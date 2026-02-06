НП призупиняє обробку посилок: замовлення з Temu та Аліекспрес не надійдуть

Українцям радять оформити покупки заздалегідь.

НП призупиняє обробку посилок / Колаж Главред, фото: скріншот з відео

Ви дізнаєтеся:

У чому причина

Коли відновиться робота

Нова пошта тимчасово призупиняє обробку замовлень з Китаю. Причиною стане святкування Китайського Нового року, через яке склад компанії в Гуанчжоу не працюватиме майже два тижні.

За інформацією сервісу, з 11 по 25 лютого 2026 року персонал складу повністю йде на святкові вихідні. У цей період обробка, сортування та відправка посилок в Україну здійснюватися не будуть.

Що буде з посилкам з Китаю

У NP Shopping підкреслили, що всі замовлення, які надійдуть на склад під час паузи, не загубляться. Однак їх відправка буде відкладена до першого робочого рейсу після завершення свят — 25 лютого 2026 року.

Таким чином, фактична доставка товарів з Китаю може затриматися мінімум на два тижні, навіть якщо продавець відправив замовлення вчасно.

У компанії рекомендують заздалегідь враховувати зміни в графіку роботи, особливо тим, хто планує замовляти товари з китайських інтернет-магазинів у лютому.

У NP Shopping радять або оформити покупки заздалегідь, або бути готовими до затримок доставки через тривалі вихідні в Китаї.

Святкування Китайського Нового року традиційно супроводжується масовими зупинками складів, фабрик і логістичних центрів, тому подібні паузи в доставці відбуваються щорічно.

Українцям, які очікують термінові замовлення з Китаю, варто враховувати цей фактор, щоб уникнути неприємних сюрпризів і затримок.

Нова Пошта призупиняє обробку посилок з Китаю / Фото: npshopping.com

Як писав Главред, два найбільших поштових оператори України змінили правила роботи з післяплатою. Нові обмеження вплинуть на фізичних осіб, які регулярно продають товари онлайн, відправляючи посилки Новою поштою або Укрпоштою.

Нагадаємо, навесні 2025 року Нова пошта оновила тарифи на міжнародну доставку. Тепер вартість посилки розраховується за фактичною вагою, а не за об'ємною.

Що таке "Нова пошта"? "Нова пошта" – українська приватна компанія з логістики, лідер експрес-доставки за обсягами доставлених посилок в Україні. Компанія надає бізнесу та приватним особам повний спектр логістичних та пов'язаних з ними послуг. Заснована в 2001 році в Полтаві. Входить до групи компаній Nova, пише Вікіпедія.

