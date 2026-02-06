Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Шлюб з 14 років: у Раді зробили заяву про одруження неповнолітніх

Маріна Фурман
6 лютого 2026, 15:06
59
Стефанчук прокоментував законопроект, який викликав хвилю обурення.
брак, Стефанчук
Стефанчук прокоментував законопроект про одруження неповнолітніх / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

  • Норму про шлюб з 14 років вилучать із законопроєкту
  • Наразі в Україні мінімальний шлюбний вік становить 18 років

В Україні активно обговорювали можливі зміни до законодавства щодо мінімального віку для укладення шлюбу. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук пояснив, що зниження шлюбного віку до 14 років не відповідає дійсності.

Він поділився, що у мережі шириться критика щодо проекту нового Цивільного кодексу України.

відео дня

"Почну з того, що це не відповідає дійсності. У проекті закону передбачено норму, згідно з якою у разі народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітності, виключно за рішенням суду може бути дозволено укладення шлюбу", - повідомив Стефанчук.

Він наголосив, що така норма "точно не має спонукального характеру" - "аби укладали шлюб з 14 років".

За його словами, передусім ця норма має захисний характер і спрямована на охорону прав та інтересів новонародженої дитини, тому вона передбачає низку обмежень:

  1. Факт народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітність.
  2. Наявність рішення суду.

"Саме це, на думку авторів проекту, мало б забезпечити те, що в світі називають урахуванням найкращих інтересів дитини: аби новонароджена дитина, незалежно від обставин, яких вона не створювала, мала шанс вирости у повноцінній, люблячій сім'ї, а не залишитися без батька чи матері", - наголосив Стефанчук.

Що вирішили у Верховній Раді

Він додав, що суспільство сприймає цю норму неоднозначно, тому було Рада ухвалила рішення - вилучити цю норму з проекту та залишити чинну, яка діє нині.

З якого віку в Україні дозволено вступати в шлюб

Згідно зі статтею 22 Сімейного кодексу України, наразі в Україні мінімальний шлюбний вік становить 18 років - однаковий для жінок і чоловіків.

Тобто особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу.

Інші новини:

Про персону: Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук — український правознавець та політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скл. з 8 жовтня 2021. У 2019—2021 роках — радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019—7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019—7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Руслан Стефанчук новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар та євро йдуть у круте піке: озвучено курс валют на 9 лютого

Долар та євро йдуть у круте піке: озвучено курс валют на 9 лютого

16:57Економіка
Вирішальний фактор для завершення війни: командир пояснив, чого потребує Україна

Вирішальний фактор для завершення війни: командир пояснив, чого потребує Україна

16:09Війна
Складний період: відомо, коли відключення світла знову стануть суворішими

Складний період: відомо, коли відключення світла знову стануть суворішими

15:17Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Три знаки зодіаку ось-ось відкриють канал багатства: кого обрала фортуна

Три знаки зодіаку ось-ось відкриють канал багатства: кого обрала фортуна

"Сталося справжнє диво": з полону повернувся воїн, якого вважали загиблим

"Сталося справжнє диво": з полону повернувся воїн, якого вважали загиблим

Оптична ілюзія: знайдіть серед будинків заховану кішку за 30 секунд

Оптична ілюзія: знайдіть серед будинків заховану кішку за 30 секунд

Мирні переговори України, РФ і США зайшли в глухий кут: в NYT розкрили деталі

Мирні переговори України, РФ і США зайшли в глухий кут: в NYT розкрили деталі

Майже 700 гривень на ціннику: в Україні раптово подорожчав популярний продукт

Майже 700 гривень на ціннику: в Україні раптово подорожчав популярний продукт

Останні новини

17:05

"Чортівня це все": репер-путініст звинуватив у розпаді своєї сім'ї карти таро

16:57

Долар та євро йдуть у круте піке: озвучено курс валют на 9 лютого

16:45

"Молюся": Костянтин Грубич повідомив про проблеми зі здоров'ям і операцію

16:29

Українцям розповіли, що покласти під ліжко, щоб у домі стало відчутно тепліше

16:28

Заборона на ім'я: як не дозволяють називати дітей у різних країнах світу

Трамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - КуликТрамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - Кулик
16:20

Автор "Чорнобиля" створить для HBO серіал за мотивами популярної гри

16:09

Вирішальний фактор для завершення війни: командир пояснив, чого потребує УкраїнаВідео

15:52

Світла буде більше: у двох районах Києва запроваджують нові графіки

15:49

"Від голоду і холоду": трагічно помер легендарний український кінооператор

Реклама
15:31

Чи допомагає режим польоту зарядити телефон швидше: відповідь вас здивує

15:31

Негода накриє Житомирщину на вихідні: про яку небезпеку попереджають синоптики

15:23

Дрібний дощ і сніг: синоптики оголосили в Харкові перший рівень небезпеки

15:17

Складний період: відомо, коли відключення світла знову стануть суворішими

15:15

Щоб закінчити війну: Мерц назвав умову для переговорів ЄС та Росії

15:06

Шлюб з 14 років: у Раді зробили заяву про одруження неповнолітніх

14:50

Чому в СРСР будували саме 5‑ і 9‑поверхівки: архітектор розкрив логіку

14:15

Чому 7 лютого не можна одягати одяг зеленого кольору: яке церковне свято

14:14

Прем’єра серіалу "Повернення" — з 21 лютого ексклюзивно на Київстар ТБ

14:04

З 14:00 до 18:00 - найбільш небезпечний період: у Нацполіції попередили українців

14:00

Літій, титан і безпека: чому США роблять ставку на українські надра

Реклама
13:54

Гороскоп Таро на завтра, 7 лютого: Козерогу перемога, Тельцю - неминучість

13:49

В низці областей України перестали діяти графіки відключень світла - причина

13:48

Вчені назвали 9 звичок, що свідчать про високий рівень IQ

13:39

"Це було б неможливо": Jerry Heil назвала вартість участі в Євробаченні

13:38

Нова хвиля морозів накриє Україну - синоптик назвала дату

13:31

Чи варто Україні підписувати мирну угоду з РФ: Мамулашвілі вказав на нюанс

13:08

"Противник успіху не має": Сирський розповів про ситуацію на фронті

12:47

Багато загиблих та поранених: росіяни рознесли притулок для тварин у Запоріжжі

12:46

Парасольки не знадобляться: якою буде погода в Одесі на вихідних 7-8 лютого

12:31

На Полтавщину тепло повернеться разом з опадами: синоптики назвали дати

12:30

"Треба продовжити задоволення": шикарний Галкін заінтригував фото в плавках

12:26

Російські окупанти близькі до перезапуску Запорізької АЕС - ISW

12:07

Гора популярного печива з дитинства за 20 хвилин: знадобиться 4 продукти

12:06

Китайський гороскоп на завтра 7 лютого: Щурам - помста, Тиграм - втрати

12:00

Без кіно й інтернету: чому класика стала багатотомною

11:58

"Надзвичайно ускладнює оборону": РФ захопила панівні висоти у Мирнограді і Покровську

11:45

Обличчя скоро трісне: путіністка Бабкіна стала посміховиськом в мережі

11:31

Очистете себе від негативу: простий ритуал із сіллю від мольфараВідео

11:12

Хто фінансуватиме післявоєнні вибори в Україні - Корнієнко відповів

10:55

Стріляють один по одному: у росіян на фронті великі проблеми

Реклама
10:55

Хочуть перетворити Україну на "другу Білорусь": в ISW проаналізували меседжі Кремля

10:47

Син зрадниці Наташі Корольової покинув РФ - деталі

10:36

Почнеться "чорна смуга": що не можна робити у свято 7 лютого

10:26

РФ готує удар по Україні в найближчі 48 годин: яким містам готуватися

09:55

США і РФ відновлюють військові переговори на найвищому рівні - WP

09:45

Готує авіаудари по Україні: у Москві стріляли в генерал-лейтенанта ГРУ

09:25

Росіяни масовано атакують одне місто України - ворог запустив ракети та дрони

09:24

"Це наслідок": Jerry Heil видала правду про Євробачення

09:22

Київ нібито хоче гарантій ненападу на одне місто: російські ЗМІ дізналися подробиці переговорів в ОАЕ

08:56

США можуть посилити санкції проти РФ - чого чекає Вашингтон

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти