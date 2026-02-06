Вирішальний фактор для завершення війни: командир пояснив, чого потребує Україна

Мамулашвілі сказав, що в українців достатньо мотивації, щоб виграти війну.

Скільки триватиме війна в Україні

Ключові тези:

Тривалість війни залежить від поставок зброї

Варто розраховувати на більшу підтримку країн ЄС і НАТО

Також важливим є налагодження спільного виробництва озброєнь з ЄС

Завершення війни в Україні залежить від інтенсивності поставок озброєння. Про це в чаті на Главреді розповів командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі.

За його словами, з боку США не варто чекати інтенсивних поставок, але можна розраховувати на більшу підтримку країн ЄС і НАТО.

"Вони вже стали більш активними і почали розуміти, що адміністрація Трампа не має наміру допомагати Україні, тому все, що вони можуть, – це купувати зброю для України у США. Слава Богу, що така можливість є", - наголосив він.

Командир зауважив, що дуже багато залежить від того, наскільки прокинеться Європа, тому що налагодження спільного виробництва озброєнь з європейськими країнами істотно позначиться на перебігу війни.

Говорячи про мотивацію, він сказав, що в українців її достатньо, щоб виграти війну.

"Про терміни зараз говорити складно, тому що у нас немає цілісної картини: хто буде допомагати Україні в майбутньому, в яких масштабах буде ця допомога. Сподіваюся, що все скоро закінчиться, і ми скоро переможемо в цій війні", - підсумував Мамулашвілі.

Дивіться відео, в якому командир Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі розповів про перспективи просування російських військ у 2026 році, контрнаступ ЗСУ і неминучий розвал Росії:

Скільки ще РФ зможе фінансувати війну

Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак говорив, що у Росії серйозні проблеми – людей для війни знаходити все складніше і складніше.

За його словами, російська економіка в жалюгідному стані, коштів не вистачає.

"Подібні процеси дають підстави сподіватися на те, що війна в найближчому майбутньому закінчиться. Однак поки що немає ознак, які вказують на те, що саме в 2026-му в російському бюджеті закінчаться гроші", - зауважив він.

Війна - останні новини України

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський висловив надію на досягнення миру в Україні вже у найближчий рік.

Глава українського МЗС Андрій Сибіга заявляв, що країна-агресорка Росія не зможе перемогти у війні проти України. Ця війна стала для Кремля справжнім провалом і посилення тиску на Путіна буде сприяти її завершенню.

Народний депутат України Роман Костенко сказав, що не вірить у кінець війни в найближчому майбутньому, але не виключає згоди Путіна на тимчасове перемир'я, щоб продемонструвати, що він до чогось готовий.

Про особу: Мамука Мамулашвілі Мамука Мамулашвілі (нар. 28 квітня 1978, Тбілісі) – командир Грузинського національного легіону, учасник російсько-української війни з 2014 року, колишній радник міністра оборони Грузії (2009-2012). Під час конфлікту в Абхазії 1992-1993 рр. у 14 років пішов на війну в батальйон до батька, генерала грузинської армії Зураба Мамулашвілі. У 1993-му разом з батьком потрапив у російський полон, де провів три місяці. Після початку війни на Донбасі вирушив до України з кількома однодумцями, з якими створив бойовий підрозділ – Грузинський національний легіон. З перших днів конфлікту добровольці брали участь у бойових операціях, виконуючи розвідувальні та диверсійні завдання на території "ЛНР" і "ДНР". З перших днів повномасштабного російського вторгнення в 2022 році бере активну участь в обороні України, пише Вікіпедія.

