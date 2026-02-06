Зрадник України: "Редіс" розповів про генерала РФ, на якого скоїли замах

Український командир переконаний, що спати спокійно зрадник тепер не зможе ніколи.

https://glavred.net/ukraine/predatel-ukrainy-redis-rasskazal-o-generale-rf-na-kotorogo-sovershili-pokushenie-10738595.html Посилання скопійоване

Денис Прокопенко розповів про воєнного злочинця, у якого стріляли / Колаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100092398602398

Що повідомив Прокопенко:

У Москві невідомив скоїв замах на зрадника України

Алексєєв не дотримав свого слова після виходу Маріупольського гарнізону

Генерал зрадив Україну, адже народився на Вінниччині

6 лютого російські ЗМІ повідомили, що у Москві невідомий стріляв у спину генерал-лейтенанту РФ Володимиру Алексєєву. Після цього його госпіталізували з декількома кульовими пораненнями.

Замах на першого заступника начальника ГРУ Генштабу РФ прокоментував командир першого армійського корпусу Нацгвардії "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко.

відео дня

За його словами, Володимир Алексєєв був старшим із представників Росії на перемовинах в Маріуполі в травні 2022 року під час виходу Маріупольського гарнізону з "Азовсталі".

"Алексєєв обіцяв дотримання росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і гарантував нормальні умови утримання для наших полонених. І саме його підпис стояв під відповідним документом, підписаним тоді в Маріуполі. Також тоді ми виявили людяність і передали Алексєєву трьох російських військовополонених, яким надавали медичну допомогу, забезпечували їжею та водою. Слово офіцера, уродженця Вінниччини, зрадника своєї Батьківщини, виявилось нічого не вартим", - розповів "Редіс".

Підпис Алексєєва на документі про дотримання Женевської конвенції / фото: facebook.com/profile.php?id=100092398602398

Прокопенко додав, що за даними ГУР МО, Алексєєв є відповідальним за підготовку даних для ударів по цивільних об'єктах в Україні, а також за організацію так званого "референдуму" в Херсонській області.

"Навіть якщо цього разу Алексєєв виживе, спокійно він вже не спатиме. І одного дня справу буде доведено до кінця. Жоден воєнний злочинець, який вбивав та катував українських військових і цивільних, руйнував українські міста, викрадав українських дітей та вчиняв інші злочини проти українського народу, ніколи не буде почуватись в безпеці. У жодній точці планети він не знайде собі прихистку та 100% гарантій безпеки. Ніколи. Відплата знайде кожного", - підсумував командир.

Що відомо про замах на Алексєєва

Главред писав, що замах на Алексєєва стався вранці 6 лютого на Волоколамському шосе в Москві. Як пишуть російські ЗМІ, невідомий кілька разів вистрілив у спину генерал-лейтенанту і зник.

Генерала госпіталізували, його стан залишається невідомим. На місці замаху працювали екстрені служби і силовики. Слідчі СК РФ вивчають записи з камер відеоспостереження, триває розшук підозрюваного.

Останні новини України

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні активно обговорювали можливі зміни до законодавства щодо мінімального віку для укладення шлюбу. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук пояснив, що зниження шлюбного віку до 14 років не відповідає дійсності.

Раніше повідомлялося, що жителів Житомира та області чекають по-справжньому зимові вихідні. За даними обласного гідрометцентру, 7–8 лютого регіон опиниться під впливом холодної повітряної маси, яка принесе снігопади різної інтенсивності та стійку ожеледицю.

Напередодні стало відомо, що за словами Олександра Харченка, українська енергосистема поступово виходить з важкого енергетичного періоду, але це покращення буде недовгим.

Читайте також:

Про персону: Денис Прокопенко Денис Прокопенко - український офіцер, полковник Національної гвардії України, командир 12 бригади спеціального призначення "Азов", учасник російсько-української війни, Герой України (19 березня 2022). Командир операції битви за Маріуполь (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред