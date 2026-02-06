"Чортівня це все": репер-путініст звинуватив у розпаді своєї сім'ї карти таро

Джиган назвав несподівану причину розлучення з Оксаною Самойловою.

Джиган назвав несподівану причину розлучення з Оксаною Самойловою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Джиган

Коротко:

У 2025 році пара планувала завести п'яту дитину

Джиган вважає, що стрес Самойлової міг вплинути на її рішення розлучитися

Зрадник України, репер-путініст Денис Устименко-Вайнштейн, відомий під псевдонімом Джиган, висловився про розлучення з Оксаною Самойловою. Репер заявив російським пропагандистам, що сподівається врятувати союз з дружиною.

"Сталася біда в нашій родині, яку я, типу, повинен подолати. Завдання - зберегти сім'ю, в першу чергу", - поділився музикант. відео дня

За словами репера, в 2025 році пара планувала завести ще одну - п'яту - дитину, однак цього так і не сталося. Джиган припустив, що стрес Самойлової міг вплинути на її рішення розлучитися. Іншою можливою причиною Джиган вважає ворожіння на картах таро.

"Я пропустив цей момент, але вірити в якісь розклади карт, коли тобі навалюють якісь шарлатани - це ж жах. Вона почала жорстко в це вірити. Чортівня це все", - підсумував артист.

Репер також додав, що протягом 13 років шлюбу зберігав вірність коханій жінці.

"Я міг загуляти, все, що завгодно, могло бути, але це не зрада. У мене ніколи не було іншої жінки, коханок не було. Душею, серцем, головою я не зраджував. Ми один одного кохали, воно того не варте", - підкреслив Джиган.

До речі, Джигана давно вже внесли до списку "Миротворця" за поширення кремлівської пропаганди.

Про особу: Джиган Джиган (справжнє ім'я — Денис Устименко-Вейнштейн) — реп-виконавець українського походження, народився в Одесі, повідомляє Вікіпедія. Джиган одружений з росіянкою і блогеркою Оксаною Самойловою. Він не раз потрапляв до лікарень через зловживання забороненими речовинами.

