналів зв'язку" з Російською Федерацією.

відео дня

Він наголосив, що країни ЄС готові зробити свій внесок у скоординовані переговори, щоб підвищити шанси на їх успіх та покращити шлях до встановлення миру.

"Ми це зробимо. Але ми не відкриватимемо жодних паралельних каналів зв'язку", - додав він.

Чи варто Україні підписувати мирну угоду з РФ

Главред писав, що за словами командира Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі, спроби США схилити Україну до підписання домовленостей за умов Росії – це абсолютно неправильна тактика.

Він вважає, що Україна не повинна погоджуватися ні на що, окрім своїх власних умов. В Україну вторглися і частину її територій окупували, тому ніхто жодна країна не має права диктувати Україні умови та схиляти її до капітуляції.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що протягом 4–5 лютого делегації США, України та Росії провели в Абу-Дабі другі тристоронні переговори, спрямовані на просування ініціатив щодо припинення війни в Україні. Обговорення були конструктивними та зосереджені на пошуку шляхів для створення умов тривалого миру.

Раніше повідомлялося, що за даними пропагандистських ЗМІ, під час цих тристоронніх переговорів, Київ нібито заявляв про необхідність гарантій безпеки для Одеси.

Напередодні стало відомо, що попри дипломатичні зусилля адміністрації президента Дональда Трампа, чи не єдиним результатом переговорів став обмін військовополоненими між сторонами.

Інші новини:

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред