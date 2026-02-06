Олімпійські ігри 2026 - розклад на 7 лютого

Зимові Олімпійські ігри 2026 в Італії продовжують набирати обертів, і 7 лютого стане одним з найнасиченіших днів за кількістю стартів і різноманітністю дисциплін. Цього дня на вболівальників чекають змагання з керлінгу, хокею, фігурного катання, стрибків з трампліну, гірськолижного спорту, фрістайлу, санного спорту та інших видів.
Нижче — детальний розклад Олімпійських ігор 2026 на 7 лютого, складений на основі офіційної програми змагань.
Розклад Олімпіади 2026 на 7 лютого
Ранкові змагання
11:05 — Керлінг (змішані пари)
Груповий етап, сесія 7
Доріжка C: Велика Британія — Канада
Доріжка D: Швейцарія — Швеція
11:30 — Фрістайл
Слоупстайл, кваліфікація (жінки)
12:30 — Гірськолижний спорт
Суперкомбінація, 3-тє офіційне тренування (жінки)
Швидкісний спуск (чоловіки)
13:10 — Хокей з шайбою
Попередній раунд, група B (жінки): Німеччина — Японія
Денні старти
14:00 — Лижні гонки
Скіатлон 10 км + 10 км (жінки)
14:30 — Санний спорт
Одиночки, офіційне тренування (жінки)
15:00 — Фрістайл
Слоупстайл, кваліфікація (чоловіки)
15:35 — Керлінг (змішані пари)
Груповий етап, сесія 8
Доріжка A: Естонія — Норвегія
Доріжка B: Південна Корея — Чехія
Доріжка C: Швеція — Італія
Доріжка D: Велика Британія — США
15:40 — Хокей з шайбою
Попередній раунд, група B (жінки): Швеція — Італія
Вечірня програма
17:00 — Ковзанярський спорт
3000 м (жінки)
17:40 — Хокей з шайбою
Попередній раунд, група A (жінки): США — Фінляндія
18:00 — Санний спорт
Одиночки, заїзд 1 (чоловіки)
18:45 — Стрибки з трампліну
Нормальний трамплін, індивідуальна першість, пробний раунд (жінки)
19:32 — Санний спорт
Одиночки, заїзд 2 (чоловіки)
19:45 — Стрибки з трампліну
Нормальний трамплін, індивідуальна першість, раунд 1 (жінки)
Пізні змагання
20:05 — Керлінг (змішані пари)
Груповий етап, сесія 9
Доріжка A: Південна Корея — США
Доріжка B: Канада — Естонія
Доріжка C: Чехія — Швейцарія
Доріжка D: Норвегія — Італія
20:30 — Сноуборд
Біг-ейр, фінал (чоловіки)
20:45 — Фігурне катання
Командні змагання, коротка програма (чоловіки)
20:57 — Стрибки з трампліну
Нормальний трамплін, індивідуальна першість, фінальний раунд (жінки)
22:10 — Хокей з шайбою
Попередній раунд, група A (жінки): Швейцарія — Канада
23:05 — Фігурне катання
Командний турнір, танці на льоду — довільний танець
Що важливо знати вболівальникам
7 лютого на Зимових Олімпійських іграх 2026 особливо насичений командними видами спорту і фіналами. Цього дня визначиться найсильніші в сноуборді, стрибках з трампліну, а також продовжиться напружена боротьба в хокеї та керлінгу.
