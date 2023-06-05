"Роздали автомати і лопати": Жданов розповів, кого РФ кине на Білгородщину

Представники Туви і Бурятії на Білгородщині в Росії коять те ж саме, що і в Ірпені, Бучі та інших містах Київської області, відзначив Олег Жданов.

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Москва відправить до Білгородської області курсантів військових училищ - Жданов / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот YouTube

Країна-агресор Росія відправить до Білгородської області курсантів-третьокурсників військових училищ, яким роздали автомати і лопати. На яких ділянках регіону вони з'являться, наразі невідомо. У регіоні, за даними російських пабліків, вже орудують представники Туви і Бурятії, які скоюють злочини проти мирного населення так само, як в Ірпені, Бучі та інших містах Київської області. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

На своєму YouTube-каналі він розповів про те, що Москва перекине на Білгородщину курсантів 3 курсів військових училищ, які "охоронятимуть кордон".

За словами експерта, керівник Генштабу окупантів РФ Герасимов не готовий знімати кадрових військових з фронту, тому Міноборони довелося закривати оборону в регіоні іншими способами.

"Дали 200 курсантів з військових училищ. Третій курс, їм записали це як стажування. Роздали автомати, лопати і кинули на посилення. Де саме вони з'являться – подивимося за декілька діб, коли стане зрозуміло під час зіткнень. Або розвідка скаже, на яку ділянку їх кинули до Білгородської області", - вважає експерт.

Як розповів Жданов з посиланням на російські пабліки, на Бєлгородшині, схоже, з'явилися представники Туви і Бурятії, які поводяться проти мирного, вже російського населення, так само, як і проти українців у Київській області.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

"Мародерство, грабежі, зґвалтування, вбивства власних громадян... Коли в Україні вони були, то діяли з нашим цивільним населенням як з ворогом. Але там живуть громадяни Росії. І настільки це такий менталітет або порядки. Зайшли до Шебекіна - почали грабувати будинки. Хто намагається перешкоджати - вбивають за принципом "війна все спише", - зазначив полковник ЗСУ в запасі.

Також він додав, що ополченці Росії запропонували відкрити коридори для місцевих жителів, щоб вони могли евакуюватися до України, і Київ готовий вирішити це питання.

"Як я казав, нам потрібно бути готовими до великої хвилі біженців з РФ, коли у них там почнеться. Ось перші ластівки цих біженців можуть з'явитися вже на території нашої країни", - підкреслив Олег Жданов.

Військова операція ополченців Росії в Білгородській області

Військові формування Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії в Білгородській області проводять операцію, спрямовану на демілітаризацію регіону. Добровольці ведуть бої в передмісті Шебекіна, Новій Таволжанці та інших населених пунктах.

За оцінками аналітиків DeepState, добровольці в Білгородській області вже створили сіру зону в 10 квадратних кілометрів. Російські війська втратили контроль над ділянкою кордону з Україною в районі Шебекно, контрольно-пропускним пунктів і новою Таволжанкою. Уздовж російсько-українського кордону йдуть обстріли.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що у Кремлі не розуміють, як реагувати на ситуацію в Білгородській області. В інформаційному просторі агресора Росії зростають хаос, паніка і критика на адресу центральної влади.

Дивіться відео, в якому Арестович розповів про ситуацію в Шебекіно на Білгородщині:

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