З 14:00 до 18:00 - найбільш небезпечний період: у Нацполіції попередили українців

Дар'я Пшеничник
6 лютого 2026, 14:04оновлено 6 лютого, 15:22
Найчастіше в минулому році від розбоїв страждали пенсіонери, приватні підприємці та військовослужбовці.
полиция
У який час та в яких місцях найбільш часто діють злочинці / Колаж: Главред, фото: freepik, УНІАН

Головне з новини:

  • У 2025 році найбільше розбоїв в Україні відбувалося вдень - між 14:00 та 18:00
  • Поліція фіксує, що нападники переважно діють поодинці
  • Найбільше розбоїв сталося у Дніпропетровській, Харківській областях та Києві

Вперше за багато років Нацполіція оприлюднила розгорнуту статистику про те, коли саме та в яких місцях в Україні найчастіше відбуваються розбої, не пов’язані з бойовими діями.

Дані за 2025 рік виявилися доволі несподіваними - і для громадян, і для самих правоохоронців. Про це пише ТСН.

Найнебезпечніший час - середина дня

За словами заступника голови Нацполіції Андрія Нєбитова, аналітика показала чітку тенденцію: найбільше розбоїв у 2025 році відбувалося між 14:00 та 18:00.

"На другому місці - проміжок, коли більшість українців повертаються з роботи - між 18.00 до 20.00", - зазначив Нєбитов.

Тобто пік злочинної активності припадає не на ніч, як часто вважають, а на світлу частину доби.

Хто найчастіше стає жертвою

Поліція встановила, що нападники здебільшого діють поодинці. Найчастіше у 2025 році від розбоїв страждали:

  • пенсіонери;
  • приватні підприємці;
  • військовослужбовці.

У випадках, коли злочинці проникали до житла, виявилося, що в 66 епізодах вони просто заходили через незачинені двері.

Якщо нападники мали намір катувати жертв, то, за даними поліції, вони зазвичай зв’язували постраждалих. Водночас траплялися й випадки, коли злочинці застосовували катування праскою.

Де відбувається найбільше розбоїв

У 2025 році п’ятірка найпоширеніших місць виглядала так (у порядку зменшення):

  • вулиця;
  • будинки;
  • об’єкти торгівлі;
  • квартири;
  • місця обміну валют.

Найчастіше нападники виходили "на справу" з ножами. У 12 випадках фіксували використання автоматів.

Розбоїв стало менше, але вони жорсткіші

У поліції наголошують, що повномасштабна війна суттєво змінила кримінальну статистику.

"Для порівняння: в 2021 році було скоєно 927 розбоїв та понад 5 тис. грабежів. В 2025 було зареєстровано 305 розбоїв та 1316 грабежів. Із 379 розбійників 281 були затримані по гарячих слідах", - повідомив Андрій Нєбитов.

Регіони-лідери за кількістю розбоїв

Як з’ясував ТСН, найбільше розбоїв у 2025 році зафіксували у Дніпропетровській області - там сталося 37 нападів, і майже всі, 35 із них, були розкриті. Лише трохи менше - 33 розбої - зареєстрували на Харківщині, де правоохоронці розкрили 32 епізоди.

У Києві протягом року сталося 32 розбої, і столичній поліції вдалося розкрити кожен із них. В Одеській області зафіксували 25 нападів, і всі вони також були розкриті. Полтавщина завершила рік із 17 розбоями, з яких 15 вдалося розкрити.

Найспокійнішими регіонами стали Чернівецька область, де стався лише один розбій (і він розкритий), та Рівненщина - три випадки, усі також розкриті.

Інциденти з військовими та поліцейськими - останні новини

Нагадаємо, 27 січня в Черкаській області під час затримання підозрюваного у вбивстві загинули четверо офіцерів Національної поліції. Підозрюваний відкрив вогонь, його ліквідували спецпризначенці.

Як писав Главред, 4 січня у Львові жінка напала на ветерана війни, який повернувся з російського полону.

Раніше в Одесі розгорівся скандал з нападом ТЦК на військового. Внаслідок інциденту постраждав військовий Роман Покидько, який перебуває на реабілітації в Одесі після повернення з російського полону.

ТСН

ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні.

Національна поліція Україна
