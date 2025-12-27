Авіація і Шахеди в повітрі: РФ готова до обстрілу України

Точна кількість бортів поки невідома.

https://glavred.net/war/aviaciya-i-shahedy-v-vozduhe-rf-gotova-k-obstrelu-ukrainy-10727411.html Посилання скопійоване

Вночі можливий ракетний обстріл / Колаж: Главред, фото: pixabay

Вночі, 27 грудня, можливий ракетний обстріл. З'явилися ознаки, що вказують на підготовку РФ до застосування стратегічної авіації сьогодні вночі.

Як повідомляють моніторингові канали, у небо підняті "ТУ-95", які запускають крилаті ракети Х-101 і зафіксовано виліт стратбомбардувальника Ту-160. Точна кількість бортів поки що невідома.

За інформацією моніторів, ворог планує задіяти такі засоби ураження:

відео дня

до 500 БПЛА різних типів

балістичні ракети типу "Іскандер-К/KN-23"

до 20 ракет типу "Калібр"

до 8 бортів ТУ-95мс

до 2 бортів ТУ-160

до 4 бортів МіГ

"Попередньо, ворог зацікавлений у західній, північній та центральній частинах країни", - йдеться в повідомленні.

/ Инфографика: Главред

дари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 7 грудня, російські окупанти атакували Україну ударними дронами і ракетами "Кинджал", які були випущені з бортів МіГ-31К. На Київську область налетіли ворожі дрони типу "Шахед". Під атакою опинився Фастів. У Кременчуці Полтавської області також пролунали потужні вибухи. Ворог завдав комбінованого удару по місту.

Крім того, російські окупанти перейшли до нової тактики повітряних атак по цивільній інфраструктурі України. Зокрема, ворог уперше націлився на об'єкти, які досі вважалися недоторканними через їхню ключову роль у забезпеченні життя мільйонів людей. Про це пише військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на атаку РФ. За тиждень росіяни здійснили пуски понад 1600 ударних дронів, близько 1200 КАБів і майже 70 ракет різних типів. Під атакою були об'єкти інфраструктури, які підтримують звичайне життя.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред