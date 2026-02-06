Шлюб з 14 років: у Раді зробили заяву про одруження неповнолітніх

Стефанчук прокоментував законопроект, який викликав хвилю обурення.

Стефанчук прокоментував законопроект про одруження неповнолітніх / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

Норму про шлюб з 14 років вилучать із законопроєкту

Наразі в Україні мінімальний шлюбний вік становить 18 років

В Україні активно обговорювали можливі зміни до законодавства щодо мінімального віку для укладення шлюбу. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук пояснив, що зниження шлюбного віку до 14 років не відповідає дійсності.

Він поділився, що у мережі шириться критика щодо проекту нового Цивільного кодексу України.

"Почну з того, що це не відповідає дійсності. У проекті закону передбачено норму, згідно з якою у разі народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітності, виключно за рішенням суду може бути дозволено укладення шлюбу", - повідомив Стефанчук.

Він наголосив, що така норма "точно не має спонукального характеру" - "аби укладали шлюб з 14 років".

За його словами, передусім ця норма має захисний характер і спрямована на охорону прав та інтересів новонародженої дитини, тому вона передбачає низку обмежень:

Факт народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітність. Наявність рішення суду.

"Саме це, на думку авторів проекту, мало б забезпечити те, що в світі називають урахуванням найкращих інтересів дитини: аби новонароджена дитина, незалежно від обставин, яких вона не створювала, мала шанс вирости у повноцінній, люблячій сім'ї, а не залишитися без батька чи матері", - наголосив Стефанчук.

Що вирішили у Верховній Раді

Він додав, що суспільство сприймає цю норму неоднозначно, тому було Рада ухвалила рішення - вилучити цю норму з проекту та залишити чинну, яка діє нині.

З якого віку в Україні дозволено вступати в шлюб

Згідно зі статтею 22 Сімейного кодексу України, наразі в Україні мінімальний шлюбний вік становить 18 років - однаковий для жінок і чоловіків.

Тобто особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу.

Про персону: Руслан Стефанчук Руслан Стефанчук — український правознавець та політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скл. з 8 жовтня 2021. У 2019—2021 роках — радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019—7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019—7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

