Автор "Чорнобиля" створить для HBO серіал за мотивами популярної гри

Крейг Мейзін адаптує для телебачення найкращу гру 2023 року – Baldur’s Gate 3 від Larian Studios.

https://glavred.net/movies/avtor-chernobylya-sozdast-dlya-hbo-serial-po-motivam-populyarnoy-igry-10738574.html Посилання скопійоване

Крейг Мейзін адаптує для телебачення найкращу гру 2023 року / колаж: Главред, фото: Larian Studios, imdb.com

Коротко:

Крейг Мейзін – фанат гри

Термінів запуску серіалу поки немає

Відомий американський режисер, сценарист і продюсер Крейг Мейзін, відомий за "Чорнобилем" і "Одним з нас", продовжить співпрацю з кабельним телеканалом HBO. Про це повідомляє Deadline.

Крейг Мейзін адаптує для телебачення найкращу гру 2023 року – Baldur’s Gate 3 від Larian Studios. Відомо, що сюжет розпочнеться відразу після фіналу гри і розповість про нові пригоди знайомих героїв, на роль яких планують запросити акторів озвучування.

відео дня

Серіал збереже традицію Dungeons&Dragons і покаже, як нові пригодники "першого рівня" будуть вивчати світ, прокачуватися, стикатися з різними пригодами (попутно зустрівшись зі старими героями з Baldur's Gate 3), і в підсумку стануть справжніми героями.

До першоджерела обіцяють поставитися з "максимальною повагою і любов'ю", оскільки Мейзін і сам є великим фанатом всесвіту, награвши тисячі годин — режисер навіть пройшов кампанію в хардкорному режимі. Автори гри, Larian Studios, у виробництві не беруть участі.

Термінів запуску серіалу-продовження поки немає. Мейзін тільки почав працювати над ним, а попереду ще третій сезон The Last of Us, прем'єра якого очікується в 2027 році.

Новини кіно

Британська актриса Емілія Кларк у 2011 році зіграла ключову (на даний момент) роль у своїй кар'єрі – Дейенеріс Таргарієн у фентезійному драматичному серіалі "Гра престолів". Владну і амбітну дівчину, яка, здобуваючи владу, втрачала розум, Кларк втілювала на екранах цілих вісім років. У недавньому інтерв'ю Емілія зізналася, що, всупереч запаморочливому успіху "Гри", вона завершує роботу з фентезі як жанром.

Раніше Главред розповідав, що зірка "Дуже дивних справ", канадський актор Фінн Вулфхард, залишає акторство після завершення серіалу. Артист розкрив, чим буде займатися далі.

Читайте також:

Про платформу: HBO max HBO max - американський провідний передплатний сервіс потокової передачі відео на вимогу через мережу за передплатою, повідомляє Вікіпедія. Пропонуючи винятковий доступ до контенту з бібліотек Warner Bros. Discovery (WBD), платформа є сьомою за кількістю передплатників інтернет-медіасервісом потокового відео на запит у світі, маючи сукупно понад 122 мільйони передплатників.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред