'Не найкращий варіант': розкрито найгірший сценарій угоди про завершення війни

Дональд Трамп міг би підіграти амбіціям Володимира Путіна, вважає Віталій Кулик.

Експерт оцінив ймовірність зустрічі лідерів США, Китаю та РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот

Важливе із заяв Кулика:

Трамп міг би підіграти амбіціям Путіна

Китай зацікавлений у двосторонній зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявив, що тристороння зустріч США, Китаю та РФ щодо врегулювання не в інтересах України.

"Адже там не буде ні нас, ні європейців – а говорити будуть про нас. Тому це точно не найкращий варіант", – підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що подібна зустріч буде поставлена президентом США Дональдом Трампом собі в заслугу.

"Трамп може собі таке дозволити. Він продасть це як велику політичну перемогу: перезапуск відносин з Китаєм, завершення війни в Україні, перезапуск відносин з Росією – мовляв, він усіх помирив, все вирішив, і тепер настає час благополуччя і процвітання. Відповідно – голосуйте за кандидатів Республіканської партії на проміжних виборах", – пояснив він.

Співрозмовник вважає, що, у свою чергу, російський диктатор Володимир Путін дуже хотів би провести таку зустріч.

"У той же час Путін теж хотів би такої зустрічі, адже це ставить його в один ряд з Трампом і Сі Цзіньпіном – як людину, яка разом з ними "вирішує долю світу". Мовляв, ми узгодили сфери впливу, поділили світ на трьох і тепер маємо "концерт великих імперій", які керують глобальними процесами. А Європа – це вже музей: не гравець і не суб'єкт. Основні сили – Китай, Росія і Сполучені Штати", – зазначив він.

За словами аналітика, Трамп міг би навіть підіграти таким амбіціям Путіна, виторгувавши щось у відповідь – зокрема, мир в Україні.

"Але проблема в тому, що в таких "великих угодах", зроблених широкими мазками, завжди губляться деталі. А, як відомо, диявол криється саме в деталях. І цей диявол може безпосередньо стосуватися України – нашої території, нашого внутрішнього суверенітету, нашої обороноздатності тощо", – зазначив він.

Кулик додав, що Китай зацікавлений у двосторонній зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна – але тільки за умови, що там буде що підписувати і будуть конкретні результати.

"Просто "поговорити", підіграючи виборчій кампанії Трампа, Пекіну нецікаво. А ось присутність Путіна на такій зустрічі Китаю, швидше за все, не потрібна. Це означало б додаткову суб'єктизацію Росії, а Пекіну це невигідно. Тому я не думаю, що Сі Цзіньпін легко погодиться на тристоронню зустріч", - резюмував він.

Геополітичний баланс між США і Китаєм: погляд аналітика

На думку журналіста Вадима Денисенка, Пекін не зацікавлений ні в безумовній перемозі Росії, ні в її повному краху. Китаю вигідніше мати поруч ослаблену російську державу, яка залежить від східного напрямку як в економіці, так і в політиці. Оптимальним сценарієм експерт вважає такий розвиток подій, за якого і Москва, і Київ зможуть представити підсумки конфлікту як власний успіх. Денисенко підкреслює, що сучасна світова політика все частіше спирається на тимчасові союзи і розважливі домовленості, а в перспективі Китай і США знайдуть точки дотику, сприймаючи українську тему в контексті загальної архітектури безпеки в Європі.

Раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп поговорив з Сі Цзіньпіном і обговорив Україну. Вони домовилися разом працювати над врегулюванням ситуації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Китай може піти на поступки Трампу щодо російської нафти. Китай, незважаючи на свою зовнішню стабільність, здатний діяти несподівано.

Як раніше повідомляв Главред, США готують новий етап посилення санкцій проти Росії, зазначив міністр фінансів Скотт Бессент під час розмови з журналістами.

Про персону: Віталій Кулик Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

