"Противник успіху не має": Сирський розповів про ситуацію на фронті

Віталій Кірсанов
6 лютого 2026, 13:08
Окупанти повністю виконали і навіть перевиконали плани з комплектування своєї армії, зазначив Сирський.
Сирський розповів про ситуацію на фронті

Що сказав Олександр Сирський:

  • Активна лінія фронту становить близько 1200 км
  • В середньому ворог щодня втрачає близько 1000-1100 військовослужбовців
  • Найбільш інтенсивні бойові дії тривають в районі Покровська

Ситуація на фронті залишається досить складною, окупанти продовжують наступ по всій протяжності лінії бойового зіткнення. Про це заявив головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський під час спілкування з журналістами. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, активна лінія фронту становить близько 1200 км.

"Розвиток безпілотних систем призводить до того, що бойові порядки розширюються не по фронту, а вглиб зони і вже досягають 15-20 кілометрів. За останні півроку чисельність угруповання противника залишається приблизно на одному рівні - 711-712 тисяч осіб разом з оперативним резервом. У той же час окупанти повністю виконали і навіть перевиконали плани з комплектування своєї армії. Це свідчить про те, що рівень їх втрат перевищує можливості поповнення. В середньому ворог щодня втрачає близько 1000-1100 військовослужбовців", - розповів він.

За словами Сирського, українські військові активно здійснюють наступальні та контрнаступальні дії. На окремих ділянках близько чверті бойових зіткнень складають саме дії українських підрозділів у наступі. Їх мета – утримувати ворога в постійній напрузі, завдавати йому втрат і не допустити просування вперед.

Він зазначив, що така тактика дає результат: у січні противник не досяг жодних значних оперативних успіхів.

"Найбільш інтенсивні бойові дії тривають в районі Покровська, зокрема на Очеретиному напрямку і в районі Родинського. Тут противник зосередив найбільшу кількість сил і засобів. Щодня він намагається захопити Родинське з метою виходу в тил нашої угруповання. Бої надзвичайно напружені, проте противник успіху не має. Цей район знаходиться під постійною увагою українського командування. Безпосередньо в Покровську Сили оборони України контролюють північну частину міста", - розповів головнокомандувач.

За його словами, аналогічна ситуація в Мирнограді. Там проводяться заходи щодо поліпшення тактичного положення українських військ. Додатковим ускладненням є застосування ворогом далеких дронів. Застосовується комплекс антидронових заходів.

"У районі Гуляйполя тривають інтенсивні бойові дії. Противник зосередив сили чотирьох армій і протягом майже двох місяців веде напружені бої. Оборону утримують штурмові підрозділи Сил оборони. Усі спроби ворога прорвати нашу оборону зазнали невдачі. Українські підрозділи також здійснюють активні дії, що створює передумови для стабілізації ситуації", - додав Сирський.

Які кроки готує РФ на Донбасі та сусідніх областях – думка експерта

Як писав Главред, плани російських військ щодо Донбасу залишаються незмінними, проте у ворога є додаткові наміри створити так звану буферну зону в інших регіонах України.

"Наша розвідка каже, що плани росіян не змінилися. Завдання до кінця березня - початку квітня російським військам - вийти на адмінкордони Донбасу. Ці завдання були незмінними і протягом минулого року, вони мільйон разів переносилися, і я особисто не бачу можливостей РФ виконати це завдання в певний термін", – заявив Павло Паліса, екс-командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" і заступник глави Офісу Президента, в інтерв'ю LB.ua.

За його словами, окремим завданням російських військ є формування буферної зони в Харківській і Сумській областях, а за максимальними амбіціями – також у Дніпропетровській області та на запорізькому напрямку.

Ситуація на фронті - новини за темою

Російські війська просунулися на півночі Мирнограда і Покровська Донецької області, зайнявши панівні висоти, що істотно ускладнило роботу української логістики та оборонних підрозділів. Про це повідомив начальник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Польовий.

Як раніше писав Главред, плани російських військ щодо захоплення Донбасу залишаються незмінними, в той же час у ворога є окремі наміри створити так звану буферну зону в інших областях України. Про це заявив екс-командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", а нині заступник глави офісу президента Павло Паліса.

Крім того, Росія піднімає питання про можливу здачу Україною територій Донецької області не з метою завершення війни, а для того, щоб зберегти ресурси і перекинути їх на інші ділянки фронту. Таку думку висловив народний депутат України від фракції "Голос", полковник СБУ Роман Костенко.

Читайте також:

Про особу: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутними військами Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

03:12

Графік вимкнення світла на 6 лютого: як вимикатимуть електроенергію в Сумах

