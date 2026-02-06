Чому 7 лютого не можна одягати одяг зеленого кольору: яке церковне свято

Існує повір'я, що 7 лютого одяг зеленого кольору може принести клопоти і дрібні негаразди.

Яке церковне свято 7 лютого

Що можна і не можна робити 7 лютого

Прикмети 7 лютого

У суботу, 7 лютого, в православному календарі відзначається день пам'яті святого преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 7 лютого

Святий Парфеній народився в місті Мелітополь у Малій Азії в родині диякона Христової Церкви. З раннього дитинства він був вихований у дусі християнської віри.

З юних років Парфен відрізнявся милосердям до бідних і знедолених. Все, що заробляв своєю працею, він роздавав нужденним, бачачи в цьому служіння Христу.

За праведне життя святий Парфеній був висвячений у пресвітери. Вже в цей період Господь явив через нього особливу благодать - дар зцілення і вигнання нечистих духів. Святий лікував хворих молитвою і словом Божим, не приписуючи собі ніякої заслуги.

За часів імператора Костянтина Великого святий Парфеній був поставлений єпископом міста Лампсак - важливої осередку Малої Азії, де зберігалися сильні язичницькі традиції.

Завдяки його проповідям багато язичників прийняли хрещення, а в місті та околицях були зведені християнські храми. Святий Парфеній поєднував архієрейське служіння з подвижницьким життям, залишаючись зразком смирення, посту і молитви.

Життя святого свідчить про численні чудеса, звершені за його молитвами. Він зцілював тяжкохворих, виганяв бісів, допомагав людям у скорботах і духовних поневіряннях. Особливо відзначався його дар духовного розпізнавання, завдяки якому він звертав грішників до покаяння.

Святий преподобний Парфен мирно відійшов до Господа в глибокій старості.

Прикмети 7 лютого

Пухнасті снігові подушки на чагарниках - до сильних морозів в найближчі дні.

Птахи низько літають - до вітряної або мінливої погоди.

Сильний іній на гілках - знак, що мороз буде тривалим і суворим.

Що не можна робити 7 лютого

За давніми віруваннями, 7 лютого не варто справляти весілля, адже цей день у народній традиції вважали поминальним, а будь-які гучні святкування - недоречними. Також існує повір'я, що одяг зеленого кольору може накликати клопоти і дрібні негаразди.

Що можна робити 7 лютого

За давнім звичаєм господині пекли цибулеві пироги, які роздавали нужденним, а частину виносили за поріг будинку - як символічне частування для душ покійних родичів.

