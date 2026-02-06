Олімпійські ігри 2026 - розклад на 7 лютого

Слідкуйте за оновленнями та результатами — Олімпіада 2026 обіцяє яскраві емоції та видовищні старти вже з перших днів змагань.

https://glavred.net/sport/olimpiyskie-igry-2026-raspisanie-na-7-fevralya-10738646.html Посилання скопійоване

Олімпійські ігри 2026: розклад змагань на 7 лютого / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Зимові Олімпійські ігри 2026 в Італії продовжують набирати обертів, і 7 лютого стане одним з найнасиченіших днів за кількістю стартів і різноманітністю дисциплін. Цього дня на вболівальників чекають змагання з керлінгу, хокею, фігурного катання, стрибків з трампліну, гірськолижного спорту, фрістайлу, санного спорту та інших видів.

Нижче — детальний розклад Олімпійських ігор 2026 на 7 лютого, складений на основі офіційної програми змагань.

Розклад Олімпіади 2026 на 7 лютого

Ранкові змагання

відео дня

11:05 — Керлінг (змішані пари)

Груповий етап, сесія 7

Доріжка C: Велика Британія — Канада

Доріжка D: Швейцарія — Швеція

11:30 — Фрістайл

Слоупстайл, кваліфікація (жінки)

12:30 — Гірськолижний спорт

Суперкомбінація, 3-тє офіційне тренування (жінки)

Швидкісний спуск (чоловіки)

13:10 — Хокей з шайбою

Попередній раунд, група B (жінки): Німеччина — Японія

Денні старти

14:00 — Лижні гонки

Скіатлон 10 км + 10 км (жінки)

14:30 — Санний спорт

Одиночки, офіційне тренування (жінки)

15:00 — Фрістайл

Слоупстайл, кваліфікація (чоловіки)

15:35 — Керлінг (змішані пари)

Груповий етап, сесія 8

Доріжка A: Естонія — Норвегія

Доріжка B: Південна Корея — Чехія

Доріжка C: Швеція — Італія

Доріжка D: Велика Британія — США

15:40 — Хокей з шайбою

Попередній раунд, група B (жінки): Швеція — Італія

Вечірня програма

17:00 — Ковзанярський спорт

3000 м (жінки)

17:40 — Хокей з шайбою

Попередній раунд, група A (жінки): США — Фінляндія

18:00 — Санний спорт

Одиночки, заїзд 1 (чоловіки)

18:45 — Стрибки з трампліну

Нормальний трамплін, індивідуальна першість, пробний раунд (жінки)

19:32 — Санний спорт

Одиночки, заїзд 2 (чоловіки)

19:45 — Стрибки з трампліну

Нормальний трамплін, індивідуальна першість, раунд 1 (жінки)

Зимові Олімпійські ігри — 2026 / Інфографіка: Главред

Пізні змагання

20:05 — Керлінг (змішані пари)

Груповий етап, сесія 9

Доріжка A: Південна Корея — США

Доріжка B: Канада — Естонія

Доріжка C: Чехія — Швейцарія

Доріжка D: Норвегія — Італія

20:30 — Сноуборд

Біг-ейр, фінал (чоловіки)

20:45 — Фігурне катання

Командні змагання, коротка програма (чоловіки)

20:57 — Стрибки з трампліну

Нормальний трамплін, індивідуальна першість, фінальний раунд (жінки)

22:10 — Хокей з шайбою

Попередній раунд, група A (жінки): Швейцарія — Канада

23:05 — Фігурне катання

Командний турнір, танці на льоду — довільний танець

Що важливо знати вболівальникам

7 лютого на Зимових Олімпійських іграх 2026 особливо насичений командними видами спорту і фіналами. Цього дня визначиться найсильніші в сноуборді, стрибках з трампліну, а також продовжиться напружена боротьба в хокеї та керлінгу.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред