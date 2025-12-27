Рус
Авіація і Шахеди в повітрі: РФ готова до обстрілу України

Сергій Кущ
27 грудня 2025, 00:09
Точна кількість бортів поки невідома.
Уночі можливий ракетний обстріл
Вночі можливий ракетний обстріл / Колаж: Главред, фото: pixabay

Вночі, 27 грудня, можливий ракетний обстріл. З'явилися ознаки, що вказують на підготовку РФ до застосування стратегічної авіації сьогодні вночі.

Як повідомляють моніторингові канали, у небо підняті "ТУ-95", які запускають крилаті ракети Х-101 і зафіксовано виліт стратбомбардувальника Ту-160. Точна кількість бортів поки що невідома.

За інформацією моніторів, ворог планує задіяти такі засоби ураження:

  • до 500 БПЛА різних типів
  • балістичні ракети типу "Іскандер-К/KN-23"
  • до 20 ракет типу "Калібр"
  • до 8 бортів ТУ-95мс
  • до 2 бортів ТУ-160
  • до 4 бортів МіГ

"Попередньо, ворог зацікавлений у західній, північній та центральній частинах країни", - йдеться в повідомленні.

Авіація і Шахеди в повітрі: РФ готова до обстрілу України
/ Инфографика: Главред

дари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 7 грудня, російські окупанти атакували Україну ударними дронами і ракетами "Кинджал", які були випущені з бортів МіГ-31К. На Київську область налетіли ворожі дрони типу "Шахед". Під атакою опинився Фастів. У Кременчуці Полтавської області також пролунали потужні вибухи. Ворог завдав комбінованого удару по місту.

Крім того, російські окупанти перейшли до нової тактики повітряних атак по цивільній інфраструктурі України. Зокрема, ворог уперше націлився на об'єкти, які досі вважалися недоторканними через їхню ключову роль у забезпеченні життя мільйонів людей. Про це пише військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на атаку РФ. За тиждень росіяни здійснили пуски понад 1600 ударних дронів, близько 1200 КАБів і майже 70 ракет різних типів. Під атакою були об'єкти інфраструктури, які підтримують звичайне життя.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні обстріли
"Найвищий відсоток": економіст назвав найкращу валюту для заощаджень у 2026 році

"Найвищий відсоток": економіст назвав найкращу валюту для заощаджень у 2026 році

01:12Економіка
Авіація і Шахеди в повітрі: РФ готова до обстрілу України

Авіація і Шахеди в повітрі: РФ готова до обстрілу України

00:09Війна
Трамп про мирну угоду: у Зеленського нічого не буде, поки я це не схвалю

Трамп про мирну угоду: у Зеленського нічого не буде, поки я це не схвалю

23:16Світ
Порошенко разом з росіянами підривають довіру до всього волонтерського руху - Притула

Порошенко разом з росіянами підривають довіру до всього волонтерського руху - Притула

Китайський гороскоп на завтра 27 грудня: Собакам - провина, Півням - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 27 грудня: Собакам - провина, Півням - проблеми

Гороскоп Таро на завтра 27 грудня: Левам - послідовність, Дівам - новий етап

Гороскоп Таро на завтра 27 грудня: Левам - послідовність, Дівам - новий етап

Оля Цибульська заговорила про народження двійні у Дзідзьо - деталі

Оля Цибульська заговорила про народження двійні у Дзідзьо - деталі

Що таке "празник" в українській мові - несподівана і маловідома відповідь

Що таке "празник" в українській мові - несподівана і маловідома відповідь

01:12

"Найвищий відсоток": економіст назвав найкращу валюту для заощаджень у 2026 році

00:09

Авіація і Шахеди в повітрі: РФ готова до обстрілу України

26 грудня, п'ятниця
23:16

Трамп про мирну угоду: у Зеленського нічого не буде, поки я це не схвалю

23:08

Хто став переможницею "Холостяка" - Цимбалюк приголомшив своїм вибором

22:59

Чи буде долар по 50 гривень: зʼявився неочікуваний прогноз на 2026 рік

Авто реєструють на родичів та знайомих: Бучацький - про наслідки повернення ПДВ на електрокариАвто реєструють на родичів та знайомих: Бучацький - про наслідки повернення ПДВ на електрокари
22:53

"Вийшла переможницею": Мережа гуде через слова Ірочки після вильоту з Холостяка

21:55

НАТО раптово знадобилася допомога України: про що просить у нас Альянс

21:40

Шовкопляс приголомшила ефектним схудненням за три тижні: "Пішло дуже багато"

21:20

Проби у фільм жахів: дружина Цекало налякала новою фотосесією

21:11

Шість знаків китайського зодіаку купатимуться в грошах увесь 2026 рік - хто вони

21:10

Що не можна зливати в раковину: експерти назвали 5 речей, які викликають засмічення

21:01

"Останній ривок": у Росії зробили заяву про закінчення війни з Україною

20:39

Ціни на незамінний овоч перед Новим роком рвонули вгору

20:24

Улюблениця шанувальників "Холостяка": Цимбалюк несподівано відправив учасницю додому

20:04

Консорціум банків прокредитує ОПК на 21,5 млрд. гривень, - Голова НБУ Пишний

19:55

"Чорноморець" достроково розірвав контракт із головним тренером - деталі

19:36

Гороскоп для Стрільців на 2026 рік: тотальне перезавантаження та яскраве коханняВідео

19:31

Сильні снігопади накриють Україну: у які регіони "увірветься" негода

19:29

Яким буде курс долара після Нового року: експерт здивував прогнозом

19:13

Залужний і Буданов демонструють найвищий електоральний потенціал, — соціологія

19:10

Чому вибори під час війни погана ідеяПогляд

18:53

"У нас поповнення": Melovin розповів про зміни в житті з бойфрендом

18:52

Клієнти Ощадбанку залишаються без карток перед Новим роком - у банку розводять руками

18:45

Гороскоп для Скорпіонів 2026: рік важливих рішень і несподіваних грошейВідео

18:25

Новорічна ініціатива Соціального Центру "Перспектива-Оболонь" для юних оболонців новини компанії

18:22

США готові затвердити гарантії безпеки для України: що пропонує Америка

18:09

У Києві відбулася конференція про управління кадрами та технологічну трансформацію новини компанії

17:58

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці шеф-кухаря за 31 секунду

17:42

На кого чекають трансформації та доленосні зміни: гороскоп на 2026 рікВідео

17:35

Що посіяти в січні на розсаду: паростки будуть найміцнішими

17:32

Перед початком фіналу "Холостяка": Тарас Цимбалюк приголомшив компанією

17:32

Від тарілки не відірватися: фантастичний рецепт салату з ананасом на Новий рік

17:22

Фіналістка "Холостяка" проговорилася, що покинула проєкт - що вона сказалаВідео

17:16

Відключення світла 27 грудня: коли не буде електроенергії у суботу

16:57

"Тому що п'ю": відомий український співак розсекретив свою вагу

16:46

Долар з євро стрімко злетіли вгору: новий курс валют на 29 грудня

16:24

РФ вдарила по головній трасі Харкова: горять автомобілі, там знаходилися люди

16:20

Виглядати стильно та економити: як одягатися у стилі Frugal ChicВідео

16:12

Війна - не єдина тема: Зеленський розкрив, про що говоритиме з Трампом

15:55

Три знаки зодіаку незабаром радикально змінять життя: щастя не за горами

15:50

В Україні неочікувано подешевшали популярні продукти для новорічного столу

15:14

Операція "Мідас": Міндіч вперше прокоментував справу НАБУ та згадав про Зеленського

15:10

Просто перестане заводитись: яким бензином не можна заправляти авто взимку

15:00

Що буде з гривнею у 2026 році, і як війна впливатиме на курс – прогноз економіста Андрія Новака

14:58

Що таке "празник" в українській мові - несподівана і маловідома відповідьВідео

14:57

У яких продуктах міститься багато білка: дієтологи назвали топ-9Відео

14:45

Росія готує новий масований удар по Україні: в Укренерго назвали терміни

14:12

"Це політика": Тарабарова розкрила, чому Україну "засудили" на "Дитячому Євробаченні"Відео

13:53

Чому 27 грудня не можна викидати хлібні крихти: яке церковне свято

13:45

Температура впаде ще більше: коли Україну накриє снігова хуртовина з морозами

