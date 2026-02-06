Над одним напрямком нависла серйозна загроза: де росіяни посилюють тиск

Росіяни також мають тактичні просування на деяких напрямках.

Окупанти зосередили увагу на Запорізькому напрямку. Уже зараз ворог "нависає" над Оріховим, мав тактичні просування біля Степногірська, а для самого Запоріжжя зростає загроза обстрілів з артилерії. Про це заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук у коментарі 24 Каналу.

"Видається, що найближчим часом росіяни планують більше тиснути на Оріхівський оборонний вузол. На жаль, там і на Степногірському, Гуляйпільському напрямках є тактичні просування", - сказав він. відео дня

За його словами, оборонні дії українських підрозділів не дають можливості росіянам виконати ті завдання, які вони хотіли реалізувати.

"Запорізький фронт є одним з найбільш активних елементів, де найближчим часом інтенсивність бойових дій навряд чи зменшиться. Але тут треба говорити й про те, як складатимуться справи у Росії на Донеччині. Саме від цього відштовхуватиметься ворог", - наголосив Братчук.

Оріхів / Інфографіка: Главред

Можливість наступу РФ на Запоріжжя

Командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі говорив, що Росія не має сил та можливостей зараз проводити наступальні дії в напрямку Дніпра та Запоріжжя, але артилерія окупантів знаходиться вже надто близько до обласних центрів.

"Якщо в зоні доступу є житлові квартали, росіяни вестимуть вогонь по мирному населенню. Тож небезпека полягає в тому, що райони, розташовані ближче до лінії зіткнення та в зоні досягнення артилерії, обстрілюватимуться Росією", - наголосив він.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, начальник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий сказав, що російські війська просунулися на півночі Мирнограда та Покровська Донецької області, зайнявши панівні висоти, що суттєво ускладнило роботу української логістики та оборонних підрозділів.

командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що російські окупаційні війська намагаються просунутися до населеного пункту Барвінкове на Харківщині.

Військовий оглядач Богдан Мірошников говорив, що ситуація у Куп’янську Харківської області залишається напруженою. У центрі міста триває зачистка окремих ділянок, де перебувають оточені російські військові.

Про персону: Сергій Братчук Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

