Чи варто Україні підписувати мирну угоду з РФ: Мамулашвілі вказав на нюанс

Анна Косик
6 лютого 2026, 13:31оновлено 6 лютого, 14:14
Київ може підписати домовленості з Росією, але потрібно враховувати дуже важливий фактор
Є важливе питання, у якому поступки зі сторони України були б неправильні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Що сказав Мамулашвілі:

  • Ніхто не може змусити Україну до капітуляції
  • Києву не верто погоджуватися на угоду на умовах Кремля
  • Віддавати українські території Росії незаконно

У ЗМІ протягом останніх місяців з'являється багато повідомлень, нібито американські чиновники підштовхують Україну до підписання мирної угоди на основі плану президента США Дональда Трампа.

Чи настільки критична ситуація, щоб погоджуватися на пропозицію США під час чату на Главреді розповів командир Грузинського національного легіону, який із перших днів бойових дій на Донбасі протистоїть російській агресії та захищає Україну, Мамука Мамулашвілі.

Він зазначив, що після того, як Трамп очолив США, якість демократії в країні зіпсувалася. Це, в свою чергу, вплинуло і на Україну, країни ЄС та весь світ в цілому.

"Процеси, що відбуваються, досить погано відбиваються в Україні. Спроба схилити Україну до підписання домовленостей за умов Росії – це абсолютно неправильно. На мою думку, Україна не повинна погоджуватися ні на що, окрім своїх власних умов. В Україну вторглися і частину її територій окупували, тому ніхто жодна країна не має права диктувати Україні умови та схиляти її до капітуляції", - наголосив військовослужбовець.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Мамулашвілі нагадав, що ані президент, ані інша юридична особа в Україні не має права віддати країні-агресорці Росії частину територій країни і, фактично, підписати капітуляцію.

Дивіться відео про перспективи просування російських військ у 2026 році:

"Якщо говорити про моральний бік цього питання, то Україна пролила надто велику кількість крові, щоб зараз здатися. Це буде неправильно стосовно людей, які пролили цю кров та загинули за цю країну", - підсумував командир Грузинського легіону.

За ким останнє слово у переговорах - думка експерта

Главред писав, що за словами керівника Центру громадської аналітики "Вежа" Валерія Клочка, тристоронні переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією про завершення війни тривають, і жодна зі сторін поки не демонструє готовності вийти з цього процесу.

Він зауважив, що ключові рішення все ще залежать від позиції однієї людини в Кремлі, а динаміка переговорів свідчить про те, що війна поступово рухається до сценарію заморожування бойових дій.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти зменшили кількість штурмів на фронті. Це відбулось після блокування незареєстрованих терміналів супутникового інтернету "Старлінк".

Раніше повідомлялося, що російські війська просунулися на півночі Мирнограда та Покровська Донецької області, зайнявши панівні висоти, що суттєво ускладнило роботу української логістики та оборонних підрозділів.

Напередодні стало відомо, що російські окупаційні війська намагаються просунутися до населеного пункту Барвінкове на Харківщині. Користуючись картами Другої світової війни, противник розуміє, що, виходячи до Барвінкового, він може отримати результат по блокуванню логістики з Дніпра до Краматорська і Слов’янська.

Більше новин:

Про особу: Мамука Мамулашвілі

Мамука Мамулашвілі (нар. 28 квітня 1978, Тбілісі) – командир Грузинського національного легіону, учасник російсько-української війни з 2014 року, колишній радник міністра оборони Грузії (2009-2012). Під час конфлікту в Абхазії 1992-1993 рр. у 14 років пішов на війну в батальйон до батька, генерала грузинської армії Зураба Мамулашвілі. У 1993-му разом з батьком потрапив у російський полон, де провів три місяці. Після початку війни на Донбасі вирушив до України з кількома однодумцями, з якими створив бойовий підрозділ – Грузинський національний легіон. З перших днів конфлікту добровольці брали участь у бойових операціях, виконуючи розвідувальні та диверсійні завдання на території "ЛНР" і "ДНР". З перших днів повномасштабного російського вторгнення в 2022 році бере активну участь в обороні України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирні переговори Фронт Мирний план Трампа Мамука Мамулашвілі
Графік вимкнення світла на 6 лютого: як вимикатимуть електроенергію в Сумах

