Майже 500 дронів та 40 ракет: Зеленський зробив заяву на тлі удару по Україні

Зеленський наголосив, що Росія навіть різдвяний та новорічний час перетворює на час знищених будинків.

Зеленський відреагував на атаку РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Зеленського:

Основною ціллю російської атаки був Київ

Під удар потрапила енергетика та цивільна інфраструктура

Під завалами одного з будинків рятувальники шукають людину

Досі триває черговий російський удар по Україні. З ночі країна-агресор запустила майже 500 дронів, з яких багато Шахедів, а також 40 ракет, зокрема Кинджали. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що основна мішень – це Київ: енергетика та цивільна інфраструктура.

"На жаль, є влучання та пошкоджені звичайні житлові будинки. Під завалами одного з них рятувальники шукають людину. У деяких районах столиці та області відсутнє електропостачання, опалення. Зараз триває ліквідація пожеж. Уже на деяких енергетичних обʼєктах почали працювати ремонтні бригади, на інших персонал в укриттях – рятувальники й ремонтники почнуть роботи одразу після відбоїв повітряних тривог", - йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що росіяни не хочуть закінчувати війну та намагаються використати кожну можливість, щоб завдати більше болю Україні та збільшити свій тиск на інших у світі.

"Багато було питань цими днями. А де ж російська відповідь на пропозиції закінчити війну, які були надані Сполученими Штатами та світом? Російські представники ведуть довгі розмови, але в реальності за них говорять "кинджали" та "шахеди". Це є справжнє ставлення Путіна та його оточення", - підкреслив президент.

Він додав, що потрібно збільшувати тиск на Росію.

"Якщо Росія навіть різдвяний та новорічний час перетворює на час знищених будинків та спалених квартир, зруйнованих електростанцій, то на цю хвору активність можна відповісти тільки дійсно сильними кроками. Америка має цю можливість, Європа має цю можливість, багато з наших партнерів мають цю можливість. Головне – скористатися", - вважає глава держави.

Крім того, Зеленський наголосив, що важливо й надалі підтримувати українську оборону, захист життя.

"Постачання для ППО має бути достатнім і вчасним, особливо зараз, коли ми цього потребуємо. Не повинно бути затримок у захисті життів. І я дякую кожному лідеру, кожній країні, які з цим допомагають. Звісно, ми не будемо зменшувати нашу дипломатичну активність. Але дипломатія не спрацює без безпеки. Про безпеку мають подбати сильні світу цього, і ми будемо говорити, зокрема, про це сьогодні і завтра з лідерами Європи, з Премʼєр-міністром Канади та з Президентом Сполучених Штатів. Дякую всім, хто з Україною", - підсумував президент України.

Військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що Росія ставить перед собою завдання занурити Київ у блекаут, розбити енергетичні та теплові мережі, а також подачу води. Тому повітряні удари по Києву триватимуть.

Він підкреслив, що тактику Росія змінює залежно від нових можливостей і засобів повітряного нападу.

"Росіяни модернізують ракети, вдосконалюють дрони та засоби зв'язку. Як правило, Росія зосереджується на одному-двох районах і завдає масованого удару з використанням понад 500 безпілотників і півсотні ракет", - наголосив експерт.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ - останні новини України

Як повідомляв Главред, у ніч на 27 грудня країна-агресор РФ атакувала Україну дронами та ракетами. У низці регіонів прогриміли вибухи. У повітрі фіксували велику кількість БпЛА.

Наслідки атаки фіксуються у шести районах Київщини. Під ударами ворога - об’єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло мирних людей. У Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження.

Відомо, що Росія атакувала енергетичні інфраструктуру України. Через це в Києві, Бориспільському та Броварському районах Київщини запровадженні екстрені відключення світла.

