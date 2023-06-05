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"А там можна і на Москву": Гіркін злякався бойовиків ПВК Вагнера на Білгородщині

Андрій Ганчук
5 червня 2023, 08:29 оновлено 5 червня, 08:37
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Бойовики ПВК Вагнера Євгена Пригожина навряд чи підуть до Чечні, оскільки там можуть не оцінити такого завзяття, вважає терорист Ігор Стрєлков-Гіркін.
Гіркін, Пригожин
Бойовики Вагнера можуть піти до Білгородськл область, дорогою захоплюючи склади з боєприпасами - Гіркін / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

Російський терорист, один з колишніх ватажків бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін вважає, що бойовики ПВК Вагнера можуть відправитися до Білгородської області без наказу Міноборони окупантів країни-агресора Росія. На його думку, згодом не можна виключати і походу на Москву. А от до Чечні, як вважає Гіркін, бандформування Пригожина навряд чи піде.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що бачить реалізацію сценарію, за якого бойовики Пригожина, ігноруючи позицію Міноборони окупантів Росії, можуть відправитися воювати до Білгородської області. Дорогою вагнерівці здатні захоплювати склади з боєприпасами.

"Так, аж бачу - як корпуси "Вагнера" колонами рушили до Білгородської області, ігноруючи розпорядження МО РФ... Дорогою захоплюючи склади зі снарядами (адже без них "нема за чим приходити")", - вважає Гіркін.

Також він додав, що після цього бойовики ПВК Вагнера можуть піти і на Москву, проте до Чечні відправитися не ризикнуть.

"А там можна буде і на Москву махнути - щоб захистити її від нальотів БПЛА. На Грозний Пригожин вирішив поки що не ходити - там можуть не зрозуміти і не оцінити завзяття "захисника", - підкреслив Ігор Гіркін.

Операція добровольців Росії в Білгородській області

У Білгородській області Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії проводять свою військову операцію з демілітаризації регіону.

Вони ведуть бої в передмісті Шебекіна, Нової Таволжанки та інших населених пунктах. Добровольці мають намір звільнити Білгородщину від правлячого в Кремлі режиму Володимира Путіна.

Згідно з оцінками аналітиків DeepState, ополченці Росії створили на Білгородщині сіру зону в 10 квадратних кілометрів.

Російські війська не контролюють ділянку кордону з Україною в районі Шебекіно, контрольно-пропускний пункт і Ннову Таволжанку. Уздовж кордону йдуть обстріли.

Ватажок бойовиків ПВК Вагнера Євген Пригожин раніше заявив, що в Білгородській області нібито "йде захоплення території". За його словами, якщо Міноборони окупантів РФ, мовляв, "не розбереться з ситуацією", туди вирушать бойовики ПВК Вагнера, які не отримуватимуть дозволу від відомства Шойгу на реалізацію своїх дій.

Дивіться відео, в якому Гудков розповів, чому Путін дозволяє Пригожину робити одіозні заяви:

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Євген Пригожин Ігор Гиркин новини Москви Білгородська область
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