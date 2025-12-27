Масована атака РФ по Києву: є загиблий, кількість постраждалих різко зросла

Через російську масовану атаку по Києву постраждало 28 людей.

Києві кількість постраждалих зросла до 28

У Києві наразі відомо про 28 постраждалих

Із них 13 госпіталізували до медзакладів

У Шевченківському районі зафіксоване влучання у житловий будинок

У ніч і вранці 27 грудня армія країни-терориста Росії завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Кількість постраждалих зросла до 28. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

"Уже 28 постраждалих у столиці. 13 людей госпіталізували до медзакладів міста", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за словами голови МВС Ігоря Клименка, у Києві відомо про одну загиблу людину. Під завалами багатоповерхівки знайшли фрагменти тіла дорослої людини.

Кличко повідомляє про влучання в житловий будинок в Шевченківському районі міста. На місце виїхала бригада медиків.

Внаслідок влучання БпЛА в пʼятиповерхівку, сталося руйнування 4-5 поверхів. Рятувальники евакуюють мешканців будинку.

Зазначається, що у Києві введені графіки аварійних відключень електрики. Наразі внаслідок пошкоджень в системі енергопостачання 4 тисячі житлових будинків столиці без тепла.

Крім того, за словами мера, на правому та лівому берегах столиці понижений тиск води внаслідок пошкоджень в системі енергопостачання.

Яка головна ціль ударів РФ

Військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що Росія ставить перед собою завдання занурити Київ у блекаут, розбити енергетичні та теплові мережі, а також подачу води. Тому повітряні удари по Києву триватимуть.

Він підкреслив, що тактику Росія змінює залежно від нових можливостей і засобів повітряного нападу.

"Росіяни модернізують ракети, вдосконалюють дрони та засоби зв'язку. Як правило, Росія зосереджується на одному-двох районах і завдає масованого удару з використанням понад 500 безпілотників і півсотні ракет", - наголосив експерт.

Масована атака по Києву 27 грудня - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 27 грудня країна-агресор РФ атакувала Україну дронами та ракетами. У низці регіонів прогриміли вибухи. У повітрі фіксували велику кількість БпЛА.

Під ударами ворога - об’єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло мирних людей. У Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження.

Відомо, що Росія атакувала енергетичні інфраструктуру України. Через це в Києві, Бориспільському та Броварському районах Київщини запровадженні екстрені відключення світла.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зночі країна-агресор запустила майже 500 дронів, з яких багато Шахедів, а також 40 ракет, зокрема Кинджали. Він наголосив, що основна мішень - це Київ: енергетика та цивільна інфраструктура.

