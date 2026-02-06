Рус
Долар та євро йдуть у круте піке: озвучено курс валют на 9 лютого

Марія Николишин
6 лютого 2026, 16:57
В НБУ посилили гривню щодо іноземних валют.
Курс долара і євро на понеділок / колаж: Главред, фото: pixabay

На понеділок, 9 лютого, Національний банк України встановив новий офіційний курс долара, євро та злотого. Гривні вдалося трішки зміцнитися. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Так, курс долара до гривні встановлено на рівні 43,05 грн/дол, що нижче за показник 6 лютого - 43,14 грн/дол. Таким чином українська валюта зміцнилася на 9 копійок.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,76 грн/євро, замість 50,90 грн/євро. Так, гривня зросла на 14 копійок.

Варто додати, що на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,99/43,03 грн/дол., а євро - 51,70/51,73 грн/євро.

Курс злотого на 9 лютого

Польський злотий також втратив у ціні. Його курс встановлено на рівні 12,03 грн/злотий, порівняно із курсом 12,06 грн/злотий 6 лютого. Таким чином валюта подешевшала на 3 копійки.

Курс валют до кінця лютого

Економіст Олександр Хмелевський заявляв, що курс гривні до іноземних валют у лютому 2026 року буде відносно стабільним.

За його словами, курс американської валюти перебуватиме в межах 42,5-43,5 гривень за долар, а європейської - 50-52,5 гривень за євро.

Він додав, що закріплення долара вище за 43,5 грн може відкрити шлях до подальшої девальвації. Водночас курс євро до гривні зростає через зміцнення євро щодо долара на міжнародних ринках.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Асоціації українських банків Андрій Дубас говорив, що гривня зберігає відносну стабільність до долара, але слабшає щодо євро через глобальні чинники. У лютому ключову роль на курс валют відіграватимуть дії НБУ та ситуація на світових ринках.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що на валютному ринку у лютому головна увага може бути прикута до євро. На його динаміку здатні вплинути торговельні суперечки між США та Європейським Союзом.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков казав, що у лютому вартість євро може перевищити психологічну межу і вийти за 51 грн.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

НБУ курс валют курс гривні курс долара курс євро курс НБУ курс злотого





