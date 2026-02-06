Сильні тумани та ожеледь: на Тернопільщині скоро погіршиться погода

В Тернопільській області збережеться нестійка погода.

Погода в Тернополі 7 лютого / фото: УНІАН

Якою буде погода в Тернополі 7 лютого

Коли повернуться морози

Погода в Тернопільській області у суботу, 7 лютого, буде хмарною. Також можливі невеликі опади. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Синоптики зазначають, що завтра вітер буде південного напрямку, 3 – 8 м/с.

Температура повітря впродовж доби по області коливатиметься від -4 градусів до +1 градуса. У місті Тернопіль очікується -1…-3 градуси.

Крім того, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища. Так, в області та місті з 7 по 9 лютого на дорогах буде ожеледиця. Зокрема, 7 лютого прогнозується ожеледь діаметром 6 – 19 мм, вночі та вранці туман видимістю 200 – 500 м. Через це на Тернопільщині оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).

В обласному центрі з гідрометеорології також додали, що на вихідних збережеться нестійка погода з невеликими опадами.

"З початку тижня на Тернопільщину повернуться недовготривалі морози", - йдеться у повідомленні.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Коли розпочнеться похолодання

Синоптикиня Наталка Діденко раніше заявляла, що на зміну лютим морозам прийшли мокрий сніг та дощ, але з 9-11 лютого в Україну знову "зайде нова порція морозів".

За її словами, похолодання "завітає" ненадовго, адже з 12 лютого в Україні очікується потепління.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

